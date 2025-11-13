Recommended NVIDIA Supplied Crossover Fiber Cables Part Numbers
Single-mode, Straight Crossover Fibers
OPN
4-channel MPO/APC to 4-channel MPO/APC
MFP7E30-N001
1m
MFP7E30-N002
2m
MFP7E30-N003
3m
MFP7E30-N005
5m
MFP7E30-N007
7m
MFP7E30-N010
10m
MFP7E30-N015
15m
MFP7E30-N020
20m
MFP7E30-N030
30m
MFP7E30-N050
50m
MFP7E30-N060
60m
MFP7E30-N070
70m
MFP7E30-N100
100m
Note
Lengths beyond 100-meters is not offered but available from third-party suppliers
Single-mode, 1:2 Splitter Crossover Fibers
OPN
4-channel MPO/APC to Two 2-channel MPO/APC
MFP7E40-N003
3m
MFP7E40-N005
5m
MFP7E40-N007
7m
MFP7E40-N010
10m
MFP7E40-N015
15m
MFP7E40-N020
20m
MFP7E40-N030
30m
MFP7E40-N050
50m