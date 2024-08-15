Document Revision History
|
Revision and
|
Date
|
Description
|
4.17.0
|
Aug 14, 2024
|
Deprecated ibdiagpath CLI commands
|
4.16.1
|
May 28, 2024
|
No changes
|
4.16.0
|
May 5, 2024
|
Added docker prune image
|
4.15.0
|
Feb 8, 2024
|
No changes
|
4.14.2
|
Jan 5, 2024
|
No changes
|
4.14.1
|
Dec 11, 2023
|
No changes
|
4.14.0
|
Nov 5, 2023
|
No changes
|
4.13.1
|
Aug 31, 2023
|
No changes
|
4.13.0
|
Aug 10, 2023
|
No changes
|
4.12.1
|
May 18, 2023
|
No changes
|
4.12.0
|
May 8, 2023
|
Updated:
Added:
|
4.11.1
|
Feb 19, 2023
|
No changes
|
4.11.0
|
Feb 6, 2023
|
Added ufm unhealthy-ports switch-ports-threshold
Updated example in show ufm unhealthy-ports