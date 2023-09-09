WinOF-2 Package Contents

NVIDIA WinOF-2 Documentation v3.10.51000 LTS (2022 LTS U1)
The WinOF-2 package contains the following components:

  • Diagnostic Tools

  • Documentation

  • Management Tools

  • Performance Tools

  • Drivers

    Drivers

    Version

    Mlx5 Driver Package

    - Mlx5.sys
    - Mlx5.inf
    - Mlx5.cat
    - Mlx5ui.dll

    3.10.25798

    mlx5 DevX Package

    - mlx5devx.dll

    3.10.25798

    MUX Driver Package (Available only for Windows Client 10 onward)

    - Mlx5mux.sys
    - Mlx5mux.dll
    - Mlx5mux.inf
    - Mlx5mux.cat
    - Mlx5muxp.inf
    - Mlx5muxp.cat

    3.10.25798

    Bluefield Management Drivers (Available only for Windows Server 2016 onward and Windows Client 10)

    - Mlxrshimbus.sys
    - Mlxrshimbus.inf
    - Mlxrshimbus.cat
    - Mlxrshimeth.sys
    - Mlxrshimeth.inf
    - Mlxrshimcom.cat
    - Mlxrshimcom.sys
    - Mlxrshimcom.inf
    - Mlxrshimcom.cat

    3.10.25798

