deeplearning/modulus/modulus-core-v010/_modules/modulus/models/meshgraphnet/meshgraphnet.html
Source code for modulus.models.meshgraphnet.meshgraphnet
# Copyright (c) 2023, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
import torch
from torch import Tensor
import torch.nn as nn
import modulus
try:
import dgl
import dgl.function as fn
from dgl import DGLGraph
except:
raise ImportError(
"Mesh Graph Net requires the DGL library. Install the "
+ "desired CUDA version at: \n https://www.dgl.ai/pages/start.html"
)
from torch.nn import Sequential, ModuleList, Linear, ReLU, LayerNorm
from typing import Union, List
from dataclasses import dataclass
from ..meta import ModelMetaData
from ..module import Module
[docs]@dataclass
class MetaData(ModelMetaData):
name: str = "MeshGraphNet"
# Optimization
jit: bool = True
cuda_graphs: bool = False
amp_cpu: bool = False
amp_gpu: bool = True
torch_fx: bool = False
# Inference
onnx: bool = False
# Physics informed
func_torch: bool = True
auto_grad: bool = True
[docs]class MeshGraphNet(Module):
"""MeshGraphNet network architecture
Parameters
----------
input_dim_nodes : int
Number of node features
input_dim_edges : int
Number of edge features
output_dim : int
Number of outputs
processor_size : int, optional
Number of message passing blocks, by default 15
num_layers_node_processor : int, optional
Number of MLP layers for processing nodes in each message passing block, by default 2
num_layers_edge_processor : int, optional
Number of MLP layers for processing edge features in each message passing block, by default 2
hidden_dim_node_encoder : int, optional
Hidden layer size for the node feature encoder, by default 128
num_layers_node_encoder : int, optional
Number of MLP layers for the node feature encoder, by default 2
hidden_dim_edge_encoder : int, optional
Hidden layer size for the edge feature encoder, by default 128
num_layers_edge_encoder : int, optional
Number of MLP layers for the edge feature encoder, by default 2
hidden_dim_node_decoder : int, optional
Hidden layer size for the node feature decoder, by default 128
num_layers_node_decoder : int, optional
Number of MLP layers for the node feature decoder, by default 2
Example
-------
>>> model = modulus.models.meshgraphnet.MeshGraphNet(
... input_dim_nodes=4,
... input_dim_edges=3,
... output_dim=2,
... )
>>> graph = dgl.rand_graph(10, 5)
>>> node_features = torch.randn(10, 4)
>>> edge_features = torch.randn(5, 3)
>>> output = model(graph, node_features, edge_features)
>>> output.size()
torch.Size([10, 2])
Note
----
Reference: Pfaff, Tobias, et al. "Learning mesh-based simulation with graph networks."
arXiv preprint arXiv:2010.03409 (2020).
"""
def __init__(
self,
input_dim_nodes: int,
input_dim_edges: int,
output_dim: int,
processor_size: int = 15,
num_layers_node_processor: int = 2,
num_layers_edge_processor: int = 2,
hidden_dim_node_encoder: int = 128,
num_layers_node_encoder: int = 2,
hidden_dim_edge_encoder: int = 128,
num_layers_edge_encoder: int = 2,
hidden_dim_node_decoder: int = 128,
num_layers_node_decoder: int = 2,
):
super().__init__(meta=MetaData())
self.edge_encoder = _Encoder(
input_dim_edges,
hidden_dim_edge_encoder,
num_layers_edge_encoder,
)
self.node_encoder = _Encoder(
input_dim_nodes,
hidden_dim_node_encoder,
num_layers_node_encoder,
)
self.node_decoder = _Decoder(
output_dim, hidden_dim_node_decoder, num_layers_node_decoder
)
self.processor = _GraphProcessor(
processor_size=processor_size,
input_dim_node=hidden_dim_node_encoder,
num_layers_node=num_layers_node_processor,
input_dim_edge=hidden_dim_edge_encoder,
num_layers_edge=num_layers_edge_processor,
)
[docs] @torch.jit.unused
def forward(
self,
graph: Union[DGLGraph, List[DGLGraph]],
node_features: Tensor,
edge_features: Tensor,
) -> Tensor:
edge_features = self.edge_encoder(edge_features)
node_features = self.node_encoder(node_features)
x = self.processor(graph, node_features, edge_features)
x = self.node_decoder(x)
return x
class _Encoder(nn.Module):
"""MeshGraphNet encoder
Parameters
----------
input_dim : int
Number of input features
hidden_dim : int, optional
Number of neurons in each hidden layer, by default 128
num_layers : int, optional
Number of hidden layers, by default 2
layer_norm : bool, optional
Use layer norm in the last layer, by default True
"""
def __init__(
self,
input_dim: int,
hidden_dim: int = 128,
num_layers: int = 2,
layer_norm: bool = True,
):
super().__init__()
self.mlp = [Linear(input_dim, hidden_dim), ReLU()]
for _ in range(num_layers - 1):
self.mlp += [Linear(hidden_dim, hidden_dim), ReLU()]
self.mlp.append(Linear(hidden_dim, hidden_dim))
if layer_norm:
self.mlp.append(LayerNorm(hidden_dim))
self.mlp = Sequential(*self.mlp)
def forward(self, x: Tensor) -> Tensor:
return self.mlp(x)
class _Decoder(nn.Module):
"""MeshGraphNet encoder
Parameters
----------
output_dim : int
Number of output features
hidden_dim : int, optional
Number of neurons in each hidden layer, by default 128
num_layers : int, optional
Number of hidden layers, by default 2
layer_norm : bool, optional
Use layer norm in the last layer, by default False
"""
def __init__(
self,
output_dim: int,
hidden_dim: int = 128,
num_layers: int = 2,
layer_norm: bool = False,
):
super().__init__()
self.mlp = [Linear(hidden_dim, hidden_dim), ReLU()]
for _ in range(num_layers - 1):
self.mlp += [Linear(hidden_dim, hidden_dim), ReLU()]
self.mlp.append(Linear(hidden_dim, output_dim))
if layer_norm:
self.mlp.append(LayerNorm(output_dim))
self.mlp = Sequential(*self.mlp)
def forward(self, x: Tensor) -> Tensor:
return self.mlp(x)
class _EdgeBlock(nn.Module):
def __init__(
self,
input_dim_node: int = 128,
input_dim_edge: int = 128,
num_layers: int = 2,
layer_norm: bool = True,
):
super().__init__()
self.edge_mlp = [
Linear(2 * input_dim_node + input_dim_edge, input_dim_edge),
ReLU(),
]
for _ in range(num_layers - 1):
self.edge_mlp += [Linear(input_dim_edge, input_dim_edge), ReLU()]
self.edge_mlp.append(Linear(input_dim_edge, input_dim_edge))
if layer_norm:
self.edge_mlp.append(LayerNorm(input_dim_edge))
self.edge_mlp = Sequential(*self.edge_mlp)
@torch.jit.unused
def forward(
self, graph: DGLGraph, node_features: Tensor, edge_features: Tensor
) -> Tensor:
with graph.local_scope():
if isinstance(node_features, tuple):
node_features_src, node_features_dst = node_features
else:
node_features_src = node_features_dst = node_features
graph.srcdata["x"] = node_features_src
graph.dstdata["x"] = node_features_dst
graph.edata["x"] = edge_features
graph.apply_edges(self.concat_message_function)
return (
self.edge_mlp(graph.edata["cat_feat"]) + edge_features
) # residual connection
@staticmethod
def concat_message_function(
edges,
): # TODO feature concat on edges is not efficient, consider optimizing this
return {
"cat_feat": torch.cat(
(edges.src["x"], edges.dst["x"], edges.data["x"]), dim=1
)
}
class _NodeBlock(nn.Module):
def __init__(
self,
input_dim_node: int = 128,
input_dim_edge: int = 128,
num_layers: int = 2,
layer_norm: bool = True,
):
super().__init__()
self.node_mlp = [
Linear(input_dim_node + input_dim_edge, input_dim_node),
ReLU(),
]
for _ in range(num_layers - 1):
self.node_mlp += [Linear(input_dim_node, input_dim_node), ReLU()]
self.node_mlp.append(Linear(input_dim_node, input_dim_node))
if layer_norm:
self.node_mlp.append(LayerNorm(input_dim_node))
self.node_mlp = Sequential(*self.node_mlp)
@torch.jit.unused
def forward(
self, graph: DGLGraph, node_features: Tensor, edge_features: Tensor
) -> Tensor:
with graph.local_scope():
if isinstance(node_features, tuple):
node_features_src, node_features_dst = node_features
else:
node_features_src = node_features_dst = node_features
graph.srcdata["x"] = node_features_src
graph.dstdata["x"] = node_features_dst
graph.edata["x"] = edge_features
graph.update_all(
fn.copy_e("x", "m"), fn.sum("m", "h_dest")
) # aggregate edge message by target
graph.dstdata["h_dest"] = torch.cat(
(graph.dstdata["h_dest"], node_features_dst), -1
)
return (
self.node_mlp(graph.dstdata["h_dest"]) + node_features_dst
) # residual connection
class _GraphProcessor(nn.Module):
def __init__(
self,
processor_size: int = 15,
input_dim_node: int = 128,
num_layers_node: int = 2,
input_dim_edge: int = 128,
num_layers_edge: int = 2,
):
super().__init__()
self.processor_size = processor_size
self.edge_blocks = ModuleList(
[
_EdgeBlock(
input_dim_node,
input_dim_edge,
num_layers_edge,
)
for _ in range(self.processor_size)
]
)
self.node_blocks = ModuleList(
[
_NodeBlock(input_dim_node, input_dim_edge, num_layers_node)
for _ in range(self.processor_size)
]
)
@torch.jit.unused
def forward(
self,
graph: Union[DGLGraph, List[DGLGraph]],
node_features: Tensor,
edge_features: Tensor,
) -> Tensor:
for i in range(self.processor_size):
if isinstance(graph, List): # in case of neighbor sampling
edge_features = edge_features[: graph[i].num_edges(), :] # TODO check
node_features_src = node_features
node_features_dst = node_features_src[: graph[i].num_dst_nodes()]
edge_features = self.edge_blocks[i](
graph[i], (node_features_src, node_features_dst), edge_features
)
node_features = self.node_blocks[i](
graph[i], (node_features_src, node_features_dst), edge_features
)
else:
edge_features = self.edge_blocks[i](graph, node_features, edge_features)
node_features = self.node_blocks[i](graph, node_features, edge_features)
return node_features