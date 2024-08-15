NVIDIA UFM-SDN Appliance Command Reference Guide v4.17.0
Document Revision History

Document Revision History

Revision and

Date

Description

4.17.0

Aug 14, 2024

Deprecated ibdiagpath CLI commands

4.16.1

May 28, 2024

No changes

4.16.0

May 5, 2024

Added docker prune image

4.15.0

Feb 8, 2024

No changes

4.14.2

Jan 5, 2024

No changes

4.14.1

Dec 11, 2023

No changes

4.14.0

Nov 5, 2023

No changes

4.13.1

Aug 31, 2023

No changes

4.13.0

Aug 10, 2023

No changes

4.12.1

May 18, 2023

No changes

4.12.0

May 8, 2023

Updated:

Added:

4.11.1

Feb 19, 2023

No changes

4.11.0

Feb 6, 2023

Added ufm unhealthy-ports switch-ports-threshold

Updated example in show ufm unhealthy-ports
