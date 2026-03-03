Support Matrix#
This documentation describes the software and hardware that Riva TTS NIM supports.
Hardware#
NVIDIA Riva TTS NIM is supported on NVIDIA Volta or later GPU (Compute Capability >= 7.0). Avoid exceeding the available memory when selecting models to deploy; 16+ GB VRAM is recommended.
GPUs Supported#
|
GPU
|
Precision
|
A30, A100
|
FP16
|
H100
|
FP16
|
A2, A10, A16, A40
|
FP16
|
L4, L40, GeForce RTX 40xx
|
FP16
|
GeForce RTX 50xx
|
FP16
|
Blackwell RTX 60xx
|
FP16
|
DGX Spark
|
FP16
Software#
Linux operating systems (Ubuntu 22.04 or later recommended)
NVIDIA Driver >= 535
NVIDIA Docker >= 23.0.1
Supported Models#
Riva TTS NIM supports the following models.
NIM automatically downloads the prebuilt model if it is available on the target GPU (GPUs with Compute Capability >= 8.0) or generates an optimized model on-the-fly using RMIR model on other GPUs (Compute Capability >= 7.0).
|
Model
|
Languages Supported
|
Inference Mode
|
Publisher
|
WSL Support
|
Model Format
|
English (en-US), Spanish (es-US), French (fr-FR), German (de-DE), Mandarin (zh-CN), Vietnamese (vi-VN), Italian (it-IT)
|
Streaming & Offline
|
NVIDIA
|
No
|
Prebuilt, RMIR
|
English (en-US)
|
Streaming & Offline
|
NVIDIA
|
No
|
Prebuilt, RMIR
|
English (en-US)
|
Offline
|
NVIDIA
|
Yes
|
Prebuilt
|
English (en-US)
|
Streaming & Offline
|
NVIDIA
|
No
|
Prebuilt, RMIR
Note
All models use FP16 precision.
Magpie TTS Multilingual#
This model supports text to speech in English (en-US), Spanish (es-US), French (fr-FR), German (de-DE), Mandarin (zh-CN), Vietnamese (vi-VN), and Italian (it-IT) languages.
To use this model, set
CONTAINER_ID to
magpie-tts-multilingual. Then, set
NIM_TAGS_SELECTOR to one of the values from the following table as required. For more information, refer to Launching the NIM.
Model Profiles#
|
Model Profile
|
Inference Mode
|
CPU Memory (GB)
|
GPU Memory (GB)
|
|
offline and streaming
|
9.738
|
4.2
|
|
offline and streaming
|
9.738
|
10.87
|
|
offline and streaming
|
8.819
|
31.55
|
|
offline and streaming
|
8.159
|
60.224
Note
If
NIM_TAGS_SELECTOR is not specified, the default model profile is
batch_size=8. However, for hardware with compute capability >= 10, the default is
batch_size=1.
The Blackwell platform currently supports only
batch_size=1 in the latest release.
Available Voices#
Magpie-Multilingual.EN-US.Aria.Angry
Magpie-Multilingual.EN-US.Aria.Calm
Magpie-Multilingual.EN-US.Aria.Fearful
Magpie-Multilingual.EN-US.Aria.Happy
Magpie-Multilingual.EN-US.Aria.Neutral
Magpie-Multilingual.EN-US.Aria.Sad
Magpie-Multilingual.EN-US.Aria
Magpie-Multilingual.EN-US.Diego
Magpie-Multilingual.EN-US.Isabela
Magpie-Multilingual.EN-US.Jason.Angry
Magpie-Multilingual.EN-US.Jason.Calm
Magpie-Multilingual.EN-US.Jason.Happy
Magpie-Multilingual.EN-US.Jason.Neutral
Magpie-Multilingual.EN-US.Jason
Magpie-Multilingual.EN-US.Leo.Angry
Magpie-Multilingual.EN-US.Leo.Calm
Magpie-Multilingual.EN-US.Leo.Fearful
Magpie-Multilingual.EN-US.Leo.Neutral
Magpie-Multilingual.EN-US.Leo.Sad
Magpie-Multilingual.EN-US.Leo
Magpie-Multilingual.EN-US.Louise
Magpie-Multilingual.EN-US.Mia.Angry
Magpie-Multilingual.EN-US.Mia.Calm
Magpie-Multilingual.EN-US.Mia.Happy
Magpie-Multilingual.EN-US.Mia.Neutral
Magpie-Multilingual.EN-US.Mia.Sad
Magpie-Multilingual.EN-US.Mia
Magpie-Multilingual.EN-US.Pascal
Magpie-Multilingual.EN-US.Ray.Angry
Magpie-Multilingual.EN-US.Ray.Calm
Magpie-Multilingual.EN-US.Ray.Fearful
Magpie-Multilingual.EN-US.Ray.Happy
Magpie-Multilingual.EN-US.Ray.Neutral
Magpie-Multilingual.EN-US.Ray
Magpie-Multilingual.EN-US.Sofia.Angry
Magpie-Multilingual.EN-US.Sofia.Calm
Magpie-Multilingual.EN-US.Sofia.Fearful
Magpie-Multilingual.EN-US.Sofia.Happy
Magpie-Multilingual.EN-US.Sofia.Neutral
Magpie-Multilingual.EN-US.Sofia
Magpie-Multilingual.ES-US.Aria
Magpie-Multilingual.ES-US.Diego.Angry
Magpie-Multilingual.ES-US.Diego.Calm
Magpie-Multilingual.ES-US.Diego.Disgust
Magpie-Multilingual.ES-US.Diego.Happy
Magpie-Multilingual.ES-US.Diego.Neutral
Magpie-Multilingual.ES-US.Diego.PleasantSurprise
Magpie-Multilingual.ES-US.Diego
Magpie-Multilingual.ES-US.Isabela.Angry
Magpie-Multilingual.ES-US.Isabela.Calm
Magpie-Multilingual.ES-US.Isabela.Fearful
Magpie-Multilingual.ES-US.Isabela.Happy
Magpie-Multilingual.ES-US.Isabela.Neutral
Magpie-Multilingual.ES-US.Isabela.PleasantSurprise
Magpie-Multilingual.ES-US.Isabela.Sad
Magpie-Multilingual.ES-US.Isabela
Magpie-Multilingual.ES-US.Jason
Magpie-Multilingual.ES-US.Leo
Magpie-Multilingual.ES-US.Louise
Magpie-Multilingual.ES-US.Mia
Magpie-Multilingual.ES-US.Pascal
Magpie-Multilingual.ES-US.Ray
Magpie-Multilingual.ES-US.Sofia
Magpie-Multilingual.FR-FR.Aria
Magpie-Multilingual.FR-FR.Diego
Magpie-Multilingual.FR-FR.Isabela
Magpie-Multilingual.FR-FR.Jason
Magpie-Multilingual.FR-FR.Leo
Magpie-Multilingual.FR-FR.Louise
Magpie-Multilingual.FR-FR.Mia
Magpie-Multilingual.FR-FR.Pascal.Angry
Magpie-Multilingual.FR-FR.Pascal.Calm
Magpie-Multilingual.FR-FR.Pascal.Disgust
Magpie-Multilingual.FR-FR.Pascal.Happy
Magpie-Multilingual.FR-FR.Pascal.Neutral
Magpie-Multilingual.FR-FR.Pascal.Sad
Magpie-Multilingual.FR-FR.Pascal
Magpie-Multilingual.FR-FR.Ray
Magpie-Multilingual.FR-FR.Sofia
Magpie-Multilingual.DE-DE.Diego
Magpie-Multilingual.DE-DE.Mia
Magpie-Multilingual.DE-DE.Pascal
Magpie-Multilingual.DE-DE.Sofia
Magpie-Multilingual.ZH-CN.Aria
Magpie-Multilingual.ZH-CN.Diego
Magpie-Multilingual.ZH-CN.HouZhen
Magpie-Multilingual.ZH-CN.Isabela
Magpie-Multilingual.ZH-CN.Long
Magpie-Multilingual.ZH-CN.Louise
Magpie-Multilingual.ZH-CN.Mia
Magpie-Multilingual.ZH-CN.North
Magpie-Multilingual.ZH-CN.Pascal
Magpie-Multilingual.ZH-CN.Ray
Magpie-Multilingual.ZH-CN.Siwei
Magpie-Multilingual.IT-IT.Isabela
Magpie-Multilingual.IT-IT.Pascal
Magpie-Multilingual.VI-VN.Aria
Magpie-Multilingual.VI-VN.Diego
Magpie-Multilingual.VI-VN.Isabela
Magpie-Multilingual.VI-VN.Jason
Magpie-Multilingual.VI-VN.Le
Magpie-Multilingual.VI-VN.Long.Angry
Magpie-Multilingual.VI-VN.Long.Calm
Magpie-Multilingual.VI-VN.Long.Disgust
Magpie-Multilingual.VI-VN.Long.Fearful
Magpie-Multilingual.VI-VN.Long.Happy
Magpie-Multilingual.VI-VN.Long.Neutral
Magpie-Multilingual.VI-VN.Long.Sad
Magpie-Multilingual.VI-VN.Louise
Magpie-Multilingual.VI-VN.Mia
Magpie-Multilingual.VI-VN.North
Magpie-Multilingual.VI-VN.Pascal
Magpie-Multilingual.VI-VN.Ray
Magpie-Multilingual.VI-VN.Sofia
Magpie TTS Zeroshot#
This model supports synthesizing speech in English (en-US) from input text and an audio prompt of three to ten seconds. A set of built-in voices are also available to use.
To use this model, set
CONTAINER_ID to
magpie-tts-zeroshot. Then, set
NIM_TAGS_SELECTOR to one of the values from the following table, based on your requirements. For more information, refer to Launching the NIM.
Note
Access to Magpie TTS Zeroshot model is restricted. Apply for access
Model Profiles#
|
Model Profile
|
Inference Mode
|
CPU Memory (GB)
|
GPU Memory (GB)
|
|
offline and streaming
|
3.8
|
4.8
Available Voices#
"Magpie-ZeroShot.Female-1", (Default, Recommended for Female speaker)
"Magpie-ZeroShot.Female-Neutral",
"Magpie-ZeroShot.Female-Angry",
"Magpie-ZeroShot.Female-Fearful",
"Magpie-ZeroShot.Female-Calm",
"Magpie-ZeroShot.Female-Happy",
"Magpie-ZeroShot.Male-1", (Recommended for Male speaker)
"Magpie-ZeroShot.Male-Calm",
"Magpie-ZeroShot.Male-Neutral",
"Magpie-ZeroShot.Male-Angry",
"Magpie-ZeroShot.Male-Fearful"
Magpie TTS Flow#
This is an offline-only model to support synthesizing speech in English (en-US) from input text. In addition to built-in voice support, this model also supports speech synthesis using an audio prompt of three to ten seconds along with a transcript for the provided audio prompt.
To use this model, set
CONTAINER_ID to
magpie-tts-flow. Then, set
NIM_TAGS_SELECTOR to one of the values from the following table, based on your requirements. Refer to Launching the NIM for details.
Note
Access to the Magpie TTS Flow model is restricted. Apply here to request access.
Model Profiles#
|
Model Profile
|
Inference Mode
|
CPU Memory (GB)
|
GPU Memory (GB)
|
|
offline
|
7.2
|
5.1
Available Voices#
English-US-Magpie-Flow.Female-1 (Default, Recommended for Female speaker)
English-US-Magpie-Flow.Female.Calm
English-US-Magpie-Flow.Female.Fearful
English-US-Magpie-Flow.Female.Happy
English-US-Magpie-Flow.Female.Neutral
English-US-Magpie-Flow.Female.Angry
English-US-Magpie-Flow.Female.Disgusted
English-US-Magpie-Flow.Female.Sad
English-US-Magpie-Flow.Male.Calm
English-US-Magpie-Flow.Male.Fearful
English-US-Magpie-Flow.Male.Happy
English-US-Magpie-Flow.Male.Neutral
English-US-Magpie-Flow.Male.Angry
English-US-Magpie-Flow.Male.Disgusted
English-US-Magpie-Flow.Male.Sad
English-US-Magpie-Flow.Male-1 (Recommended for Male speaker)
Fastpitch HifiGAN en-US#
Model supports text to speech in English (en-US) language.
For using this model, set
CONTAINER_ID to
riva-tts. Set
NIM_TAGS_SELECTOR to one of the values from the following table as required. Refer Launching the NIM for details.
Model Profiles#
|
Model Profile
|
Inference Mode
|
CPU Memory (GB)
|
GPU Memory (GB)
|
|
offline and streaming
|
1.4
|
2