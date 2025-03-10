Known Issues

NMX Manager (NMX-M) Documentation v85.1.0009: PS Level
RM #

Issue

4225157

Description: When partition IDs are duplicate across domain UUIDs, GPU assignment is done incorrectly.

Workaround: Make sure all partition IDs are unique across all domain UUIDs to ensure a single correct GPU-to-partition match.

Keywords: Partitions Manager

Discovered in Version: 85.1.0004

3867360

Description: Prometheus endpoint does not clean the metrics when the telemetry traffic stops.

Workaround: N/A

Keywords: Prometheus endpoint

Discovered in Version: 85.1.0004
