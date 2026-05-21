4. Data Fields
Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:
_
- __reserved
- fuse_sx_time
- __spare0
- fuse_statx
- __spare2
- fuse_statx
A
- a
- doca_flow_match_condition
- access
- flexio_mkey_attr
- ack_num
- doca_flow_header_tcp
- action_handle
- doca_flow_ct_actions
- action_idx
- doca_flow_ct_actions
- action_type
- doca_flow_crypto_action
- doca_flow_crypto_encap_action
- active_cable_info
- doca_telemetry_phy_module_info
- active_protocol
- doca_telemetry_phy_operation_info
- doca_telemetry_phy_supported_info
- doca_telemetry_phy_module_info
- doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
- active_set_host_compliance_code
- doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
- active_set_media_compliance_code
- doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
- add_data
- doca_gpu_dev_verbs_atomic_64_masked_fa_seg
- doca_gpu_dev_verbs_atomic_32_masked_fa_seg
- addr
- doca_dpa_dev_buf
- doca_dpa_dev_verbs_sge
- doca_flow_ipv6_addr
- doca_gpu_dev_verbs_addr
- doca_gather_list
- urom_plugin_iface
- flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
- flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
- addr_lookup
- urom_domain_lookups_iface
- adres_vector
- flexio_dev_sqe_seg
- affinity
- flexio_event_handler_attr
- flexio_rpc_attr
- aging_conn_id
- doca_flow_ct_aging_conn_event
- doca_flow_ct_aging_conn_update_info
- aging_init_cb
- doca_flow_ct_aging_ops
- aging_sec
- doca_flow_monitor
- aging_shutdown_cb
- doca_flow_ct_aging_ops
- aging_timer_cb
- doca_flow_ct_aging_ops
- alg
- doca_flow_resource_meter_cfg
- algorithm
- doca_flow_fwd
- allgather
- doca_urom_domain_oob_coll
- allocated
- flexio_heap_mem_info
- allow_multi_pkt_send_wqe
- flexio_wq_sq_attr
- always_armed
- flexio_cq_attr
- app
- doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
- app_info
- doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
- app_name
- flexio_app_select_attr
- app_op
- doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
- arg
- fuse_ioctl_in
- flexio_event_handler_attr
- arg0
- flexio_tracer_msg
- arg1
- flexio_tracer_msg
- arg2
- flexio_tracer_msg
- arg3
- flexio_tracer_msg
- arg4
- flexio_tracer_msg
- arg5
- flexio_tracer_msg
- atime
- fuse_statx
- fuse_setattr_in
- fuse_attr
- atimensec
- fuse_setattr_in
- fuse_attr
- atomic
- flexio_dev_sqe_seg
- attr
- fuse_attr_out
- fuse_entry_out
- attr_valid
- fuse_entry_out
- fuse_attr_out
- fuse_statx_out
- attr_valid_nsec
- fuse_statx_out
- fuse_attr_out
- fuse_entry_out
- attributes
- fuse_statx
- attributes_mask
- fuse_statx
- auto_negotiation
- doca_telemetry_phy_operation_info
- aux_power_detected
- doca_telemetry_pci_management_info
B
- b
- doca_flow_match_condition
- backing_id
- fuse_open_out
- base
- doca_flow_header_ipv6_srh
- fuse_ioctl_iovec
- base_addr
- flexio_heap_mem_info
- batch_size
- flexio_cmdq_attr
- bavail
- fuse_kstatfs
- bdf0
- doca_telemetry_pci_management_info
- ber_coef
- doca_telemetry_phy_ber
- ber_magnitude
- doca_telemetry_phy_ber
- bfree
- fuse_kstatfs
- bin_errors
- doca_telemetry_phy_fec_histogram_info
- bin_range
- doca_telemetry_phy_fec_histogram_info
- bit_offset
- doca_flow_desc_field
- blksize
- fuse_statx
- fuse_attr
- block
- fuse_bmap_in
- fuse_bmap_out
- blocks
- fuse_attr
- fuse_statx
- fuse_kstatfs
- blocksize
- fuse_bmap_in
- bool_value
- doca_telemetry_exporter_otlp_attribute_value_t
- bsize
- fuse_kstatfs
- bth
- doca_flow_header_roce_v2
- btime
- fuse_statx
- bufs
- doca_dpa_dev_buf_arr
- byte_cnt
- flexio_dev_cqe64
- doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
- byte_count
- flexio_dev_wqe_inline_send_data_seg
- flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
- flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
- bytes
- doca_devemu_vnet_vq_counters_common
C
- ca_12g
- doca_telemetry_phy_cable_attenuation
- ca_25g
- doca_telemetry_phy_cable_attenuation
- ca_53g
- doca_telemetry_phy_cable_attenuation
- ca_5g
- doca_telemetry_phy_cable_attenuation
- ca_7g
- doca_telemetry_phy_cable_attenuation
- cable_attenuation
- doca_telemetry_phy_active_cable_info
- cable_breakout
- doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
- cable_general_properties_info
- doca_telemetry_phy_module_info
- cable_identifier
- doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
- cable_power_and_temp_info
- doca_telemetry_phy_module_info
- cable_rx_amp
- doca_telemetry_phy_active_cable_info
- cable_rx_emphasis
- doca_telemetry_phy_active_cable_info
- cable_rx_post_emphasis
- doca_telemetry_phy_active_cable_info
- cable_technology
- doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
- cable_tx_equalization
- doca_telemetry_phy_active_cable_info
- cable_type
- doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
- cable_vendor
- doca_telemetry_phy_cable_vendor_info
- cable_vendor_info
- doca_telemetry_phy_module_info
- cbs
- doca_flow_resource_meter_cfg
- doca_flow_monitor
- cc
- flexio_cq_attr
- cdr_info
- doca_telemetry_phy_status_info
- child
- fuse_notify_deleteout
- chip_id
- doca_telemetry_phy_firmware_version
- cir
- doca_flow_resource_meter_cfg
- doca_flow_monitor
- class_id
- doca_flow_geneve_option
- close
- urom_plugin_iface
- cmd
- fuse_ioctl_in
- cmis_cable_breakout
- doca_telemetry_phy_cable_breakout
- cmis_cc
- doca_telemetry_phy_compliance_code
- cmis_state
- doca_telemetry_phy_module_state
- code
- doca_flow_header_icmp
- doca_rmax_stream_error
- coll_info
- doca_urom_domain_oob_coll
- color_mode
- doca_flow_resource_meter_cfg
- commit_id
- fuse_uring_ent_in_out
- fuse_uring_cmd_req
- common_cc
- doca_telemetry_phy_CMIS
- doca_telemetry_phy_QSFP_SFP
- compare
- doca_gpu_dev_verbs_atomic_64_masked_cs_seg
- compare_data
- doca_gpu_dev_verbs_atomic_32_masked_cs_seg
- flexio_dev_wqe_atomic_seg
- compare_mask
- doca_gpu_dev_verbs_atomic_32_masked_cs_seg
- compliance_code
- doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
- congestion_threshold
- fuse_init_out
- conn
- doca_flow_ct_aging_conn_event
- conn_info
- doca_flow_ct_aging_conn_update_info
- conn_sync_cb
- doca_flow_ct_aging_ops
- conn_version
- doca_flow_ct_aging_conn
- const_cflags_always_be
- doca_gpu_eth_txq
- const_cflags_first_err_be
- doca_gpu_eth_txq
- const_wait_be
- doca_gpu_eth_txq
- const_wait_wqe_op_be
- doca_gpu_eth_txq
- continuable
- flexio_event_handler_attr
- copper_cc
- doca_telemetry_phy_CMIS_specific
- correctable_error_detected
- doca_telemetry_pci_management_info
- count
- fuse_batch_forget_in
- fuse_removemapping_in
- counter
- doca_clock_timespec_t
- counter_set_id
- flexio_wq_attr
- counter_type
- doca_flow_monitor
- cpo_state
- doca_telemetry_phy_module_state
- cq_db_rec
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- doca_gpu_eth_rxq
- cq_dbr_daddr
- flexio_cq_attr
- cq_lock
- doca_gpu_eth_txq
- cq_max_count
- flexio_cq_attr
- cq_num
- doca_gpu_dev_verbs_cq
- cq_period
- flexio_cq_attr
- cq_period_mode
- flexio_cq_attr
- cq_ring_qmem
- flexio_cq_attr
- cq_rq
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- cq_rsvd_index
- doca_gpu_eth_txq
- cq_sq
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- cqe_addr
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- doca_gpu_eth_rxq
- cqe_ci
- doca_gpu_dev_verbs_cq
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- doca_gpu_eth_rxq
- cqe_comp_format
- flexio_cq_attr
- cqe_comp_type
- flexio_cq_attr
- cqe_daddr
- doca_gpu_dev_verbs_cq
- cqe_mask
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_dev_verbs_cq
- doca_gpu_eth_rxq
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- cqe_num
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- doca_gpu_eth_rxq
- doca_gpu_dev_verbs_cq
- cqe_rsvd
- doca_gpu_dev_verbs_cq
- cqe_size
- doca_gpu_dev_verbs_cq
- cqn
- flexio_dev_eqe
- crc_error_dllp
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- crc_error_tlp
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- crypto
- doca_flow_actions
- doca_flow_crypto
- crypto_encap
- doca_flow_actions
- doca_flow_crypto
- crypto_id
- doca_flow_crypto_action
- cs_swp_flags
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- csum_ok
- flexio_dev_cqe64
- ctime
- fuse_attr
- fuse_statx
- fuse_setattr_in
- ctimensec
- fuse_attr
- fuse_setattr_in
- ctr_id
- doca_flow_ct_aging_counter
- doca_flow_ct_aging_counter_state
- ctr_origin
- doca_flow_ct_aging_conn
- ctr_origin_id
- doca_flow_ct_aging_conn_update_info
- ctr_reply
- doca_flow_ct_aging_conn
- ctr_reply_id
- doca_flow_ct_aging_conn_update_info
- ctr_shared
- doca_flow_ct_aging_conn
- ctrl
- flexio_dev_sqe_seg
- current_sn
- doca_flow_resource_query
- cycles
- doca_telemetry_dpa_cumul_info_t
- doca_telemetry_dpa_event_sample_t
D
- daddr
- flexio_qmem
- flexio_mem
- flexio_mkey_attr
- data
- doca_flow_geneve_option
- doca_pcc_np_dev_response_packet
- flexio_dev_wqe_wait_on_data_data_seg
- data_and_padding
- flexio_dev_wqe_inline_send_data_seg
- data_bsize
- flexio_msg_stream_attr_t
- data_id
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_0_value
- data_mask
- doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
- flexio_dev_wqe_wait_on_data_data_seg
- data_offset
- doca_flow_header_tcp
- data_size
- doca_flow_crypto_encap_action
- data_size_lower_offset
- doca_telemetry_phy_page_info
- data_size_upper_offset
- doca_telemetry_phy_page_info
- data_value
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_0_value
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_1
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_2
- datapath_fw_fault
- doca_telemetry_phy_status_info
- date
- doca_telemetry_phy_manufacturing_date
- day
- doca_telemetry_phy_date
- dbrec
- doca_gpu_dev_verbs_cq
- dc_key
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- ddm_supported
- doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
- decap_cfg
- doca_flow_actions
- decap_type
- doca_flow_actions
- depth
- doca_dpn_id
- doca_telemetry_pci_dpn
- desc_array
- doca_flow_action_descs
- dest_id
- urom_worker_cmd_desc
- urom_worker_notif_desc
- dest_mac
- flexio_qp_attr
- dest_qp
- doca_flow_header_ib_bth
- dev
- doca_argp_device_ctx
- dev_ctx
- doca_argp_device_rep_ctx
- dev_func
- flexio_rpc_attr
- dev_major
- fuse_statx
- cuse_init_out
- dev_minor
- fuse_statx
- cuse_init_out
- dev_rep
- doca_argp_device_rep_ctx
- devargs
- doca_argp_device_ctx
- dirent
- fuse_direntplus
- DOCA_STRUCT_START
- urom_plugin_iface
- domain_iface
- urom_worker_ctx
- double_value
- doca_telemetry_exporter_otlp_attribute_value_t
- dp_st_per_lane
- doca_telemetry_phy_status_info
- dpa_process_id
- doca_telemetry_dpa_cumul_info_t
- doca_telemetry_dpa_process_info_t
- doca_telemetry_dpa_thread_info_t
- dpa_thread_id
- doca_telemetry_dpa_event_sample_t
- doca_telemetry_dpa_cumul_info_t
- doca_telemetry_dpa_thread_info_t
- dpa_uar_access_key
- flexio_process_attr
- dscp_ecn
- doca_flow_header_ip4
- dst_ip
- doca_flow_ct_ip6
- doca_flow_header_ip6
- doca_flow_ct_match6
- doca_flow_ct_match4
- doca_flow_header_ip4
- doca_flow_ct_ip4
- dst_mac
- doca_flow_header_eth
- dst_port
- doca_flow_header_l4_port
- dummy
- fuse_batch_forget_in
- fuse_attr_out
- fuse_getattr_in
- dummy1
- fuse_notify_retrieve_in
- dummy2
- fuse_notify_retrieve_in
- dummy3
- fuse_notify_retrieve_in
- dummy4
- fuse_notify_retrieve_in
E
- earliest_data_timestamp_h
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_1
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_2
- earliest_data_timestamp_l
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_2
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_1
- ebs
- doca_flow_resource_meter_cfg
- effective_ber
- doca_telemetry_phy_effective_error
- effective_ber_coef
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- effective_ber_magnitude
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- effective_errors
- doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
- effective_errors_counter
- doca_telemetry_phy_effective_error
- eir
- doca_flow_resource_meter_cfg
- element_size
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- element_type
- flexio_cq_attr
- elements
- doca_flow_ordered_list
- elements_count
- doca_rmax_in_stream_result
- emulated_eqn
- flexio_cq_attr
- en_pcc
- flexio_process_attr
- flexio_outbox_attr
- enable_l3_cs_offload
- doca_gpu_eth_txq
- enable_l4_cs_offload
- doca_gpu_eth_txq
- enabled_link_speed
- doca_telemetry_phy_supported_info
- encap
- doca_flow_resource_encap_cfg
- encap_cfg
- doca_flow_actions
- encap_data
- doca_flow_crypto_encap_action
- encap_type
- doca_flow_actions
- end
- fuse_file_lock
- end_pad_mode
- flexio_wq_rq_attr
- entry
- urom_worker_cmd_desc
- urom_worker_notif_desc
- entry_out
- fuse_direntplus
- entry_valid
- fuse_entry_out
- entry_valid_nsec
- fuse_entry_out
- error
- fuse_out_header
- error_code
- doca_telemetry_phy_module_info
- error_counter_info
- doca_telemetry_phy_module_info
- esn_en
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- esp_sn
- doca_flow_tun
- esp_spi
- doca_flow_tun
- eth
- doca_flow_resource_decap_cfg
- flexio_dev_sqe_seg
- doca_flow_header_format
- eth_phy_state
- doca_telemetry_phy_state
- eth_type
- doca_flow_push_vlan_action
- eth_vlan
- doca_flow_header_format
- doca_flow_resource_decap_cfg
- eu_id
- doca_telemetry_dpa_event_sample_t
- event_data
- flexio_dev_eqe
- events
- fuse_poll_in
- ext_dqp_dct
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
F
- far_end
- doca_telemetry_phy_QSFP_cable_breakout
- fatal_error_detected
- doca_telemetry_pci_management_info
- fber_coef
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- fber_magnitude
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- fd
- fuse_backing_map
- fec_correctable_error_counter
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- fec_mode_active
- doca_telemetry_phy_operation_info
- fec_uncorrectable_error_counter
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- ffree
- fuse_kstatfs
- fh
- fuse_read_in
- fuse_write_in
- fuse_fsync_in
- fuse_lk_in
- fuse_getattr_in
- fuse_ioctl_in
- fuse_poll_in
- fuse_statx_in
- fuse_fallocate_in
- fuse_lseek_in
- fuse_setattr_in
- fuse_setupmapping_in
- fuse_open_out
- fuse_release_in
- fuse_flush_in
- fh_in
- fuse_copy_file_range_in
- fh_out
- fuse_copy_file_range_in
- field_boundary
- doca_gpu_dev_verbs_atomic_32_masked_fa_seg
- doca_gpu_dev_verbs_atomic_64_masked_fa_seg
- field_string
- doca_flow_desc_field
- files
- fuse_kstatfs
- firmware_version
- doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
- fl
- flexio_qp_attr
- fl_mlid
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- flags
- fuse_attr
- fuse_init_in
- fuse_statx_out
- fuse_rename2_in
- fuse_open_in
- fuse_create_in
- fuse_release_in
- fuse_read_in
- fuse_write_in
- fuse_setxattr_in
- fuse_init_out
- cuse_init_in
- cuse_init_out
- fuse_ioctl_in
- doca_flow_header_ipv6_srh_base
- fuse_uring_cmd_req
- fuse_ioctl_out
- fuse_uring_ent_in_out
- fuse_copy_file_range_in
- fuse_poll_in
- fuse_notify_inval_entry_out
- fuse_setupmapping_in
- fuse_backing_map
- doca_flow_header_tcp
- flags0
- doca_flow_header_ib_bth
- flags1
- doca_flow_header_ib_bth
- flags2
- fuse_init_out
- fuse_init_in
- flags_fragment_offset
- doca_flow_header_ip4
- flit_active
- doca_telemetry_pci_management_info
- flit_sup
- doca_telemetry_pci_management_info
- flow
- doca_flow_ct_meta
- flow_label
- doca_flow_header_ip6
- fm_ce_se
- doca_gpu_dev_verbs_wqe_ctrl_seg
- foffset
- fuse_setupmapping_in
- frsize
- fuse_kstatfs
- fsync_flags
- fuse_fsync_in
- ft_connect_en
- flexio_wq_sq_ext_attr
- ft_connect_eswitch_owner_vhca_id
- flexio_wq_sq_ext_attr
- ft_connect_other_eswitch
- flexio_wq_sq_ext_attr
- ft_connect_other_vport
- flexio_wq_sq_ext_attr
- ft_connect_table_type
- flexio_wq_sq_ext_attr
- ft_connect_vport_number
- flexio_wq_sq_ext_attr
G
- general_id
- flexio_dev_wqe_ctrl_seg
- generation
- fuse_entry_out
- geneve
- doca_flow_tun
- geneve_options
- doca_flow_tun
- getattr_flags
- fuse_getattr_in
- fuse_statx_in
- gid
- fuse_statx
- fuse_setattr_in
- fuse_in_header
- fuse_attr
- gid_table_index
- flexio_qp_attr
- gre_key
- doca_flow_tun
- grh
- flexio_qp_attr
- grh_gid_fl
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- group_opcode
- doca_telemetry_phy_troubleshooting_info
- groups
- fuse_supp_groups
- gtp_ext_psc_qfi
- doca_flow_tun
- gtp_next_ext_hdr_type
- doca_flow_tun
- gtp_teid
- doca_flow_tun
H
- haddr
- flexio_mem
- has_crypto_encap
- doca_flow_actions
- doca_flow_crypto
- has_push
- doca_flow_actions
- hash_pipe
- doca_flow_fwd
- hdr_ext_len
- doca_flow_header_ipv6_srh_base
- hdrextlen
- doca_flow_header_psp
- high_val
- doca_telemetry_phy_bin_range_info
- hop_limit
- doca_flow_header_ip6
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- host_stub_func
- flexio_event_handler_attr
- humem_offset
- flexio_qmem
- hw_err_synd
- mlx5_err_cqe_ex
- hw_err_syndrome
- flexio_dev_cqe64
- hw_model_id
- flexio_app_select_attr
- hw_synd_type
- mlx5_err_cqe_ex
I
- ib_cable_width
- doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
- ib_phy_state
- doca_telemetry_phy_state
- ibv_ctx
- flexio_app_select_attr
- icmp
- doca_flow_header_format
- icv_len
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- icv_size
- doca_flow_crypto_encap_action
- id
- flexio_affinity
- doca_urom_service_plugin_info
- ident
- doca_flow_header_icmp
- identification
- doca_flow_header_ip4
- idx
- doca_flow_fwd
- doca_flow_ordered_list
- idx_opcode
- flexio_dev_wqe_ctrl_seg
- iface
- urom_worker_ctx
- imm
- doca_gpu_dev_verbs_wqe_ctrl_seg
- imm_inval_pkey
- doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
- flexio_dev_cqe64
- implicit_iv
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- in
- doca_pcc_np_dev_response_packet
- in_iovs
- fuse_ioctl_out
- in_out
- fuse_uring_req_header
- in_size
- fuse_ioctl_in
- inl_data
- doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
- inline_data
- flexio_dev_wqe_inline_data_seg
- flexio_dev_sqe_seg
- inline_hdr_bsz
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- inline_hdrs
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- inline_send_data
- flexio_dev_sqe_seg
- inner
- doca_flow_match
- inner_flags
- doca_flow_resource_rss_cfg
- inner_ip4_checksum_ok
- doca_flow_parser_meta
- inner_ip_fragmented
- doca_flow_parser_meta
- inner_l2_type
- doca_flow_parser_meta
- inner_l3_ok
- doca_flow_parser_meta
- inner_l3_type
- doca_flow_parser_meta
- inner_l4_checksum_ok
- doca_flow_parser_meta
- inner_l4_ok
- doca_flow_parser_meta
- inner_l4_type
- doca_flow_parser_meta
- ino
- fuse_statx
- fuse_dirent
- fuse_notify_inval_inode_out
- fuse_attr
- instructions
- doca_telemetry_dpa_event_sample_t
- doca_telemetry_dpa_cumul_info_t
- int_value
- doca_telemetry_exporter_otlp_attribute_value_t
- intra_asic_latency
- doca_telemetry_phy_latency_info
- inuse
- doca_flow_ct_aging_counter_state
- ip4
- doca_flow_ct_actions
- doca_flow_header_format
- doca_flow_entropy_format
- ip6
- doca_flow_ct_actions
- doca_flow_entropy_format
- doca_flow_header_format
- ipsec_ar_syndrome
- doca_flow_parser_meta
- ipsec_syndrome
- doca_flow_parser_meta
- ipv4
- doca_flow_ct_match
- ipv4_addr
- doca_flow_ip_addr
- ipv6
- doca_flow_ct_match
- ipv6_addr
- doca_flow_ip_addr
- is_cpo
- doca_telemetry_phy_module_state
- is_l2
- doca_flow_resource_decap_cfg
- doca_flow_resource_encap_cfg
- is_tcp
- doca_flow_ct_aging_conn
- is_transport
- doca_flow_entropy_format
- isolate_vl_tc
- flexio_qp_attr
- iv
- doca_flow_header_psp
K
- key
- doca_flow_crypto_key_cfg
- doca_gpu_dev_verbs_addr
- key_cfg
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- doca_flow_resource_psp_cfg
- key_present
- doca_flow_tun
- key_type
- doca_flow_crypto_key_cfg
- kh
- fuse_notify_poll_wakeup_out
- fuse_poll_in
L
- l0_to_recovery
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- l2_valid_headers
- doca_flow_header_format
- doca_flow_resource_decap_cfg
- l3_type
- doca_flow_header_format
- doca_flow_entropy_format
- l4_port
- doca_flow_ct_match6
- doca_flow_header_udp
- doca_flow_header_tcp
- doca_flow_ct_actions
- doca_flow_ct_match4
- l4_type_ext
- doca_flow_header_format
- label
- doca_flow_header_mpls
- lane0_physical_position
- doca_telemetry_pci_management_info
- lane_reversal
- doca_telemetry_pci_management_info
- last_dump_wqe_idx
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- last_entry
- doca_flow_header_ipv6_srh_base
- last_get_wqe_idx
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- last_hit_s
- doca_flow_ct_aging_counter
- last_recv_wqe_idx
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- latency_info
- doca_telemetry_phy_module_info
- latest_data_timestamp_l
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_1
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_2
- len
- urom_worker_cmd
- urom_worker_notify
- flexio_mkey_attr
- fuse_ioctl_iovec
- fuse_in_header
- fuse_out_header
- fuse_notify_inval_inode_out
- fuse_copy_file_range_in
- fuse_setupmapping_in
- fuse_removemapping_one
- doca_dpa_dev_buf
- doca_gather_list
- length
- fuse_fallocate_in
- doca_dpa_dev_verbs_sge
- level
- flexio_msg_stream_attr_t
- lifetime_threshold
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- limit_type
- doca_flow_resource_meter_cfg
- doca_flow_monitor
- linear_direct_drive
- doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
- link_down_counter
- doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
- link_down_recovery_counter
- doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
- link_peer_max_speed
- doca_telemetry_pci_management_info
- link_speed_active
- doca_telemetry_pci_management_info
- doca_telemetry_phy_operation_info
- link_speed_enabled
- doca_telemetry_pci_management_info
- link_speed_eth
- doca_telemetry_phy_link_speed
- link_speed_ib
- doca_telemetry_phy_link_speed
- link_width
- doca_telemetry_phy_operation_info
- link_width_active
- doca_telemetry_pci_management_info
- link_width_enabled
- doca_telemetry_pci_management_info
- lk
- fuse_lk_out
- fuse_lk_in
- lk_flags
- fuse_lk_in
- lkey
- flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
- doca_dpa_dev_verbs_sge
- flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
- flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
- lock
- doca_gpu_eth_txq
- lock_owner
- fuse_read_in
- fuse_write_in
- fuse_setattr_in
- fuse_release_in
- fuse_flush_in
- locked
- spinlock_s
- log_cq_depth
- flexio_cq_attr
- log_rq_depth
- flexio_qp_attr
- log_rra_max
- flexio_qp_attr
- log_sq_depth
- flexio_qp_attr
- log_sra_max
- flexio_qp_attr
- log_wq_depth
- flexio_wq_attr
- log_wq_stride
- flexio_wq_attr
- loopback_mode
- doca_telemetry_phy_operation_info
- lot
- doca_telemetry_phy_manufacturing_date
- low_val
- doca_telemetry_phy_bin_range_info
M
- major
- fuse_init_in
- fuse_init_out
- cuse_init_out
- doca_telemetry_phy_firmware_version
- cuse_init_in
- manufacturing_date
- doca_telemetry_phy_cable_vendor_info
- map_alignment
- fuse_init_out
- mark
- doca_flow_ct_meta
- mask
- fuse_statx
- fuse_access_in
- match_on_class_mode
- doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
- max_background
- fuse_init_out
- max_index
- doca_gpu_dev_verbs_wqe_wait_seg
- max_pages
- fuse_init_out
- max_payload_size
- doca_telemetry_pci_management_info
- max_pkt_sz
- doca_gpu_eth_rxq
- max_power
- doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
- max_read
- cuse_init_out
- max_read_request_size
- doca_telemetry_pci_management_info
- max_readahead
- fuse_init_in
- fuse_init_out
- max_stack_depth
- fuse_init_out
- max_write
- fuse_init_out
- cuse_init_out
- mcst_qp
- doca_gpu_eth_rxq
- mem_ptr_send_data
- flexio_dev_sqe_seg
- mem_type
- doca_gpu_dev_verbs_cq
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- flexio_mem
- memblk_ptr_arr
- doca_rmax_in_stream_result
- memblk_ptr_arr_len
- doca_rmax_in_stream_result
- memh_lookup
- urom_domain_lookups_iface
- memory_map_rev
- doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
- memtype
- flexio_qmem
- message
- doca_rmax_stream_error
- meta
- doca_flow_match
- doca_flow_actions
- doca_flow_ct_actions
- metadata
- doca_flow_ct_match4
- doca_flow_ct_match6
- meter_color
- doca_flow_parser_meta
- meter_init_color
- doca_flow_monitor
- meter_type
- doca_flow_monitor
- mgmt_affinity
- flexio_msg_stream_attr_t
- min_rnr_nak_timer
- flexio_qp_attr_opt_param_mask
- flexio_qp_attr
- mini_cqe
- flexio_dev_mini_cqe64
- minor
- fuse_init_in
- fuse_init_out
- cuse_init_in
- doca_telemetry_phy_firmware_version
- cuse_init_out
- mkey_lookup
- urom_domain_lookups_iface
- mm_cc
- doca_telemetry_phy_CMIS_specific
- mmap
- doca_dpa_dev_buf
- mode
- fuse_create_in
- fuse_fallocate_in
- fuse_mkdir_in
- fuse_mknod_in
- fuse_statx
- fuse_attr
- fuse_setattr_in
- module_datapath_latency
- doca_telemetry_phy_latency_info
- module_fw_fault
- doca_telemetry_phy_status_info
- module_state
- doca_telemetry_phy_status_info
- module_temperature
- doca_telemetry_phy_management_cable_ddm_info
- doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
- module_voltage
- doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
- doca_telemetry_phy_management_cable_ddm_info
- moffset
- fuse_removemapping_one
- fuse_setupmapping_in
- month
- doca_telemetry_phy_date
- mpls
- doca_flow_tun
- mss
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- mtime
- fuse_attr
- fuse_statx
- fuse_setattr_in
- mtimensec
- fuse_setattr_in
- fuse_attr
N
- n_oob_indexes
- doca_urom_domain_oob_coll
- n_total_conns
- doca_flow_ct_aging_ctx
- n_total_counters
- doca_flow_ct_aging_ctx
- name
- fuse_dirent
- flexio_process_attr
- flexio_event_handler_attr
- namelen
- fuse_dirent
- fuse_notify_inval_entry_out
- fuse_notify_deleteout
- fuse_kstatfs
- nat64
- doca_flow_actions
- nb_action_desc
- doca_flow_action_descs
- near_end
- doca_telemetry_phy_QSFP_cable_breakout
- need_mcst
- doca_gpu_eth_rxq
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- net_type
- doca_flow_crypto_encap_action
- newdir
- fuse_rename_in
- fuse_rename2_in
- next
- doca_gather_list
- next_header
- doca_flow_header_ipv6_srh_base
- next_pipe
- doca_flow_fwd
- next_proto
- doca_flow_ct_match4
- doca_flow_ct_match6
- doca_flow_header_ip4
- doca_flow_header_ip6
- doca_flow_header_geneve
- next_rcv_psn
- flexio_qp_attr
- next_send_psn
- flexio_qp_attr
- next_state
- flexio_qp_attr
- next_wqe_index
- flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
- nexthdr
- doca_flow_header_psp
- nic_handler
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- nlink
- fuse_attr
- fuse_statx
- nlookup
- fuse_forget_in
- no_arm
- flexio_cq_attr
- no_sq
- flexio_qp_attr
- node
- doca_dpn_id
- doca_telemetry_pci_dpn
- nodeid
- fuse_entry_out
- fuse_notify_store_out
- fuse_notify_retrieve_out
- fuse_in_header
- nodeid_out
- fuse_copy_file_range_in
- nominal_bit_rate
- doca_telemetry_phy_module_info
- non_fatal_error_detected
- doca_telemetry_pci_management_info
- non_wire
- flexio_wq_sq_ext_attr
- notif_pack
- urom_plugin_iface
- notify_unique
- fuse_notify_retrieve_out
- nr_groups
- fuse_supp_groups
- nr_queues
- doca_flow_resource_rss_cfg
- nr_secctx
- fuse_secctx_header
- num_and_type
- flexio_dev_mini_cqe64
- num_executions
- doca_telemetry_dpa_cumul_info_t
- num_of_bins
- doca_telemetry_phy_fec_histogram_info
- num_of_cols
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- num_of_pages
- doca_telemetry_phy_management_cable_raw_info
- num_of_pfs
- doca_telemetry_pci_management_info
- num_of_rows
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- num_of_threads
- doca_telemetry_dpa_process_info_t
- num_of_vfs
- doca_telemetry_pci_management_info
- number_of_lanes
- doca_telemetry_phy_module_info
- doca_telemetry_phy_management_cable_ddm_info
- doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
- nvgre_flow_id
- doca_flow_tun
- nvgre_vs_id
- doca_flow_tun
O
- o_c
- doca_flow_header_geneve
- off
- fuse_dirent
- fuse_notify_inval_inode_out
- off_in
- fuse_copy_file_range_in
- off_out
- fuse_copy_file_range_in
- offset
- fuse_fallocate_in
- fuse_notify_store_out
- fuse_notify_retrieve_out
- fuse_notify_retrieve_in
- fuse_read_in
- fuse_lseek_in
- fuse_lseek_out
- fuse_write_in
- oldnodeid
- fuse_link_in
- oob_index
- doca_urom_domain_oob_coll
- op
- doca_flow_ct_aging_conn_event
- doca_flow_external_action_srv6_pipe_action_cfg
- op_in
- fuse_uring_req_header
- op_inv
- flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
- op_own
- mlx5_err_cqe_ex
- doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
- flexio_dev_cqe64
- opcode
- fuse_in_header
- doca_flow_header_ib_bth
- open
- urom_plugin_iface
- open_flags
- fuse_open_in
- fuse_create_in
- fuse_open_out
- operation
- doca_flow_match_condition
- opmod_idx_opcode
- doca_gpu_dev_verbs_wqe_ctrl_seg
- ops_flag
- flexio_qp_attr
- option_class
- doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
- option_len
- doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
- option_type
- doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
- ordered_list_pipe
- doca_flow_fwd
- original_l3_type
- doca_flow_nat64_action
- out_iovs
- fuse_ioctl_out
- out_size
- fuse_ioctl_in
- outbound_stalled_reads
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- outbound_stalled_reads_events
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- outbound_stalled_writes
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- outbound_stalled_writes_events
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- outer
- doca_flow_match
- doca_flow_encap_action
- doca_flow_actions
- outer_flags
- doca_flow_resource_rss_cfg
- outer_ip4_checksum_ok
- doca_flow_parser_meta
- outer_ip_fragmented
- doca_flow_parser_meta
- outer_l2_type
- doca_flow_parser_meta
- outer_l3_ok
- doca_flow_parser_meta
- outer_l3_type
- doca_flow_parser_meta
- outer_l4_checksum_ok
- doca_flow_parser_meta
- outer_l4_ok
- doca_flow_parser_meta
- outer_l4_type
- doca_flow_parser_meta
- overrun_ignore
- flexio_cq_attr
- owner
- fuse_lk_in
- flexio_dev_eqe
P
- packets
- doca_devemu_vnet_vq_counters_common
- padding
- fuse_kstatfs
- fuse_rename2_in
- fuse_write_in
- fuse_bmap_in
- fuse_poll_out
- fuse_write_out
- fuse_fallocate_in
- fuse_in_header
- fuse_setattr_in
- fuse_fsync_in
- fuse_notify_deleteout
- fuse_notify_store_out
- fuse_setxattr_in
- fuse_notify_retrieve_out
- fuse_backing_map
- fuse_mknod_in
- fuse_flush_in
- fuse_getxattr_in
- fuse_lseek_in
- fuse_syncfs_in
- fuse_getxattr_out
- fuse_secctx
- fuse_uring_ent_in_out
- fuse_read_in
- fuse_lk_in
- fuse_uring_cmd_req
- fuse_access_in
- page_id
- doca_telemetry_phy_page_info
- page_info
- doca_telemetry_phy_management_cable_raw_info
- page_lower_offset_data
- doca_telemetry_phy_page_info
- page_upper_offset_data
- doca_telemetry_phy_page_info
- parent
- fuse_notify_inval_entry_out
- fuse_notify_deleteout
- parser_meta
- doca_flow_match
- doca_flow_actions
- path_mtu
- flexio_qp_attr
- payload_len
- doca_flow_header_ip6
- payload_sz
- fuse_uring_ent_in_out
- pbs
- doca_flow_resource_meter_cfg
- pci_index
- doca_dpn_id
- doca_telemetry_pci_dpn
- pci_power
- doca_telemetry_pci_management_info
- pd
- flexio_mkey_attr
- flexio_wq_attr
- flexio_process_attr
- flexio_qp_attr
- phy_state
- doca_telemetry_phy_operation_info
- pid
- fuse_file_lock
- fuse_in_header
- pipe
- doca_flow_fwd
- pir
- doca_flow_resource_meter_cfg
- pkey
- doca_flow_header_ib_bth
- pkt_addr
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- doca_gpu_eth_rxq
- pkt_meta
- doca_flow_meta
- pkt_mkey
- doca_gpu_eth_rxq
- pkt_num
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- doca_gpu_eth_rxq
- plugin_cmd
- urom_worker_cmd
- plugin_ctx
- urom_worker_ctx
- plugin_name
- doca_urom_service_plugin_info
- plugin_notif
- urom_worker_notify
- pop_vlan
- doca_flow_actions
- port_id
- doca_flow_parser_meta
- doca_flow_fwd
- doca_flow_external_action_srv6_pipe_action_cfg
- port_type
- doca_telemetry_pci_management_info
- power_class
- doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
- precode_active
- doca_telemetry_pci_management_info
- precode_sup
- doca_telemetry_pci_management_info
- process_name
- doca_telemetry_dpa_process_info_t
- progress
- urom_plugin_iface
- protocol
- doca_flow_tun
- psn
- doca_flow_header_ib_bth
- psp_syndrome
- doca_flow_parser_meta
- ptr
- doca_data
- push
- doca_flow_actions
- pwr_status
- doca_telemetry_pci_management_info
Q
- q_key
- flexio_qp_attr
- qid
- fuse_uring_cmd_req
- qkey
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- qp_access_mask
- flexio_qp_attr_opt_param_mask
- flexio_qp_attr
- qp_wq_buff_qmem
- flexio_qp_attr
- qp_wq_dbr_qmem
- flexio_qp_attr
- qpn
- flexio_dev_cqe64
- qpn24
- flexio_dev_cqe64
- qpn_cqn
- doca_gpu_dev_verbs_wqe_wait_seg
- qpn_ds
- doca_gpu_dev_verbs_wqe_ctrl_seg
- flexio_dev_wqe_ctrl_seg
- qsfp_cable_breakout
- doca_telemetry_phy_cable_breakout
- qsfp_cc
- doca_telemetry_phy_QSFP_SFP_specific
- QSFP_CMIS_cable_technology
- doca_telemetry_phy_cable_technology
- qsfp_sfp_cc
- doca_telemetry_phy_compliance_code
- qsfpdd_osfp
- doca_telemetry_phy_power_class
- queues_array
- doca_flow_resource_rss_cfg
R
- raddr
- flexio_dev_wqe_rdma_seg
- random
- doca_flow_parser_meta
- raw
- doca_rdma_gid
- raw_ber
- doca_telemetry_phy_raw_error
- raw_ber_per_lane
- doca_telemetry_phy_raw_error
- raw_errors
- doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
- raw_errors_per_lane
- doca_telemetry_phy_raw_error
- rcv_wqe_size
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- rdev
- fuse_attr
- fuse_mknod_in
- rdev_major
- fuse_statx
- rdev_minor
- fuse_statx
- rdma
- flexio_dev_sqe_seg
- read_flags
- fuse_read_in
- release_flags
- fuse_release_in
- remote_qp_num
- flexio_qp_attr
- req_free
- doca_urom_domain_oob_coll
- req_test
- doca_urom_domain_oob_coll
- request_timeout
- fuse_init_out
- requested
- flexio_heap_mem_info
- res_cryptofst
- doca_flow_header_psp
- reserved
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- fuse_statx_in
- fuse_uring_ent_in_out
- doca_dpa_dev_buf
- doca_dpa_dev_buf_arr
- doca_gpu_dev_verbs_atomic_32_masked_fa_seg
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_0
- urom_worker_notify
- flexio_wq_sq_ext_attr
- flexio_wq_rq_ext_attr
- flexio_wq_attr
- reserved0
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- resource_type
- doca_flow_crypto_action
- doca_flow_ct_actions
- result
- fuse_ioctl_out
- resv
- doca_gpu_dev_verbs_wqe_wait_seg
- retry_count
- flexio_qp_attr
- revents
- fuse_poll_out
- rgid
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- rgid_or_rip
- flexio_qp_attr
- ring_ent_in_out
- fuse_uring_req_header
- rkey
- flexio_dev_wqe_rdma_seg
- rlid
- flexio_qp_attr
- rlid_sport
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- rmac
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- rmpqn
- flexio_qp_attr
- roce_v2
- doca_flow_header_format
- round_trip_latency
- doca_telemetry_phy_latency_info
- routing_type
- doca_flow_header_ipv6_srh_base
- rpc_tls_daddr
- flexio_rpc_attr
- rq
- flexio_wq_attr
- rq_cqn
- flexio_qp_attr
- rq_dbrec
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- rq_ext
- flexio_wq_attr
- rq_lock
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- rq_num
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- rq_ready_index
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- rq_rsvd_index
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- rq_type
- flexio_qp_attr
- rq_wqe_daddr
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- rq_wqe_mask
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- rq_wqe_num
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- rq_wqe_pi
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- rss
- doca_flow_fwd
- rss_hash_func
- doca_flow_resource_rss_cfg
- rss_type
- doca_flow_fwd
- rsvd
- doca_dpa_dev_verbs_send_wr
- doca_dpa_dev_verbs_recv_wr
- doca_gpu_dev_verbs_wqe_ctrl_seg
- rsvd0
- flexio_dev_mini_cqe64
- flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
- flexio_dev_wqe_rdma_seg
- mlx5_err_cqe_ex
- rsvd00
- flexio_dev_eqe
- flexio_dev_cqe64
- flexio_dev_eqe
- rsvd02
- flexio_dev_eqe
- rsvd1
- mlx5_err_cqe_ex
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
- rsvd2
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- rsvd22
- flexio_dev_cqe64
- rsvd24
- flexio_dev_cqe64
- rsvd3c
- flexio_dev_eqe
- rsvd4
- flexio_dev_eqe
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- rsvd40
- flexio_dev_cqe64
- rsvd48
- flexio_dev_cqe64
- rsvd50
- flexio_dev_cqe64
- rx_1024_to_1522_octet_packets
- doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
- rx_128_to_255_octet_packets
- doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
- rx_1523_to_2047_octet_packets
- doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
- rx_2048_to_4095_octet_packets
- doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
- rx_256_to_511_octet_packets
- doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
- rx_4096_to_8191_octet_packets
- doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
- rx_512_to_1023_octet_packets
- doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
- rx_64_or_less_octet_packets
- doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
- rx_65_to_127_octet_packets
- doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
- rx_8192_to_9022_octet_packets
- doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
- rx_cdr_cap
- doca_telemetry_phy_cdr_info
- rx_cdr_lol
- doca_telemetry_phy_error_counter_info
- rx_cdr_state
- doca_telemetry_phy_cdr_info
- rx_errors
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- rx_los
- doca_telemetry_phy_error_counter_info
- rx_output_valid
- doca_telemetry_phy_status_info
- rx_power
- doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
- doca_telemetry_phy_management_cable_ddm_info
- rx_power_high
- doca_telemetry_phy_rx_power
- rx_power_high_alarm
- doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
- rx_power_high_alarm_flag_per_lane
- doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
- rx_power_high_warning
- doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
- rx_power_high_warning_flag_per_lane
- doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
- rx_power_low
- doca_telemetry_phy_rx_power
- rx_power_low_alarm
- doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
- rx_power_low_alarm_flag_per_lane
- doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
- rx_power_low_warning
- doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
- rx_power_low_warning_flag_per_lane
- doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
- rx_power_per_lane
- doca_telemetry_phy_rx_power
- doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
- rx_power_type
- doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
S
- s_d_ver_v
- doca_flow_header_psp
- s_wqe_opcode_qpn
- mlx5_err_cqe_ex
- salt
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- sample_id
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_0
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_1
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_2
- sample_id_in_eu
- doca_telemetry_dpa_event_sample_t
- seg_lookup
- urom_domain_lookups_iface
- segments
- doca_flow_header_ipv6_srh
- segments_left
- doca_flow_header_ipv6_srh_base
- sempt
- doca_flow_header_ib_bth
- seq_num
- doca_flow_header_tcp
- seqn_first
- doca_rmax_in_stream_result
- set_workers_tls
- flexio_cmdq_attr
- setxattr_flags
- fuse_setxattr_in
- SFP_cable_technology
- doca_telemetry_phy_cable_technology
- sfp_cc
- doca_telemetry_phy_QSFP_SFP_specific
- sfp_qsfp
- doca_telemetry_phy_power_class
- sfpdd
- doca_telemetry_phy_power_class
- shared_counter_id
- doca_flow_monitor
- shared_decap_id
- doca_flow_actions
- shared_encap_id
- doca_flow_actions
- shared_mem_addr_cpu
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- shared_mem_addr_gpu
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- shared_meter_id
- doca_flow_monitor
- shared_receive
- flexio_dev_sqe_seg
- shared_rss_id
- doca_flow_fwd
- signature
- doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
- flexio_dev_eqe
- flexio_dev_cqe64
- flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
- doca_gpu_dev_verbs_wqe_ctrl_seg
- mlx5_err_cqe_ex
- signature_fm_ce_se
- doca_gpu_dev_verbs_wqe_ctrl_seg
- flexio_dev_wqe_ctrl_seg
- size
- fuse_attr
- fuse_statx
- fuse_setattr_in
- fuse_read_in
- fuse_write_in
- fuse_write_out
- fuse_setxattr_in
- fuse_getxattr_in
- fuse_getxattr_out
- fuse_notify_store_out
- fuse_notify_retrieve_out
- fuse_notify_retrieve_in
- fuse_secctx
- fuse_secctx_header
- fuse_ext_header
- doca_flow_ordered_list
- doca_pcc_np_dev_response_packet
- flexio_heap_mem_info
- sm_cc
- doca_telemetry_phy_CMIS_specific
- smf_length
- doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
- sn_en
- doca_flow_crypto_action
- sn_initial
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- sn_offload_type
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- snr_host_per_lane
- doca_telemetry_phy_active_cable_info
- snr_media_per_lane
- doca_telemetry_phy_active_cable_info
- sop_drop_qpn
- doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
- sop_rdrop
- flexio_dev_cqe64
- spare
- fuse_kstatfs
- fuse_statx_out
- cuse_init_out
- specific_cc
- doca_telemetry_phy_CMIS
- doca_telemetry_phy_QSFP_SFP
- speed_eth
- doca_telemetry_phy_supported_speed
- speed_ib
- doca_telemetry_phy_supported_speed
- spi
- doca_flow_header_psp
- sq
- flexio_wq_attr
- sq_cqn
- flexio_qp_attr
- sq_db
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_dbrec
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_ext
- flexio_wq_attr
- sq_lock
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_num
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_num_shift8
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_num_shift8_be
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_num_shift8_be_1ds
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_num_shift8_be_2ds
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_num_shift8_be_3ds
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_num_shift8_be_4ds
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_num_shift8_be_5ds
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_ready_index
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- doca_gpu_eth_txq
- sq_rsvd_index
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_wqe_daddr
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_wqe_mask
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_wqe_num
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- sq_wqe_pi
- doca_gpu_dev_verbs_qp
- src_ip
- doca_flow_header_ip4
- doca_flow_header_ip6
- doca_flow_ct_match6
- doca_flow_ct_match4
- doca_flow_ct_ip6
- doca_flow_ct_ip4
- src_mac
- doca_flow_header_eth
- src_port
- doca_flow_header_l4_port
- srh
- doca_flow_external_action_srv6_entry
- srh_size
- doca_flow_external_action_srv6_pipe_action_cfg
- srqn
- mlx5_err_cqe_ex
- srqn_uidx
- flexio_dev_cqe64
- doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
- st
- fuse_statfs_out
- start
- fuse_file_lock
- stat
- fuse_statx_out
- stat_rate_sl
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- state
- doca_telemetry_phy_module_state
- flexio_cmdq_attr
- doca_telemetry_phy_operation_info
- status
- urom_worker_notify
- status_info
- doca_telemetry_phy_module_info
- status_message
- doca_telemetry_phy_troubleshooting_info
- status_opcode
- doca_telemetry_phy_troubleshooting_info
- status_opcode_raw
- doca_telemetry_phy_troubleshooting_info
- stream_name
- flexio_msg_stream_attr_t
- striding_rq
- doca_gpu_eth_rxq
- string_value
- doca_telemetry_exporter_otlp_attribute_value_t
- sub_type
- flexio_dev_eqe
- supported_cable_speed
- doca_telemetry_phy_supported_info
- swap
- doca_gpu_dev_verbs_atomic_64_masked_cs_seg
- swap_data
- doca_gpu_dev_verbs_atomic_32_masked_cs_seg
- swap_mask
- doca_gpu_dev_verbs_atomic_32_masked_cs_seg
- swap_or_add_data
- flexio_dev_wqe_atomic_seg
- sx_flags
- fuse_statx_in
- sx_mask
- fuse_statx_in
- symbol_ber
- doca_telemetry_phy_symbol_error
- symbol_errors
- doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
- symbol_errors_counter
- doca_telemetry_phy_symbol_error
- sync_mode
- flexio_msg_stream_attr_t
- syndrome
- mlx5_err_cqe_ex
- flexio_dev_cqe64
T
- tag
- doca_flow_header_ipv6_srh_base
- target
- doca_flow_fwd
- tci
- doca_flow_header_eth_vlan
- tclass
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- tcp
- doca_flow_header_format
- td
- flexio_wq_rq_attr
- temperature
- doca_telemetry_phy_ddm_temperature
- doca_telemetry_phy_temperature
- temperature_high
- doca_telemetry_phy_temperature
- temperature_high_alarm
- doca_telemetry_phy_ddm_temperature
- temperature_high_alarm_flag
- doca_telemetry_phy_ddm_temperature
- temperature_high_warning
- doca_telemetry_phy_ddm_temperature
- temperature_high_warning_flag
- doca_telemetry_phy_ddm_temperature
- temperature_low
- doca_telemetry_phy_temperature
- temperature_low_alarm
- doca_telemetry_phy_ddm_temperature
- temperature_low_alarm_flag
- doca_telemetry_phy_ddm_temperature
- temperature_low_warning
- doca_telemetry_phy_ddm_temperature
- temperature_low_warning_flag
- doca_telemetry_phy_ddm_temperature
- thread
- flexio_cq_attr
- thread_local_storage_daddr
- flexio_event_handler_attr
- thread_name
- doca_telemetry_dpa_thread_info_t
- time
- doca_telemetry_dpa_cumul_info_t
- time_gran
- fuse_init_out
- time_since_last_clear
- doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
- timeout
- doca_flow_ct_aging_conn
- timestamp
- doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
- doca_telemetry_dpa_event_sample_t
- timestamp_h
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_0_value
- timestamp_l
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_0_value
- tis
- flexio_wq_sq_attr
- total_bytes
- doca_flow_ct_aging_counter
- doca_flow_resource_query
- total_extlen
- fuse_in_header
- total_len
- doca_flow_header_ip4
- total_pkts
- doca_flow_resource_query
- doca_flow_ct_aging_counter
- tracer_ctx
- flexio_dev_process_tracer_ctx
- tracer_mode
- flexio_msg_stream_attr_t
- tracer_msg_formats
- flexio_msg_stream_attr_t
- traffic_class
- doca_flow_header_ip6
- transaction_pending
- doca_telemetry_pci_management_info
- transfer_distance
- doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
- transport
- doca_flow_header_format
- doca_flow_entropy_format
- transport_mode
- flexio_msg_stream_attr_t
- transport_type
- flexio_qp_attr
- transpose
- flexio_dev_sqe_seg
- ts
- doca_clock_timespec_t
- ts_first
- doca_rmax_in_stream_result
- ts_format
- flexio_wq_attr
- ts_last
- doca_rmax_in_stream_result
- ttl
- doca_flow_header_ip4
- tun
- doca_flow_match
- doca_flow_encap_action
- doca_flow_actions
- tv_nsec
- fuse_sx_time
- tv_sec
- fuse_sx_time
- tx_ad_eq_fault
- doca_telemetry_phy_error_counter_info
- tx_bias
- doca_telemetry_phy_management_cable_ddm_info
- tx_bias_current
- doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
- tx_bias_current_high
- doca_telemetry_phy_tx_bias_current
- tx_bias_current_low
- doca_telemetry_phy_tx_bias_current
- tx_bias_current_per_lane
- doca_telemetry_phy_tx_bias_current
- tx_bias_high_alarm
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
- tx_bias_high_alarm_flag_per_lane
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
- tx_bias_high_warning
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
- tx_bias_high_warning_flag_per_lane
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
- tx_bias_low_alarm
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
- tx_bias_low_alarm_flag_per_lane
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
- tx_bias_low_warning
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
- tx_bias_low_warning_flag_per_lane
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
- tx_bias_per_lane
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
- tx_cdr_cap
- doca_telemetry_phy_cdr_info
- tx_cdr_lol
- doca_telemetry_phy_error_counter_info
- tx_cdr_state
- doca_telemetry_phy_cdr_info
- tx_errors
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- tx_fault
- doca_telemetry_phy_error_counter_info
- tx_los
- doca_telemetry_phy_error_counter_info
- tx_overflow_buffer_marked_pkt
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- tx_overflow_buffer_pkt
- doca_telemetry_pci_perf_counters_1
- tx_power
- doca_telemetry_phy_management_cable_ddm_info
- doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
- tx_power_high
- doca_telemetry_phy_tx_power
- tx_power_high_alarm
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
- tx_power_high_alarm_flag_per_lane
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
- tx_power_high_warning
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
- tx_power_high_warning_flag_per_lane
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
- tx_power_low
- doca_telemetry_phy_tx_power
- tx_power_low_alarm
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
- tx_power_low_alarm_flag_per_lane
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
- tx_power_low_warning
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
- tx_power_low_warning_flag_per_lane
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
- tx_power_per_lane
- doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
- doca_telemetry_phy_tx_power
- type
- doca_flow_tun
- doca_flow_header_eth
- doca_flow_push_action
- doca_flow_header_icmp
- doca_flow_ordered_list_element
- fuse_file_lock
- doca_flow_action_desc
- doca_flow_fwd
- urom_worker_notify
- flexio_affinity
- doca_telemetry_dpa_event_sample_t
- doca_flow_geneve_option
- flexio_dev_eqe
- doca_flow_ip_addr
- urom_worker_cmd
- fuse_dirent
- fuse_ext_header
U
- u32
- doca_flow_meta
- u64
- doca_data
- uar
- flexio_outbox_attr
- flexio_msg_stream_attr_t
- uar_base_addr
- flexio_cq_attr
- uar_id
- flexio_qp_attr
- flexio_cq_attr
- flexio_wq_attr
- udp
- doca_flow_header_format
- doca_flow_header_roce_v2
- udp_sport
- flexio_qp_attr
- uid
- fuse_attr
- fuse_statx
- fuse_setattr_in
- fuse_in_header
- umask
- fuse_mknod_in
- fuse_mkdir_in
- fuse_create_in
- umem_id
- flexio_qmem
- unique
- fuse_interrupt_in
- fuse_in_header
- fuse_out_header
- unsupported_request_detected
- doca_telemetry_pci_management_info
- unused
- cuse_init_in
- fuse_init_out
- fuse_flush_in
- fuse_init_in
- cuse_init_out
- unused4
- fuse_setattr_in
- unused5
- fuse_setattr_in
- urom_context
- urom_worker_notify
- urom_worker_cmd
- user_cb_ctx
- flexio_msg_stream_attr_t
- user_ctx
- doca_flow_ct_aging_ctx
- user_index
- flexio_wq_attr
- flexio_qp_attr
V
- v
- doca_flow_ct_aging_conn
- va_31_3_fail_act
- flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
- va_63_32
- flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
- valid
- fuse_setattr_in
- doca_flow_ct_aging_conn
- validity_iteration_count
- flexio_dev_mini_cqe64
- value
- doca_telemetry_diag_data_sample_format_0
- vc
- doca_flow_header_psp
- vendor_err_synd
- mlx5_err_cqe_ex
- flexio_dev_cqe64
- vendor_name
- doca_telemetry_phy_cable_vendor_info
- vendor_part_number
- doca_telemetry_phy_cable_vendor_info
- vendor_rev_number
- doca_telemetry_phy_cable_vendor_info
- vendor_serial_number
- doca_telemetry_phy_cable_vendor_info
- ver_opt_len
- doca_flow_header_geneve
- version
- doca_urom_service_plugin_info
- version_ihl
- doca_flow_header_ip4
- vhca_port_num
- flexio_qp_attr
- vlan_hdr
- doca_flow_push_vlan_action
- vlan_strip_disable
- flexio_wq_rq_attr
- vni
- doca_flow_header_geneve
- voltage
- doca_telemetry_phy_ddm_voltage
- doca_telemetry_phy_voltage
- voltage_high
- doca_telemetry_phy_voltage
- voltage_high_alarm
- doca_telemetry_phy_ddm_voltage
- voltage_high_alarm_flag
- doca_telemetry_phy_ddm_voltage
- voltage_high_warning
- doca_telemetry_phy_ddm_voltage
- voltage_high_warning_flag
- doca_telemetry_phy_ddm_voltage
- voltage_low
- doca_telemetry_phy_voltage
- voltage_low_alarm
- doca_telemetry_phy_ddm_voltage
- voltage_low_alarm_flag
- doca_telemetry_phy_ddm_voltage
- voltage_low_warning
- doca_telemetry_phy_ddm_voltage
- voltage_low_warning_flag
- doca_telemetry_phy_ddm_voltage
- vxlan_gbp_group_policy_id
- doca_flow_tun
- vxlan_gpe_flags
- doca_flow_tun
- vxlan_gpe_next_protocol
- doca_flow_tun
- vxlan_tun_id
- doca_flow_tun
- vxlan_tun_rsvd1
- doca_flow_tun
- vxlan_type
- doca_flow_tun
W
- wait_on_data
- flexio_dev_sqe_seg
- wait_on_data_data
- flexio_dev_sqe_seg
- wavelength
- doca_telemetry_phy_active_cable_info
- wavelength_tolerance
- doca_telemetry_phy_active_cable_info
- whence
- fuse_lseek_in
- width
- doca_flow_match_condition
- win_size
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- worker_cmd
- urom_worker_cmd_desc
- urom_plugin_iface
- worker_notif
- urom_worker_notif_desc
- workers
- flexio_cmdq_attr
- workers_tls_daddr
- flexio_cmdq_attr
- wq_dbr_qmem
- flexio_wq_attr
- wq_ring_qmem
- flexio_wq_attr
- wq_type
- flexio_wq_rq_attr
- wqe_addr
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- doca_gpu_eth_rxq
- wqe_counter
- mlx5_err_cqe_ex
- doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
- flexio_dev_cqe64
- wqe_db
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- doca_gpu_eth_txq
- wqe_db_rec
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- doca_gpu_eth_rxq
- wqe_id_last
- doca_gpu_eth_rxq
- wqe_id_update
- doca_gpu_eth_rxq
- wqe_mask
- doca_gpu_eth_rxq
- doca_gpu_eth_txq
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- wqe_num
- doca_gpu_eth_rxq
- wqe_pi
- doca_gpu_eth_rxq
- doca_gpu_eth_mcst_qp
- doca_gpu_eth_txq
- wqe_strides_num
- doca_gpu_eth_rxq
- write_flags
- fuse_write_in
Y