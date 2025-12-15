NVIDIA UFM Enterprise Appliance Software User Manual v1.14.11 LTS (2025 LTS U1)
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software  NVIDIA UFM Enterprise Appliance Software User Manual v1.14.11 LTS (2025 LTS U1)  Known Issue History

Known Issue History

Version

Link

1.13.2

Known Issues History in v1.13.2

1.13.1

Known Issues History in v1.13.1

1.12.2

Known Issues History in v1.12.2

1.12.1

Known Issues History in v1.12.1

1.12.0

Known Issues History in v1.12.0

1.11.2

Known Issues History in v1.11.2

1.11.1

Known Issues History in v1.11.1

1.11.0

Known Issues History in v1.11.0

1.10.1

Known Issues History in v1.10.1

1.10.0

Known issues History in v1.10.0

1.9.2

Known Issues History in v1.9.2

1.9.0

Known Issues History in v1.9.0

1.8.2

Known Issues History in v1.8.2
© Copyright 2025, NVIDIA. Last updated on Dec 15, 2025
content here