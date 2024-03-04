NVIDIA UFM Enterprise REST API Guide v6.16.0
UFM Configuration REST API

Get UFM Configuration

  • Description – Returns UFM configuration details, such as whether the feature is activated or not, and more.

  • Request URL – GET / ufmRest/app/ufm_config

  • Request Content Type – Application/json

  • Response

    default_session_interval: 30
disabled_features: ["UsageStatistics"]
ha_mode: "Disabled"
ha_standby_node: []
is_local_user: true
..

  • Status Code:

    • 200 – Ok

Update UFM Configuration

  • Description – Updates sections within the gv.cfg file. Please note that not all sections and properties can to be modified.

  • Request URL – PUT / ufmRest/app/ufm_config

  • Request Content Type – Application/json

  • Response: Text

  • Request Data

    <section name>:{
      <property>:<value>
   }

  • Status Code:

    • 200 – Ok
