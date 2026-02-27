NVIDIA UFM Enterprise Appliance Software User Manual v1.15.2
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software  NVIDIA UFM Enterprise Appliance Software User Manual v1.15.2  Bug Fixes History

Bug Fixes History

Version

Link

1.15.1

Bug Fixes History in v1.15.1

1.14.1

Bug Fixes History in v1.14.1

1.13.2

Bug Fixes History in v1.13.2

1.13.1

Bug Fixes History in v1.13.1

1.12.2

Bug Fixes History in v1.12.2

1.12.1

Bug Fixes History in v1.12.1

1.12.0

Bug Fixes History in v1.12.0

1.11.2

Bug Fixes History in v1.11.2

1.11.1

Bug Fixes History in v1.11.1

1.11.0

Bug Fixes History in v1.11.0

1.10.1

Bug Fixes History in v1.10.1

1.10.0

Bug Fixes History in v1.10.0

1.9.2

Bug Fixes History in v1.9.2

1.9.0

Bug Fixes History in v1.9.0

1.8.2

Bug Fixes History in v1.8.2
© Copyright 2026, NVIDIA. Last updated on Feb 27, 2026
content here