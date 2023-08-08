deeplearning/modulus/modulus-core-v010/_modules/modulus/models/meshgraphnet/meshgraphnet.html

# Copyright (c) 2023, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved. # # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); # you may not use this file except in compliance with the License. # You may obtain a copy of the License at # # http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 # # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. # See the License for the specific language governing permissions and # limitations under the License. import torch from torch import Tensor import torch.nn as nn import modulus try : import dgl import dgl.function as fn from dgl import DGLGraph except : raise ImportError ( "Mesh Graph Net requires the DGL library. Install the " + "desired CUDA version at:

https://www.dgl.ai/pages/start.html" ) from torch.nn import Sequential , ModuleList , Linear , ReLU , LayerNorm from typing import Union , List from dataclasses import dataclass from ..meta import ModelMetaData from ..module import Module [docs] @dataclass class MetaData ( ModelMetaData ): name : str = "MeshGraphNet" # Optimization jit : bool = True cuda_graphs : bool = False amp_cpu : bool = False amp_gpu : bool = True torch_fx : bool = False # Inference onnx : bool = False # Physics informed func_torch : bool = True auto_grad : bool = True [docs] class MeshGraphNet ( Module ): """MeshGraphNet network architecture Parameters ---------- input_dim_nodes : int Number of node features input_dim_edges : int Number of edge features output_dim : int Number of outputs processor_size : int, optional Number of message passing blocks, by default 15 num_layers_node_processor : int, optional Number of MLP layers for processing nodes in each message passing block, by default 2 num_layers_edge_processor : int, optional Number of MLP layers for processing edge features in each message passing block, by default 2 hidden_dim_node_encoder : int, optional Hidden layer size for the node feature encoder, by default 128 num_layers_node_encoder : int, optional Number of MLP layers for the node feature encoder, by default 2 hidden_dim_edge_encoder : int, optional Hidden layer size for the edge feature encoder, by default 128 num_layers_edge_encoder : int, optional Number of MLP layers for the edge feature encoder, by default 2 hidden_dim_node_decoder : int, optional Hidden layer size for the node feature decoder, by default 128 num_layers_node_decoder : int, optional Number of MLP layers for the node feature decoder, by default 2 Example ------- >>> model = modulus.models.meshgraphnet.MeshGraphNet( ... input_dim_nodes=4, ... input_dim_edges=3, ... output_dim=2, ... ) >>> graph = dgl.rand_graph(10, 5) >>> node_features = torch.randn(10, 4) >>> edge_features = torch.randn(5, 3) >>> output = model(graph, node_features, edge_features) >>> output.size() torch.Size([10, 2]) Note ---- Reference: Pfaff, Tobias, et al. "Learning mesh-based simulation with graph networks." arXiv preprint arXiv:2010.03409 (2020). """ def __init__ ( self , input_dim_nodes : int , input_dim_edges : int , output_dim : int , processor_size : int = 15 , num_layers_node_processor : int = 2 , num_layers_edge_processor : int = 2 , hidden_dim_node_encoder : int = 128 , num_layers_node_encoder : int = 2 , hidden_dim_edge_encoder : int = 128 , num_layers_edge_encoder : int = 2 , hidden_dim_node_decoder : int = 128 , num_layers_node_decoder : int = 2 , ): super () . __init__ ( meta = MetaData ()) self . edge_encoder = _Encoder ( input_dim_edges , hidden_dim_edge_encoder , num_layers_edge_encoder , ) self . node_encoder = _Encoder ( input_dim_nodes , hidden_dim_node_encoder , num_layers_node_encoder , ) self . node_decoder = _Decoder ( output_dim , hidden_dim_node_decoder , num_layers_node_decoder ) self . processor = _GraphProcessor ( processor_size = processor_size , input_dim_node = hidden_dim_node_encoder , num_layers_node = num_layers_node_processor , input_dim_edge = hidden_dim_edge_encoder , num_layers_edge = num_layers_edge_processor , ) [docs] @torch . jit . unused def forward ( self , graph : Union [ DGLGraph , List [ DGLGraph ]], node_features : Tensor , edge_features : Tensor , ) -> Tensor : edge_features = self . edge_encoder ( edge_features ) node_features = self . node_encoder ( node_features ) x = self . processor ( graph , node_features , edge_features ) x = self . node_decoder ( x ) return x class _Encoder(nn.Module): """MeshGraphNet encoder Parameters ---------- input_dim : int Number of input features hidden_dim : int, optional Number of neurons in each hidden layer, by default 128 num_layers : int, optional Number of hidden layers, by default 2 layer_norm : bool, optional Use layer norm in the last layer, by default True """ def __init__( self, input_dim: int, hidden_dim: int = 128, num_layers: int = 2, layer_norm: bool = True, ): super().__init__() self.mlp = [Linear(input_dim, hidden_dim), ReLU()] for _ in range(num_layers - 1): self.mlp += [Linear(hidden_dim, hidden_dim), ReLU()] self.mlp.append(Linear(hidden_dim, hidden_dim)) if layer_norm: self.mlp.append(LayerNorm(hidden_dim)) self.mlp = Sequential(*self.mlp) def forward(self, x: Tensor) -> Tensor: return self.mlp(x) class _Decoder(nn.Module): """MeshGraphNet encoder Parameters ---------- output_dim : int Number of output features hidden_dim : int, optional Number of neurons in each hidden layer, by default 128 num_layers : int, optional Number of hidden layers, by default 2 layer_norm : bool, optional Use layer norm in the last layer, by default False """ def __init__( self, output_dim: int, hidden_dim: int = 128, num_layers: int = 2, layer_norm: bool = False, ): super().__init__() self.mlp = [Linear(hidden_dim, hidden_dim), ReLU()] for _ in range(num_layers - 1): self.mlp += [Linear(hidden_dim, hidden_dim), ReLU()] self.mlp.append(Linear(hidden_dim, output_dim)) if layer_norm: self.mlp.append(LayerNorm(output_dim)) self.mlp = Sequential(*self.mlp) def forward(self, x: Tensor) -> Tensor: return self.mlp(x) class _EdgeBlock(nn.Module): def __init__( self, input_dim_node: int = 128, input_dim_edge: int = 128, num_layers: int = 2, layer_norm: bool = True, ): super().__init__() self.edge_mlp = [ Linear(2 * input_dim_node + input_dim_edge, input_dim_edge), ReLU(), ] for _ in range(num_layers - 1): self.edge_mlp += [Linear(input_dim_edge, input_dim_edge), ReLU()] self.edge_mlp.append(Linear(input_dim_edge, input_dim_edge)) if layer_norm: self.edge_mlp.append(LayerNorm(input_dim_edge)) self.edge_mlp = Sequential(*self.edge_mlp) @torch.jit.unused def forward( self, graph: DGLGraph, node_features: Tensor, edge_features: Tensor ) -> Tensor: with graph.local_scope(): if isinstance(node_features, tuple): node_features_src, node_features_dst = node_features else: node_features_src = node_features_dst = node_features graph.srcdata["x"] = node_features_src graph.dstdata["x"] = node_features_dst graph.edata["x"] = edge_features graph.apply_edges(self.concat_message_function) return ( self.edge_mlp(graph.edata["cat_feat"]) + edge_features ) # residual connection @staticmethod def concat_message_function( edges, ): # TODO feature concat on edges is not efficient, consider optimizing this return { "cat_feat": torch.cat( (edges.src["x"], edges.dst["x"], edges.data["x"]), dim=1 ) } class _NodeBlock(nn.Module): def __init__( self, input_dim_node: int = 128, input_dim_edge: int = 128, num_layers: int = 2, layer_norm: bool = True, ): super().__init__() self.node_mlp = [ Linear(input_dim_node + input_dim_edge, input_dim_node), ReLU(), ] for _ in range(num_layers - 1): self.node_mlp += [Linear(input_dim_node, input_dim_node), ReLU()] self.node_mlp.append(Linear(input_dim_node, input_dim_node)) if layer_norm: self.node_mlp.append(LayerNorm(input_dim_node)) self.node_mlp = Sequential(*self.node_mlp) @torch.jit.unused def forward( self, graph: DGLGraph, node_features: Tensor, edge_features: Tensor ) -> Tensor: with graph.local_scope(): if isinstance(node_features, tuple): node_features_src, node_features_dst = node_features else: node_features_src = node_features_dst = node_features graph.srcdata["x"] = node_features_src graph.dstdata["x"] = node_features_dst graph.edata["x"] = edge_features graph.update_all( fn.copy_e("x", "m"), fn.sum("m", "h_dest") ) # aggregate edge message by target graph.dstdata["h_dest"] = torch.cat( (graph.dstdata["h_dest"], node_features_dst), -1 ) return ( self.node_mlp(graph.dstdata["h_dest"]) + node_features_dst ) # residual connection class _GraphProcessor(nn.Module): def __init__( self, processor_size: int = 15, input_dim_node: int = 128, num_layers_node: int = 2, input_dim_edge: int = 128, num_layers_edge: int = 2, ): super().__init__() self.processor_size = processor_size self.edge_blocks = ModuleList( [ _EdgeBlock( input_dim_node, input_dim_edge, num_layers_edge, ) for _ in range(self.processor_size) ] ) self.node_blocks = ModuleList( [ _NodeBlock(input_dim_node, input_dim_edge, num_layers_node) for _ in range(self.processor_size) ] ) @torch.jit.unused def forward( self, graph: Union[DGLGraph, List[DGLGraph]], node_features: Tensor, edge_features: Tensor, ) -> Tensor: for i in range(self.processor_size): if isinstance(graph, List): # in case of neighbor sampling edge_features = edge_features[: graph[i].num_edges(), :] # TODO check node_features_src = node_features node_features_dst = node_features_src[: graph[i].num_dst_nodes()] edge_features = self.edge_blocks[i]( graph[i], (node_features_src, node_features_dst), edge_features ) node_features = self.node_blocks[i]( graph[i], (node_features_src, node_features_dst), edge_features ) else: edge_features = self.edge_blocks[i](graph, node_features, edge_features) node_features = self.node_blocks[i](graph, node_features, edge_features) return node_features