On This Page
Bug Fixes in This Release
Ref #
Description
4727289
Description: Fixed issue with
Keywords: OpenSM, Log Flags
Discovered in Release: v6.20.2-1
4727288
Description: Fixed issue with excessive memory usage by secondary telemetry
Keywords: Memory, Secondary Telemetry,
Discovered in Release: v6.22.2-3
For UFM High-Availability related bug fixes, refer to UFM High-Availability v6.1.1 Bug Fixes.
For more information, refer to plugin documentation under Plugins Release Notes
Tool
Description
Open SM v5.25.1
SHARP v3.13.0