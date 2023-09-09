WinOF-2 Package Contents
The WinOF-2 package contains the following components:
Diagnostic Tools
Documentation
Management Tools
Performance Tools
Drivers
Version
Mlx5 Driver Package
- Mlx5.sys
- Mlx5.inf
- Mlx5.cat
- Mlx5ui.dll
3.10.25798
mlx5 DevX Package
- mlx5devx.dll
3.10.25798
MUX Driver Package (Available only for Windows Client 10 onward)
- Mlx5mux.sys
- Mlx5mux.dll
- Mlx5mux.inf
- Mlx5mux.cat
- Mlx5muxp.inf
- Mlx5muxp.cat
3.10.25798
Bluefield Management Drivers (Available only for Windows Server 2016 onward and Windows Client 10)
- Mlxrshimbus.sys
- Mlxrshimbus.inf
- Mlxrshimbus.cat
- Mlxrshimeth.sys
- Mlxrshimeth.inf
- Mlxrshimcom.cat
- Mlxrshimcom.sys
- Mlxrshimcom.inf
- Mlxrshimcom.cat
3.10.25798