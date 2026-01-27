NVIDIA UFM Enterprise Appliance Software User Manual v2.3.1
Document Revision History

Version

Date

Description

2.3.1

Nov 10, 2025

Updated:

Added Support NDR Cluster OOB

Added the following CLI commands:

  • Added the "ufm telemetry generate-instances-matrix" CLI command as part of the Clustered Telemetry feature

  • Added the "ufm versions-mgr" CLI command as part of the UFM Versions Manager feature

  • Added the "ib profile" - as part of the Supporting the NDR Cluster OOB feature

2.2.2

Sep 5, 2025

Document Revision History in XDR Enterprise Appliance SW UM v2.2.2

2.2.1

Aug 7, 2025

Document Revision History in XDR Enterprise Appliance SW UM v2.2.1

2.1.2

Jul 3, 2025

Document Revision History in XDR Enterprise Appliance SW UM v2.1.2

2.1.1

Jun 4, 2025

Document Revision History in XDR Enterprise Appliance SW UM v2.1.1

2.1.0

May 5, 2025

Document Revision History in XDR Enterprise Appliance SW UM v2.1.0

2.0.0

March 18, 2025

First release
