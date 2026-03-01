General Information
SHARP Software is provided with the following package:
Package
Version
DOCA-Host
2.10.0
HPC-X
2.22.1
UFM (Aggregation Manager only)
6.20.0
Note
NVIDIA SHARP requires either NVIDIA Unified Fabric Manager (UFM®), or a dedicated server running Subnet Manager. In the latter case, the onboard Subnet Manager should be disabled in managed switches.
Name
Firmware/Software Version
NVIDIA Quantum
27.2014.2084
NVIDIA Quantum-2
31.2014.3062
NVIDIA Quantum-3
TBD
ConnectX-6
20.43.2026
ConnectX-6 DE
22.44.1036
ConnectX-7
28.44.1036
ConnectX-8
40.44.1036
MLNX-OS
3.12.3000
NVOS
TBD
Subnet Manager
OpenSM 5.20
Supported Operating Systems and Platforms
For complete list of supported Operating Systems and platforms, please refer to list of operation systems and platforms supported by HPC-X and DOCA-Host.