NVIDIA UFM-SDN Appliance Command Reference Guide v4.17.0
Remote Login

telnet-server enable

telnet-server enable

no telnet-server enable

Enables the telnet server.

The no form of the command disables the telnet server.

Syntax Description

N/A

Default

Disabled

Configuration Mode

config

History

1.5

Example
ufmapl [ mgmt-sa ] (config) # telnet-server enable

Related Commands

show telnet-server

Notes

show telnet-server

show telnet-server

Displays telnet server settings.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

Configuration Mode

Any configuration mode

History

1.5

Example
ufmapl [ mgmt-sa ] (config) # show telnet-server
Telnet server enabled:  yes

Related Commands

telnet-server

Notes

