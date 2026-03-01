NVIDIA Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP) Rev 3.10.3
General Information

Packages Provided with SHARP

SHARP Software is provided with the following package:

Package

Version

DOCA-Host

2.10.0

HPC-X

2.22.1

UFM (Aggregation Manager only)

6.20.0

Prerequisites

Note

NVIDIA SHARP requires either NVIDIA Unified Fabric Manager (UFM®), or a dedicated server running Subnet Manager. In the latter case, the onboard Subnet Manager should be disabled in managed switches.

Name

Firmware/Software Version

NVIDIA Quantum

27.2014.2084

NVIDIA Quantum-2

31.2014.3062

NVIDIA Quantum-3

TBD

ConnectX-6

20.43.2026

ConnectX-6 DE

22.44.1036

ConnectX-7

28.44.1036

ConnectX-8

40.44.1036

MLNX-OS

3.12.3000

NVOS

TBD

Subnet Manager

OpenSM 5.20

Supported Operating Systems and Platforms

For complete list of supported Operating Systems and platforms, please refer to list of operation systems and platforms supported by HPC-X and DOCA-Host.
