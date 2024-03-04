On This Page
Ports REST API
Description – returns information about all ports in the fabric, ports of a specific system, or all active and external ports in the fabric
Request URL – GET /ufmRest/resources/ports
Main Operations
Get all ports
Get port/s by name
Get all ports of a system
Get all active ports
Get all external ports
Get All Ports
Description – lists all ports in the fabric
Request URL – GET /ufmRest/resources/ports
Request Content Type – Application/json
Response – Get all ports by system type (/ufmRest/resources/ports?sys_type=Switch).
[ {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
33,
"external_number":
33,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default \/ Switch: r-dmz-ufm-sw49 \/ NA \/ 33",
"tier":
4,
"lid":
8,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"HCA-1\/1",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"FDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"dname":
"33",
"peer_node_name":
"r-dmz-ufm131",
"peer":
"0c42a103008b3bd0_1",
"peer_node_guid":
"0c42a103008b3bd0",
"systemID":
"0002c903007b78b0",
"node_description":
"r-dmz-ufm-sw49:33",
"name":
"0002c903007b78b0_33",
"module":
"N\/A",
"peer_lid":
9,
"peer_guid":
"0c42a103008b3bd0",
"peer_node_description":
"r-dmz-ufm131 HCA-1",
"guid":
"0002c903007b78b0"}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
30,
"external_number":
30,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default \/ Switch: r-dmz-ufm-sw49 \/ NA \/ 30",
"tier":
4,
"lid":
8,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"HCA-1\/2",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"FDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"dname":
"30",
"peer_node_name":
"r-dmz-ufm137",
"peer":
"248a0703002e61db_2",
"peer_node_guid":
"248a0703002e61da",
"systemID":
"0002c903007b78b0",
"node_description":
"r-dmz-ufm-sw49:30",
"name":
"0002c903007b78b0_30",
"module":
"N\/A",
"peer_lid":
16,
"peer_guid":
"248a0703002e61db",
"peer_node_description":
"r-dmz-ufm137 mlx5_1",
"guid":
"0002c903007b78b0"}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
23,
"external_number":
23,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default \/ Switch: r-ufm-sw95 \/ NA \/ 23",
"tier":
4,
"lid":
18,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"HCA-1\/1",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"EDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"EDR",
"HDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x"],
"dname":
"23",
"peer_node_name":
"r-dcs96",
"peer":
"ec0d9a03007d7d0a_1",
"peer_node_guid":
"ec0d9a03007d7d0a",
"systemID":
"b8599f0300fc6de4",
"node_description":
"r-ufm-sw95:23",
"name":
"b8599f0300fc6de4_23",
"module":
"N\/A",
"peer_lid":
6,
"peer_guid":
"ec0d9a03007d7d0a",
"peer_node_description":
"r-dcs96 HCA-1",
"guid":
"b8599f0300fc6de4"}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
28,
"external_number":
28,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default \/ Switch: r-dmz-ufm-sw49 \/ NA \/ 28",
"tier":
2,
"lid":
8,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"29",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"FDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"dname":
"28",
"peer_node_name":
"r-dmz-ufm-sw49",
"peer":
"0002c903007b78b0_29",
"peer_node_guid":
"0002c903007b78b0",
"systemID":
"0002c903007b78b0",
"node_description":
"r-dmz-ufm-sw49:28",
"name":
"0002c903007b78b0_28",
"module":
"N\/A",
"peer_lid":
8,
"peer_guid":
"0002c903007b78b0",
"peer_node_description":
"r-dmz-ufm-sw49:29",
"guid":
"0002c903007b78b0"}...
Response with brief flag (/ufmRest/resources/ports?brief=true&active=true&page_number=1&rpp=10&sorting=system_name[asc],dname[asc])
{
"total_resources":
30,
"filtered_resources":
28,
"num_of_pages":
3,
"first_index":
1,
"last_index":
10,
"data": [ {
"system_name":
"r-dcs96",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"lid":
6,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"23",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"EDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"dname":
"HCA-1/1",
"peer_node_name":
"r-ufm-sw95",
"peer":
"b8599f0300fc6de4_23",
"peer_node_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"systemID":
"ec0d9a03007d7d0a",
"node_description":
"r-dcs96 HCA-1",
"name":
"ec0d9a03007d7d0a_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
18,
"peer_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"peer_node_description":
"r-ufm-sw95:23",
"guid":
"ec0d9a03007d7d0a",
"system_capabilities": [
"fw_inband_upgrade"],
"system_mirroring_template":
false}, {
"system_name":
"r-dcs96",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"lid":
3,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"24",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"EDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"dname":
"HCA-1/2",
"peer_node_name":
"r-ufm-sw95",
"peer":
"b8599f0300fc6de4_24",
"peer_node_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"systemID":
"ec0d9a03007d7d0a",
"node_description":
"r-dcs96 HCA-2",
"name":
"ec0d9a03007d7d0b_2",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
18,
"peer_guid":
"b8599f0300fc6de4",
"peer_node_description":
"r-ufm-sw95:24",
"guid":
"ec0d9a03007d7d0b",
"system_capabilities": [
"fw_inband_upgrade"],
"system_mirroring_template":
false}, {
"system_name":
"r-dcs96",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"lid":
11,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable"],
"mtu":
4096,
"peer_port_dname":
"19",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"FDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"dname":
"HCA-2/1",
"peer_node_name":
"r-dmz-ufm-sw49",
"peer":
"0002c903007b78b0_19",
"peer_node_guid":
"0002c903007b78b0",
"systemID":
"ec0d9a03007d7d0a",
"node_description":
"r-dcs96 HCA-3",
"name":
"b8599f03000a77d0_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
8,
"peer_guid":
"0002c903007b78b0",
"peer_node_description":
"r-dmz-ufm-sw49:19",
"guid":
"b8599f03000a77d0",
"system_capabilities": [
"fw_inband_upgrade"],
"system_mirroring_template":
false}...
Status Codes
200 – OK
Get Port/s by Name
Description – get specific port/s using their names
Request URL – GET /ufmRest/resources/ports/<port-name1>,<port-name2>,…
Request Content Type – Application/json
Response
[ {
"peer_lid":
6,
"number":
9,
"module":
"N/A",
"physical_state":
"Link Up",
"peer":
"0002c9030021f972_2",
"enabled_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps"],
"mirror":
"disable",
"peer_port_dname":
"HCA-1/2",
"guid":
"0002c903007b78b0",
"peer_node_guid":
"0002c9030021f970",
"lid":
11,
"severity":
"Info",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [],
"active_speed":
"14.0 Gbps",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"description":
"Switch IB Port",
"supported_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps"],
"systemID":
"0002c903007b78b0",
"tier":
4,
"path":
"default / Switch: r-dmz-ufm-sw49 / NA / 9",
"name":
"0002c903007b78b0_9",
"active_width":
"4x",
"dname":
"9",
"peer_node_name":
"r-dmz-ufm134",
"mtu":
4096,
"external_number":
9}, {
"peer_lid":
18,
"number":
2,
"module":
"N/A",
"physical_state":
"Link Up",
"peer":
"248a070300f88fe0_20",
"enabled_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"mirror":
"disable",
"peer_port_dname":
"20",
"guid":
"ec0d9a03007d7d0b",
"peer_node_guid":
"248a070300f88fe0",
"lid":
4,
"severity":
"Info",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable"],
"active_speed":
"25.0 Gbps",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"description":
"Computer IB Port",
"supported_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"systemID":
"b8599f03000a77d0",
"tier":
1,
"path":
"default / Computer: r-dcs96 / NA / HCA-1/2",
"name":
"ec0d9a03007d7d0b_2",
"active_width":
"4x",
"dname":
"HCA-1/2",
"peer_node_name":
"switch-ec4034",
"mtu":
4096,
"external_number":
2} ]
Code Status
200 – OK
404 – NOT FOUND—port not found (by name)
Get All System Ports
Description – lists all ports of a specific system
Request URL – GET /ufmRest/resources/ports?system=<system-name>
Request Content Type – Application/json
Response
[ {
"peer_lid":
18,
"number":
2,
"module":
"N/A",
"physical_state":
"Link Up",
"peer":
"248a070300f88fe0_20",
"enabled_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"mirror":
"disable",
"peer_port_dname":
"20",
"guid":
"ec0d9a03007d7d0b",
"peer_node_guid":
"248a070300f88fe0",
"lid":
4,
"severity":
"Info",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable"],
"active_speed":
"25.0 Gbps",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"description":
"Computer IB Port",
"supported_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"systemID":
"b8599f03000a77d0",
"tier":
1,
"path":
"default / Computer: r-dcs96 / NA / HCA-1/2",
"name":
"ec0d9a03007d7d0b_2",
"active_width":
"4x",
"dname":
"HCA-1/2",
"peer_node_name":
"switch-ec4034",
"mtu":
4096,
"external_number":
2}, {
"peer_lid":
11,
"number":
2,
"module":
"N/A",
"physical_state":
"Link Up",
"peer":
"0002c903007b78b0_20",
"enabled_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"mirror":
"disable",
"peer_port_dname":
"20",
"guid":
"b8599f03000a77d1",
"peer_node_guid":
"0002c903007b78b0",
"lid":
15,
"severity":
"Info",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable"],
"active_speed":
"14.0 Gbps",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"description":
"Computer IB Port",
"supported_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"systemID":
"b8599f03000a77d0",
"tier":
1,
"path":
"default / Computer: r-dcs96 / NA / HCA-2/2",
"name":
"b8599f03000a77d1_2",
"active_width":
"4x",
"dname":
"HCA-2/2",
"peer_node_name":
"r-dmz-ufm-sw49",
"mtu":
4096,
"external_number":
2}, {
"peer_lid":
18,
"number":
1,
"module":
"N/A",
"physical_state":
"Link Up",
"peer":
"248a070300f88fe0_19",
"enabled_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"mirror":
"disable",
"peer_port_dname":
"19",
"guid":
"ec0d9a03007d7d0a",
"peer_node_guid":
"248a070300f88fe0",
"lid":
3,
"severity":
"Info",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable"],
"active_speed":
"25.0 Gbps",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"description":
"Computer IB Port",
"supported_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"systemID":
"b8599f03000a77d0",
"tier":
1,
"path":
"default / Computer: r-dcs96 / NA / HCA-1/1",
"name":
"ec0d9a03007d7d0a_1",
"active_width":
"4x",
"dname":
"HCA-1/1",
"peer_node_name":
"switch-ec4034",
"mtu":
4096,
"external_number":
1}, {
"peer_lid":
11,
"number":
1,
"module":
"N/A",
"physical_state":
"Link Up",
"peer":
"0002c903007b78b0_19",
"enabled_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"mirror":
"disable",
"peer_port_dname":
"19",
"guid":
"b8599f03000a77d0",
"peer_node_guid":
"0002c903007b78b0",
"lid":
14,
"severity":
"Info",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable"],
"active_speed":
"14.0 Gbps",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"description":
"Computer IB Port",
"supported_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"systemID":
"b8599f03000a77d0",
"tier":
1,
"path":
"default / Computer: r-dcs96 / NA / HCA-2/1",
"name":
"b8599f03000a77d0_1",
"active_width":
"4x",
"dname":
"HCA-2/1",
"peer_node_name":
"r-dmz-ufm-sw49",
"mtu":
4096,
"external_number":
1} ]
Code Status
200 – OK
Get All Active Ports
Description – lists all active ports of a specific system, or for all systems
Request URL
GET /ufmRest/resources/ports?active=<'true'/'True'/'TRUE'/'t'/'T'>
or
GET /ufmRest/resources/ports?system=<system-name>&active=<'true'/'True'/'TRUE'/'t'/'T'>
Request Content Type – Application/json
Response
[ {
"peer_lid":
11,
"number":
2,
"module":
"N/A",
"physical_state":
"Link Up",
"peer":
"0002c903007b78b0_9",
"enabled_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps"],
"mirror":
"disable",
"peer_port_dname":
"9",
"guid":
"0002c9030021f972",
"peer_node_guid":
"0002c903007b78b0",
"lid":
6,
"severity":
"Info",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [],
"active_speed":
"14.0 Gbps",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"description":
"Computer IB Port",
"supported_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps"],
"systemID":
"0002c9030021f970",
"tier":
1,
"path":
"default / Computer: r-dmz-ufm134 / NA / HCA-1/2",
"name":
"0002c9030021f972_2",
"active_width":
"4x",
"dname":
"HCA-1/2",
"peer_node_name":
"r-dmz-ufm-sw49",
"mtu":
4096,
"external_number":
2}, {
"peer_lid":
11,
"number":
1,
"module":
"N/A",
"physical_state":
"Link Up",
"peer":
"0002c903007b78b0_8",
"enabled_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps"],
"mirror":
"disable",
"peer_port_dname":
"8",
"guid":
"0002c9030021f971",
"peer_node_guid":
"0002c903007b78b0",
"lid":
1,
"severity":
"Info",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [],
"active_speed":
"14.0 Gbps",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"description":
"Computer IB Port",
"supported_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps"],
"systemID":
"0002c9030021f970",
"tier":
1,
"path":
"default / Computer: r-dmz-ufm134 / NA / HCA-1/1",
"name":
"0002c9030021f971_1",
"active_width":
"4x",
"dname":
"HCA-1/1",
"peer_node_name":
"r-dmz-ufm-sw49",
"mtu":
4096,
"external_number":
1}, {
"peer_lid":
18,
"number":
2,
"module":
"N/A",
"physical_state":
"Link Up",
"peer":
"248a070300f88fe0_32",
"enabled_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"mirror":
"disable",
"peer_port_dname":
"32",
"guid":
"248a0703002e6293",
"peer_node_guid":
"248a070300f88fe0",
"lid":
10,
"severity":
"Info",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable"],
"active_speed":
"25.0 Gbps",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"description":
"Computer IB Port",
"supported_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"systemID":
"248a0703002e6292",
"tier":
1,
"path":
"default / Computer: r-dmz-ufm139 / NA / HCA-1/2",
"name":
"248a0703002e6293_2",
"active_width":
"4x",
"dname":
"HCA-1/2",
"peer_node_name":
"switch-ec4034",
"mtu":
4096,
"external_number":
2}, {
"peer_lid":
18,
"number":
1,
"module":
"N/A",
"physical_state":
"Link Up",
"peer":
"248a070300f88fe0_31",
"enabled_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"mirror":
"disable",
"peer_port_dname":
"31",
"guid":
"248a0703002e6292",
"peer_node_guid":
"248a070300f88fe0",
"lid":
9,
"severity":
"Info",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable"],
"active_speed":
"25.0 Gbps",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"description":
"Computer IB Port",
"supported_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"systemID":
"248a0703002e6292",
"tier":
1,
"path":
"default / Computer: r-dmz-ufm139 / NA / HCA-1/1",
"name":
"248a0703002e6292_1",
"active_width":
"4x",
"dname":
"HCA-1/1",
"peer_node_name":
"switch-ec4034",
"mtu":
4096,
"external_number":
1}, ...
Code Status
200 – OK
Get All External Ports
Description – lists all external ports of a specific system, or for all systems
Request URL – GET /ufmRest/resources/ports?external=<'true'/'True'/'TRUE'/'t'/'T'>
Request Content Type – Application/json
Response
[ {
"peer_lid":
11,
"number":
2,
"module":
"N/A",
"physical_state":
"Link Up",
"peer":
"0002c903007b78b0_9",
"enabled_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps"],
"mirror":
"disable",
"peer_port_dname":
"9",
"guid":
"0002c9030021f972",
"peer_node_guid":
"0002c903007b78b0",
"lid":
6,
"severity":
"Info",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [],
"active_speed":
"14.0 Gbps",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"description":
"Computer IB Port",
"supported_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps"],
"systemID":
"0002c9030021f970",
"tier":
1,
"path":
"default / Computer: r-dmz-ufm134 / NA / HCA-1/2",
"name":
"0002c9030021f972_2",
"active_width":
"4x",
"dname":
"HCA-1/2",
"peer_node_name":
"r-dmz-ufm-sw49",
"mtu":
4096,
"external_number":
2}, {
"peer_lid":
11,
"number":
1,
"module":
"N/A",
"physical_state":
"Link Up",
"peer":
"0002c903007b78b0_8",
"enabled_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps"],
"mirror":
"disable",
"peer_port_dname":
"8",
"guid":
"0002c9030021f971",
"peer_node_guid":
"0002c903007b78b0",
"lid":
1,
"severity":
"Info",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [],
"active_speed":
"14.0 Gbps",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"description":
"Computer IB Port",
"supported_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps"],
"systemID":
"0002c9030021f970",
"tier":
1,
"path":
"default / Computer: r-dmz-ufm134 / NA / HCA-1/1",
"name":
"0002c9030021f971_1",
"active_width":
"4x",
"dname":
"HCA-1/1",
"peer_node_name":
"r-dmz-ufm-sw49",
"mtu":
4096,
"external_number":
1}, {
"peer_lid":
18,
"number":
2,
"module":
"N/A",
"physical_state":
"Link Up",
"peer":
"248a070300f88fe0_32",
"enabled_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"mirror":
"disable",
"peer_port_dname":
"32",
"guid":
"248a0703002e6293",
"peer_node_guid":
"248a070300f88fe0",
"lid":
10,
"severity":
"Info",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable"],
"active_speed":
"25.0 Gbps",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"description":
"Computer IB Port",
"supported_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"
"systemID":
"248a0703002e6292",
"tier":
1,
"path":
"default / Computer: r-dmz-ufm139 / NA / HCA-1/2",
"name":
"248a0703002e6293_2",
"active_width":
"4x",
"dname":
"HCA-1/2",
"peer_node_name":
"switch-ec4034",
"mtu":
4096,
"external_number":
2}, {
"peer_lid":
18,
"number":
1,
"module":
"N/A",
"physical_state":
"Link Up",
"peer":
"248a070300f88fe0_31",
"enabled_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"],
"mirror":
"disable",
"peer_port_dname":
"31",
"guid":
"248a0703002e6292",
"peer_node_guid":
"248a070300f88fe0",
"lid":
9,
"severity":
"Info",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"reset",
"healthy_operations",
"disable"],
"active_speed":
"25.0 Gbps",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"4x"],
"description":
"Computer IB Port",
"supported_speed": [
"2.5 Gbps",
"5.0 Gbps",
"10.0 Gbps",
"14.0 Gbps",
"25.0 Gbps"
"systemID":
"248a0703002e6292",
"tier":
1,
"path":
"default / Computer: r-dmz-ufm139 / NA / HCA-1/1",
"name":
"248a0703002e6292_1",
"active_width":
"4x",
"dname":
"HCA-1/1",
"peer_node_name":
"switch-ec4034",
"mtu":
4096,
"external_number":
1}, ...
Code Status
200 – OK
Get List of All High BER Ports
Description – lists all high BER ports
Request URL – GET /ufmRest/resources/ports?high_ber_only=true
Request Content Type – Application/json
Response
[ {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
1,
"external_number":
1,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 1",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"Critical",
"lid":
42365,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
2048,
"peer_port_dname":
"L10/U2/19",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x",
"8x",
"12x"],
"dname":
"L10/U1/1",
"peer_node_name":
"mantaray177",
"peer":
"98039b0300a2b814_19",
"peer_node_guid":
"b8599f0300065d16",
"systemID":
"b8599f0300065d16",
"node_description":
"mantaray177:L10/U1/1",
"name":
"98039b0300a2b804_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
42368,
"peer_guid":
"98039b0300a2b814",
"peer_node_description":
"mantaray177:L10/U2/19",
"guid":
"98039b0300a2b804",
"system_name":
"mantaray177",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers"],
"system_mirroring_template":
false}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
3,
"external_number":
3,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 3",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"Critical",
"lid":
42365,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
2048,
"peer_port_dname":
"L10/U2/17",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x",
"8x",
"12x"],
"dname":
"L10/U1/3",
"peer_node_name":
"mantaray177",
"peer":
"98039b0300a2b814_17",
"peer_node_guid":
"b8599f0300065d16",
"systemID":
"b8599f0300065d16",
"node_description":
"mantaray177:L10/U1/3",
"name":
"98039b0300a2b804_3",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
42368,
"peer_guid":
"98039b0300a2b814",
"peer_node_description":
"mantaray177:L10/U2/17",
"guid":
"98039b0300a2b804",
"system_name":
"mantaray177",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers"],
"system_mirroring_template":
false}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
4,
"external_number":
4,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 4",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"Critical",
"lid":
42365,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
2048,
"peer_port_dname":
"L10/U2/18",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x",
"8x",
"12x"],
"dname":
"L10/U1/4",
"peer_node_name":
"mantaray177",
"peer":
"98039b0300a2b814_18",
"peer_node_guid":
"b8599f0300065d16",
"systemID":
"b8599f0300065d16",
"node_description":
"mantaray177:L10/U1/4",
"name":
"98039b0300a2b804_4",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
42368,
"peer_guid":
"98039b0300a2b814",
"peer_node_description":
"mantaray177:L10/U2/18",
"guid":
"98039b0300a2b804",
"system_name":
"mantaray177",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers"],
"system_mirroring_template":
false} ]
Get List of High BER Ports with Specific Severity
Description – lists high BER ports based on severity (warning or error)
Request URL – GET /ufmRest/resources/ports?high_ber_only=true&high_ber_severity=error
Request Content Type – Application/json
Response
[ {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
1,
"external_number":
1,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 1",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"Critical",
"lid":
42365,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
2048,
"peer_port_dname":
"L10/U2/19",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x",
"8x",
"12x"],
"dname":
"L10/U1/1",
"peer_node_name":
"mantaray177",
"peer":
"98039b0300a2b814_19",
"peer_node_guid":
"b8599f0300065d16",
"systemID":
"b8599f0300065d16",
"node_description":
"mantaray177:L10/U1/1",
"name":
"98039b0300a2b804_1",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
42368,
"peer_guid":
"98039b0300a2b814",
"peer_node_description":
"mantaray177:L10/U2/19",
"guid":
"98039b0300a2b804",
"system_name":
"mantaray177",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers"],
"system_mirroring_template":
false}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
3,
"external_number":
3,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 3",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"Critical",
"lid":
42365,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
2048,
"peer_port_dname":
"L10/U2/17",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x",
"8x",
"12x"],
"dname":
"L10/U1/3",
"peer_node_name":
"mantaray177",
"peer":
"98039b0300a2b814_17",
"peer_node_guid":
"b8599f0300065d16",
"systemID":
"b8599f0300065d16",
"node_description":
"mantaray177:L10/U1/3",
"name":
"98039b0300a2b804_3",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
42368,
"peer_guid":
"98039b0300a2b814",
"peer_node_description":
"mantaray177:L10/U2/17",
"guid":
"98039b0300a2b804",
"system_name":
"mantaray177",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers"],
"system_mirroring_template":
false}, {
"description":
"Switch IB Port",
"number":
4,
"external_number":
4,
"physical_state":
"Link Up",
"path":
"default(1) / Switch: mantaray177 / MCS8500 L10 10 / 1 / 4",
"tier":
3,
"high_ber_severity":
"Critical",
"lid":
42365,
"mirror":
"disable",
"logical_state":
"Active",
"capabilities": [
"healthy_operations",
"reset",
"disable",
"get_cables_info"],
"mtu":
2048,
"peer_port_dname":
"L10/U2/18",
"severity":
"Info",
"active_speed":
"HDR",
"enabled_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR"],
"supported_speed": [
"SDR",
"DDR",
"QDR",
"FDR",
"EDR",
"HDR",
"NDR"],
"active_width":
"4x",
"enabled_width": [
"1x",
"4x"],
"supported_width": [
"1x",
"2x",
"4x",
"8x",
"12x"],
"dname":
"L10/U1/4",
"peer_node_name":
"mantaray177",
"peer":
"98039b0300a2b814_18",
"peer_node_guid":
"b8599f0300065d16",
"systemID":
"b8599f0300065d16",
"node_description":
"mantaray177:L10/U1/4",
"name":
"98039b0300a2b804_4",
"module":
"N/A",
"peer_lid":
42368,
"peer_guid":
"98039b0300a2b814",
"peer_node_description":
"mantaray177:L10/U2/18",
"guid":
"98039b0300a2b804",
"system_name":
"mantaray177",
"system_ip":
"0.0.0.0",
"peer_ip":
"0.0.0.0",
"system_capabilities": [
"burn_cables_transceivers"],
"system_mirroring_template":
false} ]
Description – Gets ports with cable Information.
Request URL – GET / ufmRest/resources/ports?cable_info=true
Parameters - cable_info (optional): Set this flag to true to include cable information in the response.
Response
[ {
"description":
"Computer IB Port",
"number":
1, ...
"cable_info": {
"technology":
"Copper cable- unequalized",
"fw_version":
"N/A",
"serial_number":
"MT1506VS04170", ...
"identifier":
"QSFP+"} } ]
Status Codes:
200-OK