Known Issues
RM #
Issue
4225157
Description: When partition IDs are duplicate across domain UUIDs, GPU assignment is done incorrectly.
Workaround: Make sure all partition IDs are unique across all domain UUIDs to ensure a single correct GPU-to-partition match.
Keywords: Partitions Manager
Discovered in Version: 85.1.0004
3867360
Description: Prometheus endpoint does not clean the metrics when the telemetry traffic stops.
Workaround: N/A
Keywords: Prometheus endpoint
Discovered in Version: 85.1.0004