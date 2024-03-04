On This Page
Enhanced QoS REST API
Description – configures QoS settings for physical and virtual ports. Through this feature, users can set specific values for guaranteed bandwidth, and assign a specific rate limit per SL.
Request URL – /ufmRest/resources/sl_qos/
Main operations
Bandwidth Names
Get bandwidth names
Get a specific bandwidth name
Delete a specific bandwidth name
Update a specific bandwidth name
Add a new bandwidth name
Ports Rules
Get all ports rules
Get specific ports rules
Delete specific ports rules
Update specific ports rules
Add new ports rules
Get Bandwidth Names
Description – get all saved bandwidth names (bandwidths values are in Mb/s)
Request URL – GET /ufmRest/resources/sl_qos/names
Request Content Type – application/json
Response
{ "bw1": 50, "bw2": 100, "bw4": 90, "bw5": 80 }
Status Codes
200 – OK
Description – get a specific bandwidth name
Request URL – GET ufmRest/resources/sl_qos/names? name=bw1
Request Content Type – application/json
Response
50
Status Codes
200 – OK
404 – NOT FOUND
Description – deletes a specific bandwidth name
Request URL – DELETE ufmRest/resources/sl_qos/names? name=bw1
Request Content Type – application/json
Status Codes
202 – NO CONTENT
400 – BAD REQUEST
404 – NOT FOUND
Description – updates a specific bandwidth name (bandwidth values are in Mb/s)
Request URL – PUT ufmRest/resources/sl_qos/names /<bw_name>
Request Content Type – application/json
Request Data – rate limit integer value:70
Status Codes
200 – OK
400 – BAD REQUEST
404 – NOT FOUND
Description – adds a new bandwidth name
Request URL – POST ufmRest/resources/sl_qos/names
Request Content Type – application/json
Request Data
{ "bw1": 50, "bw2": 60, "bw3": 200, "bw4": 50 }
Status Codes
201 – created
400 – BAD REQUEST
Get All Ports Rules
Description – get all configured physical and virtual ports rules
Request URL –
GET ufmRest/resources/sl_qos/rules – to get all physical ports rules
GET ufmRest/resources/sl_qos/vport_rules – to get all virtual ports rules
Request Content Type – application/json
Response
{ "rules": { "default": { "sl_list": { "1": "bw1", "3": "bw2", "all": "bw1" } }, "2c90000000000025": { "sl_list": { "1": "bw2" } } } }
Status Codes
200 – OK
Description – get Rules for specific physical or virtual ports
Request URL –
GET ufmRest/resources/sl_qos/rules?guid_list= default, 2c90000000025 – to get specific physical ports rules
GET ufmRest/resources/sl_qos/vport_rules?guid_list= default, 2c90000000025 – to get specific virtual ports rules
Request Content Type – application/json
Response
{ "rules": { "default": { "sl_list": { "1": "bw1", "3": "bw2", "all": "bw1" } }, "2c90000000000025": { "sl_list": { "1": "bw2" } } } }
Status Codes
200 – OK
400 – BAD REQUEST
404 – NOT FOUND
Description – delete rules for specific physical or virtual ports
Request URL –
DELETE ufmRest/resources/sl_qos/rules?guid_list= default, 2c90000000025 – to delete physical ports rules
DELETE ufmRest/resources/sl_qos/vport_rules?guid_list= default, 2c90000000025 – to delete virtual ports rules
Request Content Type – application/json
Status Codes
204 – NO CONTENT
400 – BAD REQUEST
404 – NOT FOUND
Description – update rules for specific physical or virtual ports
Request URL –
PUT ufmRest/resources/sl_qos/rules/<guid> – to update specific physical port rules
PUT ufmRest/resources/sl_qos/vport_rules/<guid> – to update specific virtual port rules
Request Content Type – application/json
Request Data
{ "sl_list": { "3": "bw1", "3": "bw2", "all": "bw1" } }
Status Codes
200 – OK
400 – BAD REQUEST
404 – NOT FOUND
Description – add new rules for specific physical or virtual ports
Request URL –
POST ufmRest/resources/sl_qos/rules – to add new physical ports rules
POST ufmRest/resources/sl_qos/vport_rules – to add new virtual ports rules
Request Content Type – application/json
Request Data
{ "rules": { "default": { "sl_list": { "1": "bw1", "3": "bw2", "all": "bw1" } }, "2c90000000000025": { "sl_list": { "1": "bw2" } } } }
Status Codes
201 – created
400 – BAD REQUEST