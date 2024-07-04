On This Page
Groups REST API
Description – these interfaces allow users to retrieve information on groups, create, delete, and update groups
Request URL – GET /ufmRest/app/groups
Main operations
Get all groups
Get a group using its name
Update a group using its name
Delete a group using its name
Create a group
Add members to a group
Remove members from a group
Description – retrieve information on groups
Request URL – GET /ufmRest/resources/groups
Request Content Type – Application/json
Response
[ { "description": "grp222", "type": "Rack", "severity": "Info", "name": "grp2" }, { "description": "grp111", "type": "Rack", "severity": "Info", "name": "grp1" } ]
Possible Filters
Type – filters by type. Example:
/ufmRest/resources/groups?type=Rack
Possible values: “Rack”, “General”, “Port”
Members – adds members to the response. Example:
ufmRest/resources/groups?type=Rack&members=true
extend_members
/resources/groups?members=true&extend_members=true
device_id
/resources/groups?device_id=0008f10001085600
Response:
[ { "description": "grp222", "type": "Rack", "severity":"Info", "members": [ "0002c90300a7ccf0", "0002c9030060dc20"], "name": "grp2" }, { "description": "grp111", "type": "Rack", "severity": "Info", "members": [ "0002c903007e50a0" ], "name": "grp1" } ]
Status Codes
200 – OK
Description – Retrieve information on a group using its name
Request URL – GET ufmRest/resources/groups/<group_name>
Request Content Type – Application/json
Response
[ { "description": "grp111", "type": "Rack", "severity": "Info", "name": "grp1" } ]
Possible Filters
Members – adds members to the response. Example:
/ufmRest/resources/groups/grp1?members=true
Status Codes
200 – OK
Description – update a group using its name
Request URL – PUT ufmRest/resources/groups/<group_name>
Request Content Type – Application/json
Request Data
{ "description*": "new_desc" }Note
*This is the only attribute that can be updated.
Status Codes
200 – OK
400 – BAD REQUEST
Description – delete a group using its name
Request URL – DELETE ufmRest/resources/groups/<group_name>
Request Content Type – Application/json
Request Data – N/A
Status Codes
202 – accepted
Description – create a new group
Request URL – POST ufmRest/resources/groups/
Request Content Type – Application/json
Request Data
{ "description*": "new_desc", "type**": "group_type", "name***": "group_name" }Note
* Optional attribute.
** Mandatory attribute. Can only be “Rack” or “General”, “Port”.
*** Mandatory attribute.
Status Codes
201 – created with the link to the group object
400 – BAD REQUEST
Description – add members to an existing group
Request URL – POST /ufmRest/resources/groups/<group_name>/members
Request Content Type – Application/json
Request Data
{ "object_ids": ["0002c90300a7ccf0", "0002c9030060dc20"] }
Status Codes
202 – accepted
400 – BAD REQUEST
Description – remove members from an existing group
Request URL – DELETE /ufmRest/resources/groups/<group_name>/members
Request Content Type – Application/json
Request Data
{ "object_ids": ["0002c90300a7ccf0", "0002c9030060dc20"] }
Note – to remove all members of a group, the object_ids argument in the request data can be left empty
Status Codes
202 – accepted
Description – allows user to apply software upgrade action on group of switches or firmware upgrade action on group of hosts.
Request URL – POST /ufmRestV2/actions
Request Content Type – Application/json
Request Data
{ "params": { "username": "admin", "password": "admin", "path": "/tmp", "image": "software_upgrade.img", "protocol": "ftp", "server": "10.20.30.40" }, "description": "", "action": "sw_upgrade", "object_ids": [ "host" ], "object_type": "Group", "identifier": "id" }
Status Codes
202 – accepted
400 – bad request
404 – not found