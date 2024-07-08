Document Revision History
Revision
Nate
Description
6.15.6
Jul 8, 2024
No changes
6.15.4
Mar 1, 2024
No changes
6.15.1
Dec 12, 2023
Added the following sections under NDT Plugin REST API:
6.15.0
Nov 5, 2023
Updated:
Added:
6.14.1
Aug 29, 2023
Updated:
Added:
6.14.0
Aug 10, 2023
Updated:
Added:
6.13.1
May 18, 2023
No change
6.13.0
May 5, 2023
Updated:
Added:
6.12.1
Feb 19, 2023
No changes
6.12.0
Feb 6, 2023
Updated:
Added:
6.11.1
Dec, 2022
Removed Logical Server (LS) Auditing REST API
6.11.0
Nov, 2022
Added:
Updated:
6.10.0
Jul, 2022
Added:
Aug, 2022
Updated: