NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.16.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software  NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.16.0  Groups REST API

On This Page

Groups REST API

  • Description – these interfaces allow users to retrieve information on groups, create, delete, and update groups

  • Request URL – GET /ufmRest/app/groups

  • Main operations

    • Get all groups

    • Get a group using its name

    • Update a group using its name

    • Delete a group using its name

    • Create a group

    • Add members to a group

    • Remove members from a group

Get All Groups

  • Description – retrieve information on groups

  • Request URL – GET /ufmRest/resources/groups

  • Request Content Type – Application/json

  • Response

    Copy
    Copied!
                
    
            
    [
     {
     "description": "grp222", 
     "type": "Rack", 
     "severity": "Info", 
     "name": "grp2" 
     },
 
     {
     "description": "grp111", 
     "type": "Rack", 
     "severity": "Info", 
     "name": "grp1"
     }
]

  • Possible Filters

    • Type – filters by type. Example:

      Copy
      Copied!
                  
      
            
      /ufmRest/resources/groups?type=Rack

      Possible values: “Rack”, “General”, “Port”

    • Members – adds members to the response. Example:

      Copy
      Copied!
                  
      
            
      ufmRest/resources/groups?type=Rack&members=true

    • extend_members

      Copy
      Copied!
                  
      
            
      /resources/groups?members=true&extend_members=true

    • device_id

      Copy
      Copied!
                  
      
            
      /resources/groups?device_id=0008f10001085600

  • Response:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    [ 
     { 
     "description": "grp222", 
     "type": "Rack", 
     "severity":"Info", 
     "members": [ "0002c90300a7ccf0", "0002c9030060dc20"],
     "name": "grp2" 
     },
 
     { 
     "description": "grp111", 
     "type": "Rack", 
     "severity": "Info",
     "members": [ "0002c903007e50a0" ], 
     "name": "grp1" 
     }
]

  • Status Codes

    • 200 – OK

Get Group Using Its Name

  • Description – Retrieve information on a group using its name

  • Request URL – GET ufmRest/resources/groups/<group_name>

  • Request Content Type – Application/json

  • Response

    Copy
    Copied!
                
    
            
    [ 
     { 
     "description": "grp111", 
     "type": "Rack", 
     "severity": "Info", 
     "name": "grp1" 
	 } 
]

  • Possible Filters

  • Members – adds members to the response. Example:

    Copy
    Copied!
                
    
            
    /ufmRest/resources/groups/grp1?members=true

  • Status Codes

    • 200 – OK

Update Group Using Name

  • Description – update a group using its name

  • Request URL – PUT ufmRest/resources/groups/<group_name>

  • Request Content Type – Application/json

  • Request Data

    Copy
    Copied!
                
    
            
    {
  "description*": "new_desc"
}

    Warning

    *This is the only attribute that can be updated.

  • Status Codes

    • 200 – OK

    • 400 – BAD REQUEST

Delete Group Using Name

  • Description – delete a group using its name

  • Request URL – DELETE ufmRest/resources/groups/<group_name>

  • Request Content Type – Application/json

  • Request Data – N/A

  • Status Codes

    • 202 – accepted

Create Group

  • Description – create a new group

  • Request URL – POST ufmRest/resources/groups/

  • Request Content Type – Application/json

  • Request Data

    Copy
    Copied!
                
    
            
    {
  "description*": "new_desc",
  "type**": "group_type",
  "name***": "group_name"
}

    Warning

    * Optional attribute.

    ** Mandatory attribute. Can only be “Rack” or “General”, “Port”.

    *** Mandatory attribute.

  • Status Codes

    • 201 – created with the link to the group object

    • 400 – BAD REQUEST

Add Members to Group

  • Description – add members to an existing group

  • Request URL – POST /ufmRest/resources/groups/<group_name>/members

  • Request Content Type – Application/json

  • Request Data

    Copy
    Copied!
                
    
            
    {
  "object_ids": ["0002c90300a7ccf0", "0002c9030060dc20"]
}

  • Status Codes

    • 202 – accepted

    • 400 – BAD REQUEST

Remove Members From Group

  • Description – remove members from an existing group

  • Request URL – DELETE /ufmRest/resources/groups/<group_name>/members

  • Request Content Type – Application/json

  • Request Data

    Copy
    Copied!
                
    
            
    {
  "object_ids": ["0002c90300a7ccf0", "0002c9030060dc20"]
}

  • Note – to remove all members of a group, the object_ids argument in the request data can be left empty

  • Status Codes

    • 202 – accepted

Apply Software Upgrade or Firmware Upgrade Action

  • Description – allows user to apply software upgrade action on group of switches or firmware upgrade action on group of hosts.

  • Request URL – POST /ufmRestV2/actions

  • Request Content Type – Application/json

  • Request Data

    Copy
    Copied!
                
    
            
    {
  "params": {
    "username": "admin",
    "password": "admin",
    "path": "/tmp",
    "image": "software_upgrade.img",
    "protocol": "ftp",
    "server": "10.20.30.40"
  },
  "description": "",
  "action": "sw_upgrade",
  "object_ids": [
    "host"
  ],
  "object_type": "Group",
  "identifier": "id"
}

  • Status Codes

    • 202 – accepted

    • 400 – bad request

    • 404 – not found
© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Mar 4, 2024
content here