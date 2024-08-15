NVIDIA UFM-SDN Appliance Command Reference Guide v4.17.0
UFM Events Forwarder

ufm events-forwarder enable

ufm events-forwarder enable

no ufm events-forwarder enable

Enables events-forwarder.

The no form of the command disables events-forwarder.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

Configuration Mode

config

History

4.4.0

Example
ufmapl [ mgmt-sa ] (config) # ufm events-forwarder enable

Related Commands

ufm events-forwarder server

show ufm events-forwarder

Notes

ufm events-forwarder server

ufm events-forwarder server ip <ip-address> port <number>

no ufm events-forwarder server

Configures server IP and port for events forwarder service.

The no form of the command deletes server configuration.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

Configuration Mode

config

History

4.4.0

Example
ufmapl [ mgmt-sa ] (config) # ufm events-forwarder server ip 2.2.2.2 port 300

Related Commands

ufm events-forwarder enable

show ufm events-forwarder

Notes

This configuration can be done only if UFM is stopped

show ufm events-forwarder

show ufm events-forwarder

Displays UFM events-forwarder status.

Syntax Description

N/A

Default

N/A

Configuration Mode

config

History

4.4.0

Example
ufmapl [ mgmt-sa ] (config) # show ufm events-forwarder 
  Enabled:  Yes
  Server: 2.2.2.2  Port: 300

Related Commands

ufm events-forwarder enable

ufm events-forwarder server

Notes

ufm events max-restored

ufm events max-restored <1-1000>

Restores max UFM events.

Syntax Description

max-restored-value

Maximum number of restored events

Default

50

Configuration Mode

config

History

4.8.0

Example
ufmapl [ mgmt-sa ] (config) # ufm events max-restored 70

Related Commands

ufm events persistency enable

show ufm events

Notes

ufm events persistency enable

ufm events persistency enable

no ufm persistency enable

Enables events persistency

The no form of the command disables UFM persistency

Syntax Description

N/A

Default

Disabled

Configuration Mode

config

History

4.8.0

Example
ufmapl [ mgmt-sa ] (config) # ufm events persistency enable

Related Commands

show ufm events

ufm events max-restored

Notes

show ufm events

show ufm events

Displays UFM events

Syntax Description

N/A

Default

N/A

Configuration Mode

config

History

4.8.0

Example
ufmapl [ mgmt-sa ] (config) # show ufm events
Events persistency: No
Max restored: 50

Related Commands

ufm events persistency enable

ufm events max-restored

Notes

