Firmware Compatible Products
These are the release notes for the NVIDIA Quantum™-2 firmware. This firmware complements the NVIDIA Quantum switch with a set of advanced features, allowing easy and remote management of the switch.
This firmware supports the following protocols:
InfiniBand—SDR, EDR, HDR, NDR
This firmware supports the devices listed in the table below:
|
Model Number
|
NVIDIA SKU
|
Description
|
QM9790
|
920-9B210-00FN-0D2
920-9B210-00FN-0D0
|
NVIDIA Quantum 2 based NDR InfiniBand Switch, 64 NDR ports, 32 OSFP ports, 2 Power Supplies (AC), Standard depth
This firmware version has been validated to work against platforms with the following firmware and software versions.
|
HCA/Switch
|
Firmware Version
|
NVIDIA Quantum-2
|
31.2012.2200
|
NVIDIA Quantum
|
27.2012.2200
|
ConnectX-7
|
28.37.1014
|
ConnectX-6
|
20.37.1014
|
Minimal MFT version
|
4.24.0-72
NVIDIA does not support InfiniBand cables or modules not qualified or approved by NVIDIA.
Switch and HCAs InfiniBand Cable Connectivity Matrix
NVIDIA Quantum™ based switches and NVIDIA® ConnectX® HCAs support HDR (PAM4, 50Gb/s per lane) and EDR (NRZ, 25Gb/s per lane) technologies. As the ConnectX adapter cards are identified by their maximum supported throughput (e.g., ConnectX-6 VPI 100Gb/s card can support either 2-lanes of 50Gb/s or 4-lanes of 25Gb/s), the exact connectivity will be determined by the cable that is being used.
As a reference:
|
Speed Mode
|
Speed Supported
|
Number of Lanes Used
|
NDR
|
400Gb/s InfiniBand
|
4 lanes of 100Gb/s
|
NDR200
|
200Gb/s InfiniBand
|
2 lanes of 100Gb/s
|
HDR
|
200Gb/s InfiniBand
|
4 lanes of 50Gb/s
|
HDR100
|
100Gb/s InfiniBand
|
2 lanes of 50Gb/s
|
EDR
|
100Gb/s InfiniBand
|
4 lanes of 25Gb/s
The following tables present the connectivity matrix, between NVIDIA Quantum based switches, ConnectX HCA, and the cables.
Switch-to-Switch Connectivity
NVIDIA Quantum-2 switches come with OSFP cages. NVIDIA Quantum and Switch-IB 2 switches come with QSFP cages. The connectivity matrix below are separated into multiple tables due to the above physical differences between the switches.
|
Switch
|
Switch
|
Cable
|
NDR Transceiver
|
NDR DAC/ACC
|
HDR DAC/ AOC
|
EDR DAC/ AOC
|
NVIDIA Quantum-2
|
NVIDIA Quantum-2
|
2 × NDR
|
2 × NDR
|
N/A
|
N/A
|
NVIDIA Quantum-2
|
NVIDIA Quantum
|
N/A
|
N/A
|
2 × HDR
|
2 × EDR
|
NVIDIA Quantum-2
|
Switch-IB 2
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
2 × EDR
HCA-to-Switch Connectivity
|
Switch
|
Adapter
|
Cable
|
HDR AOC
|
HDR DAC
|
HDR100 DAC/AOC (Copper Cables Only)
|
ConnectX-6 200Gb/s
|
NDR Switch
|
NVIDIA Quantum-2
|
2 × HDR
|
2 × HDR
|
4 × HDR100
|
ConnectX-6 100Gb/s
|
NVIDIA Quantum-2
|
N/A
|
2 × EDR
|
4 × HDR100
|
ConnectX-4/ ConnectX-5
|
NVIDIA Quantum-2
|
N/A
|
2 × EDR
|
N/A
Supported Link Speed
The table below lists the current supported link speed.
|
Speed
|
Module
|
Cable Length [meters]
|
Limitations
|
NDR
|
Optical Transceiver
|
Up to 50 (in multi mode)
|
NDR Optical Transceivers support only NDR speed.
|
Up to 100 (in single mode)
|
Passive Copper Cable
|
Up to 3
|
Active Copper Cable
|
Up to 5
|
HDR
|
Optical
|
Up to 30
|
HDR Optical Cables support only HDR speed.
|
Copper
|
Up to 2
Validated and Supported NDR Cables
|
Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
Lifecycle Phase
|
NDR
|
980-9I601-00N003
|
MCA4J80-N003-FTF
|
NVIDIA active copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 3m, flat to finned
|
MP
|
NDR
|
980-9I949-00N005
|
MCA7J60-N005
|
NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 5m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I50E-00N005
|
MCA7J70-N005
|
NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 5m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9IA0F-00N001
|
MCP4Y10-N001
|
NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m
|
MP
|
NDR
|
980-9IA0K-00N00A
|
MCP4Y10-N00A
|
NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 0.5m
|
MP
|
NDR
|
980-9I432-00N001
|
MCP7Y00-N001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I924-00N002
|
MCP7Y00-N002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I92N-00N003
|
MCP7Y00-N003
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 3m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I926-00N01A
|
MCP7Y00-N01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I92O-00N02A
|
MCP7Y00-N02A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I928-00N001
|
MCP7Y10-N001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I929-00N002
|
MCP7Y10-N002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I80P-00N003
|
MCP7Y10-N003
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,3m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I80A-00N01A
|
MCP7Y10-N01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I80Q-00N02A
|
MCP7Y10-N02A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I80B-00N001
|
MCP7Y40-N001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I80C-00N002
|
MCP7Y40-N002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I75R-00N003
|
MCP7Y40-N003
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 3m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I75D-00N01A
|
MCP7Y40-N01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I75S-00N02A
|
MCP7Y40-N02A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I75E-00N001
|
MCP7Y50-N001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I46G-00N002
|
MCP7Y50-N002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I46I-00N01A
|
MCP7Y50-N01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I73V-000005
|
MFP7E10-N005
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
|
MP
|
NDR
|
980-9I57W-000007
|
MFP7E10-N007
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
|
MP
|
NDR
|
980-9I57X-00N010
|
MFP7E10-N010
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
|
MP
|
NDR
|
980-9I57Y-000015
|
MFP7E10-N015
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
|
MP
|
NDR
|
980-9I57Z-000020
|
MFP7E10-N020
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
|
MP
|
NDR
|
980-9I573-00N025
|
MFP7E10-N025
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 25m
|
MP
|
NDR
|
980-9I570-00N030
|
MFP7E10-N030
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
|
MP
|
NDR
|
980-9I570-00N035
|
MFP7E10-N035
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m
|
MP
|
NDR
|
980-9I570-00N040
|
MFP7E10-N040
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
|
MP
|
NDR
|
980-9I57Y-00N050
|
MFP7E10-N050
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
|
MP
|
NDR
|
980-9I571-00N003
|
MFP7E20-N003
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
|
MP
|
NDR
|
980-9I572-00N005
|
MFP7E20-N005
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
|
MP
|
NDR
|
980-9I573-00N007
|
MFP7E20-N007
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
|
MP
|
NDR
|
980-9I554-00N010
|
MFP7E20-N010
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
|
MP
|
NDR
|
980-9I555-00N015
|
MFP7E20-N015
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
|
MP
|
NDR
|
980-9I556-00N020
|
MFP7E20-N020
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
|
MP
|
NDR
|
980-9I557-00N030
|
MFP7E20-N030
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
|
MP
|
NDR
|
980-9I55Z-00N050
|
MFP7E20-N050
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
|
MP
|
NDR
|
980-9I58C-00N007
|
MFP7E30-N007
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
|
MP
|
NDR
|
980-9I58D-00N010
|
MFP7E30-N010
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
|
MP
|
NDR
|
980-9I58E-00N015
|
MFP7E30-N015
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
|
MP
|
NDR
|
980-9I58F-00N020
|
MFP7E30-N020
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
|
MP
|
NDR
|
980-9I58G-00N030
|
MFP7E30-N030
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
|
MP
|
NDR
|
980-9I580-00N030
|
MFP7E30-N040
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
|
MP
|
NDR
|
980-9I58H-00N050
|
MFP7E30-N050
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
|
MP
|
NDR
|
980-9I581-00N050
|
MFP7E30-N060
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m
|
MP
|
NDR
|
980-9I582-00N050
|
MFP7E30-N070
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m
|
MP
|
NDR
|
980-9I58I-00N100
|
MFP7E30-N100
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m
|
MP
|
NDR
|
980-9I58L-00N005
|
MFP7E40-N005
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
|
MP
|
NDR
|
980-9I693-00NS00
|
MMA1Z00-NS400
|
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I510-00NS00
|
MMA4Z00-NS
|
NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, finned
|
MP
|
NDR
|
980-9I60Z-00N003
|
MCA4J80-N003
|
NVIDIA ACTIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR UP TO 800GBS, OSFP, 3M
|
MP
|
NDR
|
980-9I600-00N003
|
MCA4J80-N003-FLT
|
NVIDIA ACTIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR UP TO 800GBS, OSFP, 3M, FLAT TOP
|
MP
|
NDR
|
980-9I601-00N004
|
MCA4J80-N004
|
NVIDIA ACTIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800 GB/S, OSFP, 4M
|
MP
|
NDR
|
980-9I602-00N005
|
MCA4J80-N005
|
NVIDIA ACTIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800 GB/S, OSFP, 5M
|
MP
|
NDR
|
980-9I948-00N004
|
MCA7J60-N004
|
NVIDIA ACTIVE COPPER SPLITTER CABLE, IB NDR 800GBS TO 2X400GBS, OSFP TO 2XOSFP, 4M
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I81B-00N004
|
MCA7J65-N004
|
NVIDIA ACTIVE COPPER SPLITTER CABLE, IB TWIN PORT NDR 800GB/S TO 2X400GB/S, OSFP TO 2XQSFP112, 4M
|
Prototype
|
NDR
|
980-9I81C-00N005
|
MCA7J65-N005
|
NVIDIA ACTIVE COPPER SPLITTER CABLE, IB TWIN PORT NDR 800GB/S TO 2X400GB/S, OSFP TO 2XQSFP112, 5M
|
Prototype
|
NDR
|
980-9I50D-00N004
|
MCA7J70-N004
|
NVIDIA ACTIVE COPPER SPLITTER CABLE, IB TWIN PORT NDR 800GBS TO 4X200GBS, OSFP TO 4XOSFP, 4M
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I76G-00N004
|
MCA7J75-N004
|
NVIDIA AVTIVE COPPER SPLITTER CABLE, IB TWIN PORT NDR 800GB/S TO 4X200GB/S, OSFP TO 4XQSFP112, 4M
|
Prototype
|
NDR
|
980-9I76H-00N005
|
MCA7J75-N005
|
NVIDIA AVTIVE COPPER SPLITTER CABLE, IB TWIN PORT NDR 800GB/S TO 4X200GB/S, OSFP TO 4XQSFP112, 5M
|
Prototype
|
NDR
|
980-9IA0G-00N001
|
MCP4Y10-N001-FLT
|
NVIDIA PASSIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 1M, FLAT TOP
|
MP
|
NDR
|
980-9IA0H-00N001
|
MCP4Y10-N001-FTF
|
NVIDIA PASSIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 1M, FLAT TO FINNED
|
MP
|
NDR
|
980-9IA0I-00N002
|
MCP4Y10-N002
|
NVIDIA PASSIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 2M
|
MP
|
NDR
|
980-9IA0J-00N002
|
MCP4Y10-N002-FLT
|
NVIDIA PASSIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 2M, FLAT TOP
|
MP
|
NDR
|
980-9IA0L-00N00A
|
MCP4Y10-N00A-FLT
|
NVIDIA PASSIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 0.5M, FLAT TOP
|
MP
|
NDR
|
980-9IA0Q-00N01A
|
MCP4Y10-N01A
|
NVIDIA PASSIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 1.5M
|
MP
|
NDR
|
980-9IA0R-00N01A
|
MCP4Y10-N01A-FLT
|
NVIDIA PASSIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 1.5M, FLAT TOP
|
MP
|
NDR
|
980-9I46T-00N003
|
MCP7Y50-N003
|
NVIDIA PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE, IB NDR 800GB/S TO 4X200GB/S, OSFP TO 4XOSFP, 3M
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I46K-00H001
|
MCP7Y60-H001
|
MELLANOX PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE, 400(2X200)GBPS TO 2X200GBPS, OSFP TO 2XQSFP56, 1M, FIN TO FLAT
|
MP
|
HDR
|
980-9I46L-00H002
|
MCP7Y60-H002
|
MELLANOX PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE, 400(2X200)GBPS TO 2X200GBPS, OSFP TO 2XQSFP56, 2M, FIN TO FLAT
|
MP
|
HDR
|
980-9I93M-00H01A
|
MCP7Y60-H01A
|
MELLANOX PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE, 400(2X200)GBPS TO 2X200GBPS, OSFP TO 2XQSFP56, 1.5M, FIN TO FLAT
|
MP
|
HDR
|
980-9I93N-00H001
|
MCP7Y70-H001
|
MELLANOX PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE, 400(2X200)GBPS TO 4X100GBPS, OSFP TO 4XQSFP56, 1M, FIN TO FLAT
|
MP
|
HDR
|
980-9I93O-00H002
|
MCP7Y70-H002
|
MELLANOX PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE, 400(2X200)GBPS TO 4X100GBPS, OSFP TO 4XQSFP56, 2M, FIN TO FLAT
|
MP
|
HDR
|
980-9I47P-00H01A
|
MCP7Y70-H01A
|
MELLANOX PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE, 400(2X200) GBPS TO 4X100GBPS, OSFP TO 4XQSFP56, 1.5M, FIN TO FLAT
|
MP
|
HDR
|
980-9I41X-00H003
|
MFA7U10-H003
|
MELLANOX ACTIVE FIBER SPLITTER CABLE, IB HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 3M
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I41Y-00H003
|
MFA7U10-H003-FLT
|
MELLANOX AOC SPLITTER,IB TWIN PORT HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 3MM FLAT TOP
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I11Z-00H005
|
MFA7U10-H005
|
MELLANOX ACTIVE FIBER SPLITTER CABLE, IB HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 5M
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I110-00H005
|
MFA7U10-H005-FLT
|
MELLANOX AOC SPLITTER, IB TWIN PORT HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 5M, FLAT TOP
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I111-00H010
|
MFA7U10-H010
|
MELLANOX ACTIVE FIBER SPLITTER CABLE, IB HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 10M
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I112-00H010
|
MFA7U10-H010-FLT
|
MELLANOX AOC SPLITTER, IB TWIN PORT HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 10M, FLAT TOP
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I113-00H015
|
MFA7U10-H015
|
MELLANOX ACTIVE FIBER SPLITTER CABLE, IB HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 15M
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I114-00H015
|
MFA7U10-H015-FLT
|
MELLANOX AOC SPLITTER, IB TWIN PORT HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 15M, FLAT TOP
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I115-00H020
|
MFA7U10-H020
|
MELLANOX ACTIVE FIBER SPLITTER CABLE, IB HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 20M
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I116-00H020
|
MFA7U10-H020-FLT
|
MELLANOX AOC SPLITTER, IB TWIN PORT HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 20M, FLAT TOP
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I117-00H030
|
MFA7U10-H030
|
MELLANOX ACTIVE FIBER SPLITTER CABLE, IB HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 30M
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I118-00H030
|
MFA7U10-H030-FLT
|
MELLANOX AOC SPLITTER, IB TWIN PORT HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 30M, FLAT TOP
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I73U-000003
|
MFP7E10-N003
|
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, MMF, MPO12 APC TO MPO12 APC, 3M
|
MP
|
NDR
|
980-9I559-00N002
|
MFP7E30-N002
|
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF MPO12 APC TO MPO12 APC, 2M
|
MP
|
NDR
|
980-9I55A-00N003
|
MFP7E30-N003
|
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO MPO12 APC, 3M
|
MP
|
NDR
|
980-9I55B-00N005
|
MFP7E30-N005
|
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO MPO12 APC, 5M
|
MP
|
NDR
|
980-9I58J-00N150
|
MFP7E30-N150
|
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO MPO12 APC, 150M
|
MP
|
NDR
|
980-9I58K-00N003
|
MFP7E40-N003
|
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO 2XMPO12 APC, 3M
|
MP
|
NDR
|
980-9I58M-00N007
|
MFP7E40-N007
|
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO 2XMPO12 APC, 7M
|
MP
|
NDR
|
980-9I58N-00N010
|
MFP7E40-N010
|
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO 2XMPO12 APC, 10M
|
MP
|
NDR
|
980-9I56O-00N015
|
MFP7E40-N015
|
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO 2XMPO12 APC, 15M
|
MP
|
NDR
|
980-9I56P-00N020
|
MFP7E40-N020
|
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO 2XMPO12 APC, 20M
|
MP
|
NDR
|
980-9I56Q-00N030
|
MFP7E40-N030
|
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO 2XMPO12 APC, 30M
|
MP
|
NDR
|
980-9I56R-000050
|
MFP7E40-N050
|
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO 2XMPO12 APC, 50M
|
MP
|
NDR
|
980-9I51A-00NS00
|
MMA4Z00-NS-FLT
|
NVIDIA TWIN PORT TRANSCEIVER, 800GBPS,2XNDR, OSFP, 2XMPO12 APC, 850NM MMF, UP TO 50M, FLAT TOP
|
MP
|
NDR
|
980-9I51S-00NS00
|
MMA4Z00-NS400
|
NVIDIA SINGLE PORT TRANSCEIVER, 400GBPS,NDR, OSFP, MPO12 APC, 850NM MMF, UP TO 50M, FLAT TOP
|
MP
|
NDR
|
980-9I30G-00NM00
|
MMS4X00-NM
|
NVIDIA TWIN PORT TRANSCEIVER, 800GBPS,2XNDR, OSFP, 2XMPO, 1310NM SMF, UP TO 500M, FINNED
|
MP
|
NDR
|
980-9I301-00NM00
|
MMS4X00-NM-FLT
|
NVIDIA TWIN PORT TRANSCEIVER, 800GBPS,2XNDR, OSFP, 2XMPO 12 APC, 1310NM SMF, UP TO 500M, FLAT TOP
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I30H-00NM00
|
MMS4X00-NS
|
NVIDIA TWIN PORT TRANSCEIVER, 800GBPS,2XNDR, OSFP, 2XMPO12 APC, 1310NM SMF, UP TO 100M, FINNED
|
MP
|
NDR
|
980-9I30I-00NM00
|
MMS4X00-NS-FLT
|
NVIDIA TWIN PORT TRANSCEIVER, 800GBPS,2XNDR, OSFP, 2XMPO, 1310NM SMF, UP TO 100M, FLAT TOP
|
MP
|
NDR
|
980-9I31N-00NM00
|
MMS4X00-NS400
|
NVIDIA SINGLE PORT TRANSCEIVER, 400GBPS,NDR, OSFP, MPO12 APC, 1310NM SMF, UP TO 100M, FLAT TOP
|
MP
|
NDR
|
980-9I30L-00N000
|
MMS4X50-NM
|
NVIDIA HYDRA TWIN PORT TRANSCEIVER, 800GBPS,2XFR4, 2XNDR, OSFP, 2XMINI-LC, 1310NM SMF, UP TO 2K, FINNED
|
P-Rel
|
NDR
|
980-9I46U-00N02A
|
MCP7Y50-N02A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2.5m
|
P-Rel
Validated and Supported HDR Cables
|
Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
Lifecycle Phase
|
HDR
|
980-9I86N-00H003*
|
MCA1J00-H003E*
|
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 3m, yellow pulltab
|
EOL [MP]
|
HDR
|
980-9I86O-00H004*
|
MCA1J00-H004E*
|
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 4m, yellow pulltab
|
EOL [MP]
|
HDR
|
980-9I977-00H003*
|
MCA7J50-H003R*
|
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 3m, colored
|
EOL [MP]
|
HDR
|
980-9I978-00H004*
|
MCA7J50-H004R*
|
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 4m, colored
|
EOL [MP]
|
HDR
|
980-9I979-00H005
|
MCA7J50-H005R
|
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 5m, colored
|
EOL [Prototype]
|
HDR
|
980-9I548-00H001
|
MCP1650-H001E30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I549-00H002
|
MCP1650-H002E26
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I54A-00H00A
|
MCP1650-H00AE30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I54B-00H01A
|
MCP1650-H01AE30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I39E-00H001
|
MCP7H50-H001R30
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I99F-00H002
|
MCP7H50-H002R26
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I98G-00H01A
|
MCP7H50-H01AR30
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I46K-00H001
|
MCP7Y60-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
980-9I46L-00H002
|
MCP7Y60-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
980-9I93M-00H01A
|
MCP7Y60-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
980-9I93N-00H001
|
MCP7Y70-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
980-9I93O-00H002
|
MCP7Y70-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
980-9I47P-00H01A
|
MCP7Y70-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
980-9I41X-00H003
|
MFA7U10-H003
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I11Z-00H005
|
MFA7U10-H005
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I111-00H010
|
MFA7U10-H010
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I113-00H015
|
MFA7U10-H015
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I115-00H020
|
MFA7U10-H020
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I117-00H030
|
MFA7U10-H030
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I11V-00H050
|
MFA7U10-H050
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 50m
|
Prototype
|
HDR
|
980-9I124-00H003
|
MFS1S00-H003E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I123-00H003
|
MFS1S00-H003-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 3m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
980-9I457-00H003
|
MFS1S00-H003V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
|
MP
|
HDR
|
980-9I45A-00H005
|
MFS1S00-H005E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I449-00H005
|
MFS1S00-H005-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 5m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
980-9I45D-00H005
|
MFS1S00-H005V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
|
MP
|
HDR
|
980-9I45G-00H010
|
MFS1S00-H010E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I45H-00H010
|
MFS1S00-H010E_FF
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I44F-00H010
|
MFS1S00-H010-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 10m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
980-9I45J-00H010
|
MFS1S00-H010V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
|
MP
|
HDR
|
980-9I45M-00H015
|
MFS1S00-H015E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I44L-00H015
|
MFS1S00-H015-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
980-9I45O-00H015
|
MFS1S00-H015V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
|
MP
|
HDR
|
980-9I45R-00H020
|
MFS1S00-H020E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I44Q-00H020
|
MFS1S00-H020-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 20m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
980-9I45T-00H020
|
MFS1S00-H020V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
|
MP
|
HDR
|
980-9I45Y-00H030
|
MFS1S00-H030E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I45X-00H030
|
MFS1S00-H030-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 30m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
980-9I440-00H030
|
MFS1S00-H030V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
|
MP
|
HDR
|
980-9I455-00H050
|
MFS1S00-H050E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I447-00H050
|
MFS1S00-H050V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
|
MP
|
HDR
|
980-9I44G-00H100
|
MFS1S00-H100E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I44H-00H100
|
MFS1S00-H100V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
|
MP
|
HDR
|
980-9I44I-00H130
|
MFS1S00-H130E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I44K-00H130
|
MFS1S00-H130V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
|
MP
|
HDR
|
980-9I45L-00H150
|
MFS1S00-H150E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I44N-00H150
|
MFS1S00-H150V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m
|
MP
|
HDR
|
980-9I452-00H003
|
MFS1S50-H003E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I445-00H003
|
MFS1S50-H003V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I956-00H005
|
MFS1S50-H005E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I969-00H005
|
MFS1S50-H005V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I95A-00H010
|
MFS1S50-H010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I96D-00H010
|
MFS1S50-H010V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I95E-00H015
|
MFS1S50-H015E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I96H-00H015
|
MFS1S50-H015V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I95I-00H020
|
MFS1S50-H020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I96L-00H020
|
MFS1S50-H020V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I95M-00H030
|
MFS1S50-H030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I96P-00H030
|
MFS1S50-H030V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I95S-00H040
|
MFS1S50-H040V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m
|
Prototype
|
HDR
|
980-9I95T-00H050
|
MFS1S50-H050V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m
|
Prototype
|
HDR
|
980-9I95Z-00H003
|
MFS1S90-H003E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I960-00H005
|
MFS1S90-H005E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I961-00H010
|
MFS1S90-H010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
|
LTB [HVM]
|
HDR
|
980-9I962-00H015
|
MFS1S90-H015E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I423-00H020
|
MFS1S90-H020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
|
LTB [HVM]
|
HDR
|
980-9I424-00H030
|
MFS1S90-H030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I17S-00HS00
|
MMA1T00-HS
|
NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I055-00H000*
|
MMS1W50-HM*
|
NVIDIA transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4
|
MP
Firmware Upgrade
Firmware upgrade may be performed directly from any previous version to this version. To upgrade firmware, please refer to the NVIDIA Firmware Tools (MFT) package at network.nvidia.com/products/adapter-software/firmware-tools/
This firmware version complies with the NVIDIA Switches Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 1.40 or later.