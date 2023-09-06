On This Page
UFM Events Forwarder
|
ufm events-forwarder enable
Enables events-forwarder.
|
Syntax Description
|
N/A
|
Default
|
N/A
|
Configuration Mode
|
config
|
History
|
4.4.0
|
Example
|
|
Related Commands
|
ufm events-forwarder server
|
Notes
|
ufm events-forwarder server ip <ip-address> port <number>
Configures server IP and port for events forwarder service.
|
Syntax Description
|
N/A
|
Default
|
N/A
|
Configuration Mode
|
config
|
History
|
4.4.0
|
Example
|
|
Related Commands
|
ufm events-forwarder enable
|
Notes
|
This configuration can be done only if UFM is stopped
|
show ufm events-forwarder
Displays UFM events-forwarder status.
|
Syntax Description
|
N/A
|
Default
|
N/A
|
Configuration Mode
|
config
|
History
|
4.4.0
|
Example
|
|
Related Commands
|
ufm events-forwarder enable
|
Notes
|
ufm events max-restored <1-1000>
Restores max UFM events.
|
Syntax Description
|
max-restored-value
|
Maximum number of restored events
|
Default
|
50
|
Configuration Mode
|
config
|
History
|
4.8.0
|
Example
|
|
Related Commands
|
ufm events persistency enable
|
Notes
|
ufm events persistency enable
Enables events persistency
|
Syntax Description
|
N/A
|
Default
|
Disabled
|
Configuration Mode
|
config
|
History
|
4.8.0
|
Example
|
|
Related Commands
|
show ufm events
|
Notes
|
show ufm events
Displays UFM events
|
Syntax Description
|
N/A
|
Default
|
N/A
|
Configuration Mode
|
config
|
History
|
4.8.0
|
Example
|
|
Related Commands
|
ufm events persistency enable
|
Notes