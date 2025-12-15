NVIDIA UFM Enterprise Appliance Software User Manual v2.3.11 LTS (2025 LTS U1)
Version

Date

Description

2.3.11

Dec 15, 2025

Updated Changes and New Features in This Version and Installation Notes

2.3.1

Nov 10, 2025

Document Revision History in XDR Enterprise Appliance SW UM v2.3.1

2.2.2

Sep 5, 2025

Document Revision History in XDR Enterprise Appliance SW UM v2.2.2

2.2.1

Aug 7, 2025

Document Revision History in XDR Enterprise Appliance SW UM v2.2.1

2.1.2

Jul 3, 2025

Document Revision History in XDR Enterprise Appliance SW UM v2.1.2

2.1.1

Jun 4, 2025

Document Revision History in XDR Enterprise Appliance SW UM v2.1.1

2.1.0

May 5, 2025

Document Revision History in XDR Enterprise Appliance SW UM v2.1.0

2.0.0

March 18, 2025

First release
