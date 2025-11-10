NVIDIA UFM Enterprise User Manual v6.23.1
Bug Fixes in This Release

UFM Enterprise Bug Fixes

Ref #

Description

4727289

Description: Fixed issue with opensm.log verbosity increasing to 0x07 by UFM Health's SM responsive test, without being reduced to default verbosity (0x03) leading to inflation of opensm.log.

Keywords: OpenSM, Log Flags

Discovered in Release: v6.20.2-1

4727288

Description: Fixed issue with excessive memory usage by secondary telemetry ibdiagnetleading to out of memory kills

Keywords: Memory, Secondary Telemetry, ibdiagnet

Discovered in Release: v6.22.2-3

UFM High-Availability Bug Fixes

For UFM High-Availability related bug fixes, refer to UFM High-Availability v6.1.1 Bug Fixes.

UFM Plugins Bug Fixes

For more information, refer to plugin documentation under Plugins Release Notes

Tools Bug Fixes

Tool

Description

Open SM v5.25.1

  • Fixed an issue with line breaks in Virtualization DB dump file

  • Fixed an issue with reconfiguring PFRN on routers when changing configuration during runtime

  • Fixed an issue with redundant HCA configuration on topology changes

  • Fixed trailing newlines from syslog messages

  • Fixed hang due to race when handling CC/VS/N2N KeyViolation MADs

  • Fixed an issue with failing DFP routing engine after failing to assign LID to CA

  • Fixed an issue with failing to configure routing tables on all switches

  • Fixed an issue with reporting APort attributes misalignment

  • Fixed an issue with multicast routing of SendOnly members in planarized networks

  • Fixed an issue with multicast routing of Aggregation Nodes

SHARP v3.13.0

  • Fixed an issue where the metrics for active jobs and active SAT jobs were decreased on every job clean attempt, even when the cleanup failed, resulting in incorrect metric values.

  • Fixed an issue where a failure to clean a job caused the metric for jobs ended due to client failure to continuously increase, resulting in incorrect values being reported in telemetry.

