NVIDIA UFM-SDN Appliance Command Reference Guide v4.10.0
UFM Multi-site Portal

ufm multi-site enable

ufm multi-site enable
no ufm multi-site enable

Enables UFM multi-site.
The no form of the command disables UFM multi-site.

Syntax Description

N/A

Default

Disable

Configuration Mode

config

History

4.3.0

Example
ufm [ mgmt-sa ] (config) # ufm multi-site enable

ufm multi-site interval

ufm multi-site interval <time>
no ufm multi-site interval

Configures multi-site refresh interval.
The no form of the command resets this parameter to its default value.

Syntax Description

time

60-300 seconds

Default

60

Configuration Mode

config

History

4.3.0

Example
ufm [ mgmt-sa ] (config) # ufm multi-site interval 100

ufm multi-site port

ufm multi-site port <port-id>
no ufm multi-site port

Configures the port for the multi-site user.
The no form of the command resets this parameter to its default value.

Syntax Description

port-id

ID of port to use

Default

443

Configuration Mode

config

History

4.3.0

Example
ufm [ mgmt-sa ] (config) # ufm multi-site port 100

ufm multi-site server

ufm multi-site server {ip <ipv4-address> | ipv6 <ipv6-address> | hostname <name>}
no ufm multi-site server {ip | ipv6 | hostname}

Configures multi-site server characteristics.
The no form of the command clears configurations.

Syntax Description

ip

Configures IPv4 address for server

ipv6

Configures IPv6 address for server

hostname

Configures hostname for server

Default

N/A

Configuration Mode

config

History

4.3.0

Example
ufm [ mgmt-sa ] (config) # ufm multi-site server ipv6 ::1

ufm multi-site site-name

ufm multi-site site-name <site-name>
no ufm multi-site site-name

Sets name for multi-site portal.
The no form of the command clears name for the multi-site portal.

Syntax Description

site-name

Name of site

Default

N/A

Configuration Mode

config

History

4.3.0

Example
ufm [ mgmt-sa ] (config) # ufm multi-site site-name test_site

ufm multi-site username password

ufm multi-site username <name> password
no ufm multi-site username [password]

Configures value for username.
The no form of the command deletes multi-site user.

Syntax Description

name

Username

password

Configures the login password for the multi-site portal user

Default

Default password: 123456

Configuration Mode

config

History

4.3.0

Example
ufm [ mgmt-sa ] (config) # ufm multi-site username root password
Please enter multi site password:******

show ufm multi-site

show ufm multi-site

Displays UFM multi-site configuration.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

Configuration Mode

Any configuration mode

History

4.5.0

Example
ufm [ mgmt-sa ] (config) # show ufm multi-site 
  Enabled: Yes
  Site name: 
  Server: 
  Port: 443
  Protocol: https
  Interval: 60

