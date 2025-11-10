Bug Fixes in This Release

Open SM v5.25.1

Fixed an issue with line breaks in Virtualization DB dump file

Fixed an issue with reconfiguring PFRN on routers when changing configuration during runtime

Fixed an issue with redundant HCA configuration on topology changes

Fixed trailing newlines from syslog messages

Fixed hang due to race when handling CC/VS/N2N KeyViolation MADs

Fixed an issue with failing DFP routing engine after failing to assign LID to CA

Fixed an issue with failing to configure routing tables on all switches

Fixed an issue with reporting APort attributes misalignment

Fixed an issue with multicast routing of SendOnly members in planarized networks

Fixed an issue with multicast routing of Aggregation Nodes