API References for DOCA 3.4.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  BlueField DPUs / SuperNICs & DOCA  API References for DOCA 3.4.0  4. Data Fields

4. Data Fields

Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:

_

__reserved
fuse_sx_time
__spare0
fuse_statx
__spare2
fuse_statx

A

a
doca_flow_match_condition
access
flexio_mkey_attr
ack_num
doca_flow_header_tcp
action_handle
doca_flow_ct_actions
action_idx
doca_flow_ct_actions
action_type
doca_flow_crypto_action
doca_flow_crypto_encap_action
active_cable_info
doca_telemetry_phy_module_info
active_protocol
doca_telemetry_phy_operation_info
doca_telemetry_phy_supported_info
doca_telemetry_phy_module_info
doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
active_set_host_compliance_code
doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
active_set_media_compliance_code
doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
add_data
doca_gpu_dev_verbs_atomic_64_masked_fa_seg
doca_gpu_dev_verbs_atomic_32_masked_fa_seg
addr
doca_dpa_dev_buf
doca_dpa_dev_verbs_sge
doca_flow_ipv6_addr
doca_gpu_dev_verbs_addr
doca_gather_list
urom_plugin_iface
flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
addr_lookup
urom_domain_lookups_iface
adres_vector
flexio_dev_sqe_seg
affinity
flexio_event_handler_attr
flexio_rpc_attr
aging_conn_id
doca_flow_ct_aging_conn_event
doca_flow_ct_aging_conn_update_info
aging_init_cb
doca_flow_ct_aging_ops
aging_sec
doca_flow_monitor
aging_shutdown_cb
doca_flow_ct_aging_ops
aging_timer_cb
doca_flow_ct_aging_ops
alg
doca_flow_resource_meter_cfg
algorithm
doca_flow_fwd
allgather
doca_urom_domain_oob_coll
allocated
flexio_heap_mem_info
allow_multi_pkt_send_wqe
flexio_wq_sq_attr
always_armed
flexio_cq_attr
app
doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
app_info
doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
app_name
flexio_app_select_attr
app_op
doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
arg
fuse_ioctl_in
flexio_event_handler_attr
arg0
flexio_tracer_msg
arg1
flexio_tracer_msg
arg2
flexio_tracer_msg
arg3
flexio_tracer_msg
arg4
flexio_tracer_msg
arg5
flexio_tracer_msg
atime
fuse_statx
fuse_setattr_in
fuse_attr
atimensec
fuse_setattr_in
fuse_attr
atomic
flexio_dev_sqe_seg
attr
fuse_attr_out
fuse_entry_out
attr_valid
fuse_entry_out
fuse_attr_out
fuse_statx_out
attr_valid_nsec
fuse_statx_out
fuse_attr_out
fuse_entry_out
attributes
fuse_statx
attributes_mask
fuse_statx
auto_negotiation
doca_telemetry_phy_operation_info
aux_power_detected
doca_telemetry_pci_management_info

B

b
doca_flow_match_condition
backing_id
fuse_open_out
base
doca_flow_header_ipv6_srh
fuse_ioctl_iovec
base_addr
flexio_heap_mem_info
batch_size
flexio_cmdq_attr
bavail
fuse_kstatfs
bdf0
doca_telemetry_pci_management_info
ber_coef
doca_telemetry_phy_ber
ber_magnitude
doca_telemetry_phy_ber
bfree
fuse_kstatfs
bin_errors
doca_telemetry_phy_fec_histogram_info
bin_range
doca_telemetry_phy_fec_histogram_info
bit_offset
doca_flow_desc_field
blksize
fuse_statx
fuse_attr
block
fuse_bmap_in
fuse_bmap_out
blocks
fuse_attr
fuse_statx
fuse_kstatfs
blocksize
fuse_bmap_in
bool_value
doca_telemetry_exporter_otlp_attribute_value_t
bsize
fuse_kstatfs
bth
doca_flow_header_roce_v2
btime
fuse_statx
bufs
doca_dpa_dev_buf_arr
byte_cnt
flexio_dev_cqe64
doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
byte_count
flexio_dev_wqe_inline_send_data_seg
flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
bytes
doca_devemu_vnet_vq_counters_common

C

ca_12g
doca_telemetry_phy_cable_attenuation
ca_25g
doca_telemetry_phy_cable_attenuation
ca_53g
doca_telemetry_phy_cable_attenuation
ca_5g
doca_telemetry_phy_cable_attenuation
ca_7g
doca_telemetry_phy_cable_attenuation
cable_attenuation
doca_telemetry_phy_active_cable_info
cable_breakout
doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
cable_general_properties_info
doca_telemetry_phy_module_info
cable_identifier
doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
cable_power_and_temp_info
doca_telemetry_phy_module_info
cable_rx_amp
doca_telemetry_phy_active_cable_info
cable_rx_emphasis
doca_telemetry_phy_active_cable_info
cable_rx_post_emphasis
doca_telemetry_phy_active_cable_info
cable_technology
doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
cable_tx_equalization
doca_telemetry_phy_active_cable_info
cable_type
doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
cable_vendor
doca_telemetry_phy_cable_vendor_info
cable_vendor_info
doca_telemetry_phy_module_info
cbs
doca_flow_resource_meter_cfg
doca_flow_monitor
cc
flexio_cq_attr
cdr_info
doca_telemetry_phy_status_info
child
fuse_notify_deleteout
chip_id
doca_telemetry_phy_firmware_version
cir
doca_flow_resource_meter_cfg
doca_flow_monitor
class_id
doca_flow_geneve_option
close
urom_plugin_iface
cmd
fuse_ioctl_in
cmis_cable_breakout
doca_telemetry_phy_cable_breakout
cmis_cc
doca_telemetry_phy_compliance_code
cmis_state
doca_telemetry_phy_module_state
code
doca_flow_header_icmp
doca_rmax_stream_error
coll_info
doca_urom_domain_oob_coll
color_mode
doca_flow_resource_meter_cfg
commit_id
fuse_uring_ent_in_out
fuse_uring_cmd_req
common_cc
doca_telemetry_phy_CMIS
doca_telemetry_phy_QSFP_SFP
compare
doca_gpu_dev_verbs_atomic_64_masked_cs_seg
compare_data
doca_gpu_dev_verbs_atomic_32_masked_cs_seg
flexio_dev_wqe_atomic_seg
compare_mask
doca_gpu_dev_verbs_atomic_32_masked_cs_seg
compliance_code
doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
congestion_threshold
fuse_init_out
conn
doca_flow_ct_aging_conn_event
conn_info
doca_flow_ct_aging_conn_update_info
conn_sync_cb
doca_flow_ct_aging_ops
conn_version
doca_flow_ct_aging_conn
const_cflags_always_be
doca_gpu_eth_txq
const_cflags_first_err_be
doca_gpu_eth_txq
const_wait_be
doca_gpu_eth_txq
const_wait_wqe_op_be
doca_gpu_eth_txq
continuable
flexio_event_handler_attr
copper_cc
doca_telemetry_phy_CMIS_specific
correctable_error_detected
doca_telemetry_pci_management_info
count
fuse_batch_forget_in
fuse_removemapping_in
counter
doca_clock_timespec_t
counter_set_id
flexio_wq_attr
counter_type
doca_flow_monitor
cpo_state
doca_telemetry_phy_module_state
cq_db_rec
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_eth_mcst_qp
doca_gpu_eth_rxq
cq_dbr_daddr
flexio_cq_attr
cq_lock
doca_gpu_eth_txq
cq_max_count
flexio_cq_attr
cq_num
doca_gpu_dev_verbs_cq
cq_period
flexio_cq_attr
cq_period_mode
flexio_cq_attr
cq_ring_qmem
flexio_cq_attr
cq_rq
doca_gpu_dev_verbs_qp
cq_rsvd_index
doca_gpu_eth_txq
cq_sq
doca_gpu_dev_verbs_qp
cqe_addr
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_eth_mcst_qp
doca_gpu_eth_rxq
cqe_ci
doca_gpu_dev_verbs_cq
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_eth_mcst_qp
doca_gpu_eth_rxq
cqe_comp_format
flexio_cq_attr
cqe_comp_type
flexio_cq_attr
cqe_daddr
doca_gpu_dev_verbs_cq
cqe_mask
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_dev_verbs_cq
doca_gpu_eth_rxq
doca_gpu_eth_mcst_qp
cqe_num
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_eth_mcst_qp
doca_gpu_eth_rxq
doca_gpu_dev_verbs_cq
cqe_rsvd
doca_gpu_dev_verbs_cq
cqe_size
doca_gpu_dev_verbs_cq
cqn
flexio_dev_eqe
crc_error_dllp
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
crc_error_tlp
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
crypto
doca_flow_actions
doca_flow_crypto
crypto_encap
doca_flow_actions
doca_flow_crypto
crypto_id
doca_flow_crypto_action
cs_swp_flags
flexio_dev_wqe_eth_seg
csum_ok
flexio_dev_cqe64
ctime
fuse_attr
fuse_statx
fuse_setattr_in
ctimensec
fuse_attr
fuse_setattr_in
ctr_id
doca_flow_ct_aging_counter
doca_flow_ct_aging_counter_state
ctr_origin
doca_flow_ct_aging_conn
ctr_origin_id
doca_flow_ct_aging_conn_update_info
ctr_reply
doca_flow_ct_aging_conn
ctr_reply_id
doca_flow_ct_aging_conn_update_info
ctr_shared
doca_flow_ct_aging_conn
ctrl
flexio_dev_sqe_seg
current_sn
doca_flow_resource_query
cycles
doca_telemetry_dpa_cumul_info_t
doca_telemetry_dpa_event_sample_t

D

daddr
flexio_qmem
flexio_mem
flexio_mkey_attr
data
doca_flow_geneve_option
doca_pcc_np_dev_response_packet
flexio_dev_wqe_wait_on_data_data_seg
data_and_padding
flexio_dev_wqe_inline_send_data_seg
data_bsize
flexio_msg_stream_attr_t
data_id
doca_telemetry_diag_data_sample_format_0_value
data_mask
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
flexio_dev_wqe_wait_on_data_data_seg
data_offset
doca_flow_header_tcp
data_size
doca_flow_crypto_encap_action
data_size_lower_offset
doca_telemetry_phy_page_info
data_size_upper_offset
doca_telemetry_phy_page_info
data_value
doca_telemetry_diag_data_sample_format_0_value
doca_telemetry_diag_data_sample_format_1
doca_telemetry_diag_data_sample_format_2
datapath_fw_fault
doca_telemetry_phy_status_info
date
doca_telemetry_phy_manufacturing_date
day
doca_telemetry_phy_date
dbrec
doca_gpu_dev_verbs_cq
dc_key
flexio_dev_wqe_datagram_seg
ddm_supported
doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
decap_cfg
doca_flow_actions
decap_type
doca_flow_actions
depth
doca_dpn_id
doca_telemetry_pci_dpn
desc_array
doca_flow_action_descs
dest_id
urom_worker_cmd_desc
urom_worker_notif_desc
dest_mac
flexio_qp_attr
dest_qp
doca_flow_header_ib_bth
dev
doca_argp_device_ctx
dev_ctx
doca_argp_device_rep_ctx
dev_func
flexio_rpc_attr
dev_major
fuse_statx
cuse_init_out
dev_minor
fuse_statx
cuse_init_out
dev_rep
doca_argp_device_rep_ctx
devargs
doca_argp_device_ctx
dirent
fuse_direntplus
DOCA_STRUCT_START
urom_plugin_iface
domain_iface
urom_worker_ctx
double_value
doca_telemetry_exporter_otlp_attribute_value_t
dp_st_per_lane
doca_telemetry_phy_status_info
dpa_process_id
doca_telemetry_dpa_cumul_info_t
doca_telemetry_dpa_process_info_t
doca_telemetry_dpa_thread_info_t
dpa_thread_id
doca_telemetry_dpa_event_sample_t
doca_telemetry_dpa_cumul_info_t
doca_telemetry_dpa_thread_info_t
dpa_uar_access_key
flexio_process_attr
dscp_ecn
doca_flow_header_ip4
dst_ip
doca_flow_ct_ip6
doca_flow_header_ip6
doca_flow_ct_match6
doca_flow_ct_match4
doca_flow_header_ip4
doca_flow_ct_ip4
dst_mac
doca_flow_header_eth
dst_port
doca_flow_header_l4_port
dummy
fuse_batch_forget_in
fuse_attr_out
fuse_getattr_in
dummy1
fuse_notify_retrieve_in
dummy2
fuse_notify_retrieve_in
dummy3
fuse_notify_retrieve_in
dummy4
fuse_notify_retrieve_in

E

earliest_data_timestamp_h
doca_telemetry_diag_data_sample_format_1
doca_telemetry_diag_data_sample_format_2
earliest_data_timestamp_l
doca_telemetry_diag_data_sample_format_2
doca_telemetry_diag_data_sample_format_1
ebs
doca_flow_resource_meter_cfg
effective_ber
doca_telemetry_phy_effective_error
effective_ber_coef
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
effective_ber_magnitude
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
effective_errors
doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
effective_errors_counter
doca_telemetry_phy_effective_error
eir
doca_flow_resource_meter_cfg
element_size
flexio_dev_wqe_transpose_seg
element_type
flexio_cq_attr
elements
doca_flow_ordered_list
elements_count
doca_rmax_in_stream_result
emulated_eqn
flexio_cq_attr
en_pcc
flexio_process_attr
flexio_outbox_attr
enable_l3_cs_offload
doca_gpu_eth_txq
enable_l4_cs_offload
doca_gpu_eth_txq
enabled_link_speed
doca_telemetry_phy_supported_info
encap
doca_flow_resource_encap_cfg
encap_cfg
doca_flow_actions
encap_data
doca_flow_crypto_encap_action
encap_type
doca_flow_actions
end
fuse_file_lock
end_pad_mode
flexio_wq_rq_attr
entry
urom_worker_cmd_desc
urom_worker_notif_desc
entry_out
fuse_direntplus
entry_valid
fuse_entry_out
entry_valid_nsec
fuse_entry_out
error
fuse_out_header
error_code
doca_telemetry_phy_module_info
error_counter_info
doca_telemetry_phy_module_info
esn_en
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
esp_sn
doca_flow_tun
esp_spi
doca_flow_tun
eth
doca_flow_resource_decap_cfg
flexio_dev_sqe_seg
doca_flow_header_format
eth_phy_state
doca_telemetry_phy_state
eth_type
doca_flow_push_vlan_action
eth_vlan
doca_flow_header_format
doca_flow_resource_decap_cfg
eu_id
doca_telemetry_dpa_event_sample_t
event_data
flexio_dev_eqe
events
fuse_poll_in
ext_dqp_dct
flexio_dev_wqe_datagram_seg

F

far_end
doca_telemetry_phy_QSFP_cable_breakout
fatal_error_detected
doca_telemetry_pci_management_info
fber_coef
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
fber_magnitude
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
fd
fuse_backing_map
fec_correctable_error_counter
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
fec_mode_active
doca_telemetry_phy_operation_info
fec_uncorrectable_error_counter
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
ffree
fuse_kstatfs
fh
fuse_read_in
fuse_write_in
fuse_fsync_in
fuse_lk_in
fuse_getattr_in
fuse_ioctl_in
fuse_poll_in
fuse_statx_in
fuse_fallocate_in
fuse_lseek_in
fuse_setattr_in
fuse_setupmapping_in
fuse_open_out
fuse_release_in
fuse_flush_in
fh_in
fuse_copy_file_range_in
fh_out
fuse_copy_file_range_in
field_boundary
doca_gpu_dev_verbs_atomic_32_masked_fa_seg
doca_gpu_dev_verbs_atomic_64_masked_fa_seg
field_string
doca_flow_desc_field
files
fuse_kstatfs
firmware_version
doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
fl
flexio_qp_attr
fl_mlid
flexio_dev_wqe_datagram_seg
flags
fuse_attr
fuse_init_in
fuse_statx_out
fuse_rename2_in
fuse_open_in
fuse_create_in
fuse_release_in
fuse_read_in
fuse_write_in
fuse_setxattr_in
fuse_init_out
cuse_init_in
cuse_init_out
fuse_ioctl_in
doca_flow_header_ipv6_srh_base
fuse_uring_cmd_req
fuse_ioctl_out
fuse_uring_ent_in_out
fuse_copy_file_range_in
fuse_poll_in
fuse_notify_inval_entry_out
fuse_setupmapping_in
fuse_backing_map
doca_flow_header_tcp
flags0
doca_flow_header_ib_bth
flags1
doca_flow_header_ib_bth
flags2
fuse_init_out
fuse_init_in
flags_fragment_offset
doca_flow_header_ip4
flit_active
doca_telemetry_pci_management_info
flit_sup
doca_telemetry_pci_management_info
flow
doca_flow_ct_meta
flow_label
doca_flow_header_ip6
fm_ce_se
doca_gpu_dev_verbs_wqe_ctrl_seg
foffset
fuse_setupmapping_in
frsize
fuse_kstatfs
fsync_flags
fuse_fsync_in
ft_connect_en
flexio_wq_sq_ext_attr
ft_connect_eswitch_owner_vhca_id
flexio_wq_sq_ext_attr
ft_connect_other_eswitch
flexio_wq_sq_ext_attr
ft_connect_other_vport
flexio_wq_sq_ext_attr
ft_connect_table_type
flexio_wq_sq_ext_attr
ft_connect_vport_number
flexio_wq_sq_ext_attr

G

general_id
flexio_dev_wqe_ctrl_seg
generation
fuse_entry_out
geneve
doca_flow_tun
geneve_options
doca_flow_tun
getattr_flags
fuse_getattr_in
fuse_statx_in
gid
fuse_statx
fuse_setattr_in
fuse_in_header
fuse_attr
gid_table_index
flexio_qp_attr
gre_key
doca_flow_tun
grh
flexio_qp_attr
grh_gid_fl
flexio_dev_wqe_datagram_seg
group_opcode
doca_telemetry_phy_troubleshooting_info
groups
fuse_supp_groups
gtp_ext_psc_qfi
doca_flow_tun
gtp_next_ext_hdr_type
doca_flow_tun
gtp_teid
doca_flow_tun

H

haddr
flexio_mem
has_crypto_encap
doca_flow_actions
doca_flow_crypto
has_push
doca_flow_actions
hash_pipe
doca_flow_fwd
hdr_ext_len
doca_flow_header_ipv6_srh_base
hdrextlen
doca_flow_header_psp
high_val
doca_telemetry_phy_bin_range_info
hop_limit
doca_flow_header_ip6
flexio_dev_wqe_datagram_seg
host_stub_func
flexio_event_handler_attr
humem_offset
flexio_qmem
hw_err_synd
mlx5_err_cqe_ex
hw_err_syndrome
flexio_dev_cqe64
hw_model_id
flexio_app_select_attr
hw_synd_type
mlx5_err_cqe_ex

I

ib_cable_width
doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
ib_phy_state
doca_telemetry_phy_state
ibv_ctx
flexio_app_select_attr
icmp
doca_flow_header_format
icv_len
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
icv_size
doca_flow_crypto_encap_action
id
flexio_affinity
doca_urom_service_plugin_info
ident
doca_flow_header_icmp
identification
doca_flow_header_ip4
idx
doca_flow_fwd
doca_flow_ordered_list
idx_opcode
flexio_dev_wqe_ctrl_seg
iface
urom_worker_ctx
imm
doca_gpu_dev_verbs_wqe_ctrl_seg
imm_inval_pkey
doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
flexio_dev_cqe64
implicit_iv
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
in
doca_pcc_np_dev_response_packet
in_iovs
fuse_ioctl_out
in_out
fuse_uring_req_header
in_size
fuse_ioctl_in
inl_data
doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
inline_data
flexio_dev_wqe_inline_data_seg
flexio_dev_sqe_seg
inline_hdr_bsz
flexio_dev_wqe_eth_seg
inline_hdrs
flexio_dev_wqe_eth_seg
inline_send_data
flexio_dev_sqe_seg
inner
doca_flow_match
inner_flags
doca_flow_resource_rss_cfg
inner_ip4_checksum_ok
doca_flow_parser_meta
inner_ip_fragmented
doca_flow_parser_meta
inner_l2_type
doca_flow_parser_meta
inner_l3_ok
doca_flow_parser_meta
inner_l3_type
doca_flow_parser_meta
inner_l4_checksum_ok
doca_flow_parser_meta
inner_l4_ok
doca_flow_parser_meta
inner_l4_type
doca_flow_parser_meta
ino
fuse_statx
fuse_dirent
fuse_notify_inval_inode_out
fuse_attr
instructions
doca_telemetry_dpa_event_sample_t
doca_telemetry_dpa_cumul_info_t
int_value
doca_telemetry_exporter_otlp_attribute_value_t
intra_asic_latency
doca_telemetry_phy_latency_info
inuse
doca_flow_ct_aging_counter_state
ip4
doca_flow_ct_actions
doca_flow_header_format
doca_flow_entropy_format
ip6
doca_flow_ct_actions
doca_flow_entropy_format
doca_flow_header_format
ipsec_ar_syndrome
doca_flow_parser_meta
ipsec_syndrome
doca_flow_parser_meta
ipv4
doca_flow_ct_match
ipv4_addr
doca_flow_ip_addr
ipv6
doca_flow_ct_match
ipv6_addr
doca_flow_ip_addr
is_cpo
doca_telemetry_phy_module_state
is_l2
doca_flow_resource_decap_cfg
doca_flow_resource_encap_cfg
is_tcp
doca_flow_ct_aging_conn
is_transport
doca_flow_entropy_format
isolate_vl_tc
flexio_qp_attr
iv
doca_flow_header_psp

K

key
doca_flow_crypto_key_cfg
doca_gpu_dev_verbs_addr
key_cfg
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
doca_flow_resource_psp_cfg
key_present
doca_flow_tun
key_type
doca_flow_crypto_key_cfg
kh
fuse_notify_poll_wakeup_out
fuse_poll_in

L

l0_to_recovery
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
l2_valid_headers
doca_flow_header_format
doca_flow_resource_decap_cfg
l3_type
doca_flow_header_format
doca_flow_entropy_format
l4_port
doca_flow_ct_match6
doca_flow_header_udp
doca_flow_header_tcp
doca_flow_ct_actions
doca_flow_ct_match4
l4_type_ext
doca_flow_header_format
label
doca_flow_header_mpls
lane0_physical_position
doca_telemetry_pci_management_info
lane_reversal
doca_telemetry_pci_management_info
last_dump_wqe_idx
doca_gpu_dev_verbs_qp
last_entry
doca_flow_header_ipv6_srh_base
last_get_wqe_idx
doca_gpu_dev_verbs_qp
last_hit_s
doca_flow_ct_aging_counter
last_recv_wqe_idx
doca_gpu_dev_verbs_qp
latency_info
doca_telemetry_phy_module_info
latest_data_timestamp_l
doca_telemetry_diag_data_sample_format_1
doca_telemetry_diag_data_sample_format_2
len
urom_worker_cmd
urom_worker_notify
flexio_mkey_attr
fuse_ioctl_iovec
fuse_in_header
fuse_out_header
fuse_notify_inval_inode_out
fuse_copy_file_range_in
fuse_setupmapping_in
fuse_removemapping_one
doca_dpa_dev_buf
doca_gather_list
length
fuse_fallocate_in
doca_dpa_dev_verbs_sge
level
flexio_msg_stream_attr_t
lifetime_threshold
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
limit_type
doca_flow_resource_meter_cfg
doca_flow_monitor
linear_direct_drive
doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
link_down_counter
doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
link_down_recovery_counter
doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
link_peer_max_speed
doca_telemetry_pci_management_info
link_speed_active
doca_telemetry_pci_management_info
doca_telemetry_phy_operation_info
link_speed_enabled
doca_telemetry_pci_management_info
link_speed_eth
doca_telemetry_phy_link_speed
link_speed_ib
doca_telemetry_phy_link_speed
link_width
doca_telemetry_phy_operation_info
link_width_active
doca_telemetry_pci_management_info
link_width_enabled
doca_telemetry_pci_management_info
lk
fuse_lk_out
fuse_lk_in
lk_flags
fuse_lk_in
lkey
flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
doca_dpa_dev_verbs_sge
flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
lock
doca_gpu_eth_txq
lock_owner
fuse_read_in
fuse_write_in
fuse_setattr_in
fuse_release_in
fuse_flush_in
locked
spinlock_s
log_cq_depth
flexio_cq_attr
log_rq_depth
flexio_qp_attr
log_rra_max
flexio_qp_attr
log_sq_depth
flexio_qp_attr
log_sra_max
flexio_qp_attr
log_wq_depth
flexio_wq_attr
log_wq_stride
flexio_wq_attr
loopback_mode
doca_telemetry_phy_operation_info
lot
doca_telemetry_phy_manufacturing_date
low_val
doca_telemetry_phy_bin_range_info

M

major
fuse_init_in
fuse_init_out
cuse_init_out
doca_telemetry_phy_firmware_version
cuse_init_in
manufacturing_date
doca_telemetry_phy_cable_vendor_info
map_alignment
fuse_init_out
mark
doca_flow_ct_meta
mask
fuse_statx
fuse_access_in
match_on_class_mode
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
max_background
fuse_init_out
max_index
doca_gpu_dev_verbs_wqe_wait_seg
max_pages
fuse_init_out
max_payload_size
doca_telemetry_pci_management_info
max_pkt_sz
doca_gpu_eth_rxq
max_power
doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
max_read
cuse_init_out
max_read_request_size
doca_telemetry_pci_management_info
max_readahead
fuse_init_in
fuse_init_out
max_stack_depth
fuse_init_out
max_write
fuse_init_out
cuse_init_out
mcst_qp
doca_gpu_eth_rxq
mem_ptr_send_data
flexio_dev_sqe_seg
mem_type
doca_gpu_dev_verbs_cq
doca_gpu_dev_verbs_qp
flexio_mem
memblk_ptr_arr
doca_rmax_in_stream_result
memblk_ptr_arr_len
doca_rmax_in_stream_result
memh_lookup
urom_domain_lookups_iface
memory_map_rev
doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
memtype
flexio_qmem
message
doca_rmax_stream_error
meta
doca_flow_match
doca_flow_actions
doca_flow_ct_actions
metadata
doca_flow_ct_match4
doca_flow_ct_match6
meter_color
doca_flow_parser_meta
meter_init_color
doca_flow_monitor
meter_type
doca_flow_monitor
mgmt_affinity
flexio_msg_stream_attr_t
min_rnr_nak_timer
flexio_qp_attr_opt_param_mask
flexio_qp_attr
mini_cqe
flexio_dev_mini_cqe64
minor
fuse_init_in
fuse_init_out
cuse_init_in
doca_telemetry_phy_firmware_version
cuse_init_out
mkey_lookup
urom_domain_lookups_iface
mm_cc
doca_telemetry_phy_CMIS_specific
mmap
doca_dpa_dev_buf
mode
fuse_create_in
fuse_fallocate_in
fuse_mkdir_in
fuse_mknod_in
fuse_statx
fuse_attr
fuse_setattr_in
module_datapath_latency
doca_telemetry_phy_latency_info
module_fw_fault
doca_telemetry_phy_status_info
module_state
doca_telemetry_phy_status_info
module_temperature
doca_telemetry_phy_management_cable_ddm_info
doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
module_voltage
doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
doca_telemetry_phy_management_cable_ddm_info
moffset
fuse_removemapping_one
fuse_setupmapping_in
month
doca_telemetry_phy_date
mpls
doca_flow_tun
mss
flexio_dev_wqe_eth_seg
mtime
fuse_attr
fuse_statx
fuse_setattr_in
mtimensec
fuse_setattr_in
fuse_attr

N

n_oob_indexes
doca_urom_domain_oob_coll
n_total_conns
doca_flow_ct_aging_ctx
n_total_counters
doca_flow_ct_aging_ctx
name
fuse_dirent
flexio_process_attr
flexio_event_handler_attr
namelen
fuse_dirent
fuse_notify_inval_entry_out
fuse_notify_deleteout
fuse_kstatfs
nat64
doca_flow_actions
nb_action_desc
doca_flow_action_descs
near_end
doca_telemetry_phy_QSFP_cable_breakout
need_mcst
doca_gpu_eth_rxq
doca_gpu_dev_verbs_qp
net_type
doca_flow_crypto_encap_action
newdir
fuse_rename_in
fuse_rename2_in
next
doca_gather_list
next_header
doca_flow_header_ipv6_srh_base
next_pipe
doca_flow_fwd
next_proto
doca_flow_ct_match4
doca_flow_ct_match6
doca_flow_header_ip4
doca_flow_header_ip6
doca_flow_header_geneve
next_rcv_psn
flexio_qp_attr
next_send_psn
flexio_qp_attr
next_state
flexio_qp_attr
next_wqe_index
flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
nexthdr
doca_flow_header_psp
nic_handler
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_eth_mcst_qp
doca_gpu_dev_verbs_qp
nlink
fuse_attr
fuse_statx
nlookup
fuse_forget_in
no_arm
flexio_cq_attr
no_sq
flexio_qp_attr
node
doca_dpn_id
doca_telemetry_pci_dpn
nodeid
fuse_entry_out
fuse_notify_store_out
fuse_notify_retrieve_out
fuse_in_header
nodeid_out
fuse_copy_file_range_in
nominal_bit_rate
doca_telemetry_phy_module_info
non_fatal_error_detected
doca_telemetry_pci_management_info
non_wire
flexio_wq_sq_ext_attr
notif_pack
urom_plugin_iface
notify_unique
fuse_notify_retrieve_out
nr_groups
fuse_supp_groups
nr_queues
doca_flow_resource_rss_cfg
nr_secctx
fuse_secctx_header
num_and_type
flexio_dev_mini_cqe64
num_executions
doca_telemetry_dpa_cumul_info_t
num_of_bins
doca_telemetry_phy_fec_histogram_info
num_of_cols
flexio_dev_wqe_transpose_seg
num_of_pages
doca_telemetry_phy_management_cable_raw_info
num_of_pfs
doca_telemetry_pci_management_info
num_of_rows
flexio_dev_wqe_transpose_seg
num_of_threads
doca_telemetry_dpa_process_info_t
num_of_vfs
doca_telemetry_pci_management_info
number_of_lanes
doca_telemetry_phy_module_info
doca_telemetry_phy_management_cable_ddm_info
doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
nvgre_flow_id
doca_flow_tun
nvgre_vs_id
doca_flow_tun

O

o_c
doca_flow_header_geneve
off
fuse_dirent
fuse_notify_inval_inode_out
off_in
fuse_copy_file_range_in
off_out
fuse_copy_file_range_in
offset
fuse_fallocate_in
fuse_notify_store_out
fuse_notify_retrieve_out
fuse_notify_retrieve_in
fuse_read_in
fuse_lseek_in
fuse_lseek_out
fuse_write_in
oldnodeid
fuse_link_in
oob_index
doca_urom_domain_oob_coll
op
doca_flow_ct_aging_conn_event
doca_flow_external_action_srv6_pipe_action_cfg
op_in
fuse_uring_req_header
op_inv
flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
op_own
mlx5_err_cqe_ex
doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
flexio_dev_cqe64
opcode
fuse_in_header
doca_flow_header_ib_bth
open
urom_plugin_iface
open_flags
fuse_open_in
fuse_create_in
fuse_open_out
operation
doca_flow_match_condition
opmod_idx_opcode
doca_gpu_dev_verbs_wqe_ctrl_seg
ops_flag
flexio_qp_attr
option_class
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
option_len
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
option_type
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
ordered_list_pipe
doca_flow_fwd
original_l3_type
doca_flow_nat64_action
out_iovs
fuse_ioctl_out
out_size
fuse_ioctl_in
outbound_stalled_reads
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
outbound_stalled_reads_events
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
outbound_stalled_writes
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
outbound_stalled_writes_events
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
outer
doca_flow_match
doca_flow_encap_action
doca_flow_actions
outer_flags
doca_flow_resource_rss_cfg
outer_ip4_checksum_ok
doca_flow_parser_meta
outer_ip_fragmented
doca_flow_parser_meta
outer_l2_type
doca_flow_parser_meta
outer_l3_ok
doca_flow_parser_meta
outer_l3_type
doca_flow_parser_meta
outer_l4_checksum_ok
doca_flow_parser_meta
outer_l4_ok
doca_flow_parser_meta
outer_l4_type
doca_flow_parser_meta
overrun_ignore
flexio_cq_attr
owner
fuse_lk_in
flexio_dev_eqe

P

packets
doca_devemu_vnet_vq_counters_common
padding
fuse_kstatfs
fuse_rename2_in
fuse_write_in
fuse_bmap_in
fuse_poll_out
fuse_write_out
fuse_fallocate_in
fuse_in_header
fuse_setattr_in
fuse_fsync_in
fuse_notify_deleteout
fuse_notify_store_out
fuse_setxattr_in
fuse_notify_retrieve_out
fuse_backing_map
fuse_mknod_in
fuse_flush_in
fuse_getxattr_in
fuse_lseek_in
fuse_syncfs_in
fuse_getxattr_out
fuse_secctx
fuse_uring_ent_in_out
fuse_read_in
fuse_lk_in
fuse_uring_cmd_req
fuse_access_in
page_id
doca_telemetry_phy_page_info
page_info
doca_telemetry_phy_management_cable_raw_info
page_lower_offset_data
doca_telemetry_phy_page_info
page_upper_offset_data
doca_telemetry_phy_page_info
parent
fuse_notify_inval_entry_out
fuse_notify_deleteout
parser_meta
doca_flow_match
doca_flow_actions
path_mtu
flexio_qp_attr
payload_len
doca_flow_header_ip6
payload_sz
fuse_uring_ent_in_out
pbs
doca_flow_resource_meter_cfg
pci_index
doca_dpn_id
doca_telemetry_pci_dpn
pci_power
doca_telemetry_pci_management_info
pd
flexio_mkey_attr
flexio_wq_attr
flexio_process_attr
flexio_qp_attr
phy_state
doca_telemetry_phy_operation_info
pid
fuse_file_lock
fuse_in_header
pipe
doca_flow_fwd
pir
doca_flow_resource_meter_cfg
pkey
doca_flow_header_ib_bth
pkt_addr
doca_gpu_eth_mcst_qp
doca_gpu_eth_rxq
pkt_meta
doca_flow_meta
pkt_mkey
doca_gpu_eth_rxq
pkt_num
doca_gpu_eth_mcst_qp
doca_gpu_eth_rxq
plugin_cmd
urom_worker_cmd
plugin_ctx
urom_worker_ctx
plugin_name
doca_urom_service_plugin_info
plugin_notif
urom_worker_notify
pop_vlan
doca_flow_actions
port_id
doca_flow_parser_meta
doca_flow_fwd
doca_flow_external_action_srv6_pipe_action_cfg
port_type
doca_telemetry_pci_management_info
power_class
doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
precode_active
doca_telemetry_pci_management_info
precode_sup
doca_telemetry_pci_management_info
process_name
doca_telemetry_dpa_process_info_t
progress
urom_plugin_iface
protocol
doca_flow_tun
psn
doca_flow_header_ib_bth
psp_syndrome
doca_flow_parser_meta
ptr
doca_data
push
doca_flow_actions
pwr_status
doca_telemetry_pci_management_info

Q

q_key
flexio_qp_attr
qid
fuse_uring_cmd_req
qkey
flexio_dev_wqe_datagram_seg
qp_access_mask
flexio_qp_attr_opt_param_mask
flexio_qp_attr
qp_wq_buff_qmem
flexio_qp_attr
qp_wq_dbr_qmem
flexio_qp_attr
qpn
flexio_dev_cqe64
qpn24
flexio_dev_cqe64
qpn_cqn
doca_gpu_dev_verbs_wqe_wait_seg
qpn_ds
doca_gpu_dev_verbs_wqe_ctrl_seg
flexio_dev_wqe_ctrl_seg
qsfp_cable_breakout
doca_telemetry_phy_cable_breakout
qsfp_cc
doca_telemetry_phy_QSFP_SFP_specific
QSFP_CMIS_cable_technology
doca_telemetry_phy_cable_technology
qsfp_sfp_cc
doca_telemetry_phy_compliance_code
qsfpdd_osfp
doca_telemetry_phy_power_class
queues_array
doca_flow_resource_rss_cfg

R

raddr
flexio_dev_wqe_rdma_seg
random
doca_flow_parser_meta
raw
doca_rdma_gid
raw_ber
doca_telemetry_phy_raw_error
raw_ber_per_lane
doca_telemetry_phy_raw_error
raw_errors
doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
raw_errors_per_lane
doca_telemetry_phy_raw_error
rcv_wqe_size
doca_gpu_dev_verbs_qp
rdev
fuse_attr
fuse_mknod_in
rdev_major
fuse_statx
rdev_minor
fuse_statx
rdma
flexio_dev_sqe_seg
read_flags
fuse_read_in
release_flags
fuse_release_in
remote_qp_num
flexio_qp_attr
req_free
doca_urom_domain_oob_coll
req_test
doca_urom_domain_oob_coll
request_timeout
fuse_init_out
requested
flexio_heap_mem_info
res_cryptofst
doca_flow_header_psp
reserved
flexio_dev_wqe_datagram_seg
fuse_statx_in
fuse_uring_ent_in_out
doca_dpa_dev_buf
doca_dpa_dev_buf_arr
doca_gpu_dev_verbs_atomic_32_masked_fa_seg
doca_telemetry_diag_data_sample_format_0
urom_worker_notify
flexio_wq_sq_ext_attr
flexio_wq_rq_ext_attr
flexio_wq_attr
reserved0
flexio_dev_wqe_datagram_seg
resource_type
doca_flow_crypto_action
doca_flow_ct_actions
result
fuse_ioctl_out
resv
doca_gpu_dev_verbs_wqe_wait_seg
retry_count
flexio_qp_attr
revents
fuse_poll_out
rgid
flexio_dev_wqe_datagram_seg
rgid_or_rip
flexio_qp_attr
ring_ent_in_out
fuse_uring_req_header
rkey
flexio_dev_wqe_rdma_seg
rlid
flexio_qp_attr
rlid_sport
flexio_dev_wqe_datagram_seg
rmac
flexio_dev_wqe_datagram_seg
rmpqn
flexio_qp_attr
roce_v2
doca_flow_header_format
round_trip_latency
doca_telemetry_phy_latency_info
routing_type
doca_flow_header_ipv6_srh_base
rpc_tls_daddr
flexio_rpc_attr
rq
flexio_wq_attr
rq_cqn
flexio_qp_attr
rq_dbrec
doca_gpu_dev_verbs_qp
rq_ext
flexio_wq_attr
rq_lock
doca_gpu_dev_verbs_qp
rq_num
doca_gpu_dev_verbs_qp
rq_ready_index
doca_gpu_dev_verbs_qp
rq_rsvd_index
doca_gpu_dev_verbs_qp
rq_type
flexio_qp_attr
rq_wqe_daddr
doca_gpu_dev_verbs_qp
rq_wqe_mask
doca_gpu_dev_verbs_qp
rq_wqe_num
doca_gpu_dev_verbs_qp
rq_wqe_pi
doca_gpu_dev_verbs_qp
rss
doca_flow_fwd
rss_hash_func
doca_flow_resource_rss_cfg
rss_type
doca_flow_fwd
rsvd
doca_dpa_dev_verbs_send_wr
doca_dpa_dev_verbs_recv_wr
doca_gpu_dev_verbs_wqe_ctrl_seg
rsvd0
flexio_dev_mini_cqe64
flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
flexio_dev_wqe_eth_seg
flexio_dev_wqe_transpose_seg
flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
flexio_dev_wqe_rdma_seg
mlx5_err_cqe_ex
rsvd00
flexio_dev_eqe
flexio_dev_cqe64
flexio_dev_eqe
rsvd02
flexio_dev_eqe
rsvd1
mlx5_err_cqe_ex
flexio_dev_wqe_transpose_seg
flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
rsvd2
flexio_dev_wqe_eth_seg
flexio_dev_wqe_transpose_seg
rsvd22
flexio_dev_cqe64
rsvd24
flexio_dev_cqe64
rsvd3c
flexio_dev_eqe
rsvd4
flexio_dev_eqe
flexio_dev_wqe_transpose_seg
rsvd40
flexio_dev_cqe64
rsvd48
flexio_dev_cqe64
rsvd50
flexio_dev_cqe64
rx_1024_to_1522_octet_packets
doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
rx_128_to_255_octet_packets
doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
rx_1523_to_2047_octet_packets
doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
rx_2048_to_4095_octet_packets
doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
rx_256_to_511_octet_packets
doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
rx_4096_to_8191_octet_packets
doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
rx_512_to_1023_octet_packets
doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
rx_64_or_less_octet_packets
doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
rx_65_to_127_octet_packets
doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
rx_8192_to_9022_octet_packets
doca_devemu_vnet_vq_counters_rx_pkts
rx_cdr_cap
doca_telemetry_phy_cdr_info
rx_cdr_lol
doca_telemetry_phy_error_counter_info
rx_cdr_state
doca_telemetry_phy_cdr_info
rx_errors
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
rx_los
doca_telemetry_phy_error_counter_info
rx_output_valid
doca_telemetry_phy_status_info
rx_power
doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
doca_telemetry_phy_management_cable_ddm_info
rx_power_high
doca_telemetry_phy_rx_power
rx_power_high_alarm
doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
rx_power_high_alarm_flag_per_lane
doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
rx_power_high_warning
doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
rx_power_high_warning_flag_per_lane
doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
rx_power_low
doca_telemetry_phy_rx_power
rx_power_low_alarm
doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
rx_power_low_alarm_flag_per_lane
doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
rx_power_low_warning
doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
rx_power_low_warning_flag_per_lane
doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
rx_power_per_lane
doca_telemetry_phy_rx_power
doca_telemetry_phy_ddm_rx_power
rx_power_type
doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info

S

s_d_ver_v
doca_flow_header_psp
s_wqe_opcode_qpn
mlx5_err_cqe_ex
salt
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
sample_id
doca_telemetry_diag_data_sample_format_0
doca_telemetry_diag_data_sample_format_1
doca_telemetry_diag_data_sample_format_2
sample_id_in_eu
doca_telemetry_dpa_event_sample_t
seg_lookup
urom_domain_lookups_iface
segments
doca_flow_header_ipv6_srh
segments_left
doca_flow_header_ipv6_srh_base
sempt
doca_flow_header_ib_bth
seq_num
doca_flow_header_tcp
seqn_first
doca_rmax_in_stream_result
set_workers_tls
flexio_cmdq_attr
setxattr_flags
fuse_setxattr_in
SFP_cable_technology
doca_telemetry_phy_cable_technology
sfp_cc
doca_telemetry_phy_QSFP_SFP_specific
sfp_qsfp
doca_telemetry_phy_power_class
sfpdd
doca_telemetry_phy_power_class
shared_counter_id
doca_flow_monitor
shared_decap_id
doca_flow_actions
shared_encap_id
doca_flow_actions
shared_mem_addr_cpu
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_eth_mcst_qp
shared_mem_addr_gpu
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_eth_mcst_qp
shared_meter_id
doca_flow_monitor
shared_receive
flexio_dev_sqe_seg
shared_rss_id
doca_flow_fwd
signature
doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
flexio_dev_eqe
flexio_dev_cqe64
flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
doca_gpu_dev_verbs_wqe_ctrl_seg
mlx5_err_cqe_ex
signature_fm_ce_se
doca_gpu_dev_verbs_wqe_ctrl_seg
flexio_dev_wqe_ctrl_seg
size
fuse_attr
fuse_statx
fuse_setattr_in
fuse_read_in
fuse_write_in
fuse_write_out
fuse_setxattr_in
fuse_getxattr_in
fuse_getxattr_out
fuse_notify_store_out
fuse_notify_retrieve_out
fuse_notify_retrieve_in
fuse_secctx
fuse_secctx_header
fuse_ext_header
doca_flow_ordered_list
doca_pcc_np_dev_response_packet
flexio_heap_mem_info
sm_cc
doca_telemetry_phy_CMIS_specific
smf_length
doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
sn_en
doca_flow_crypto_action
sn_initial
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
sn_offload_type
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
snr_host_per_lane
doca_telemetry_phy_active_cable_info
snr_media_per_lane
doca_telemetry_phy_active_cable_info
sop_drop_qpn
doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
sop_rdrop
flexio_dev_cqe64
spare
fuse_kstatfs
fuse_statx_out
cuse_init_out
specific_cc
doca_telemetry_phy_CMIS
doca_telemetry_phy_QSFP_SFP
speed_eth
doca_telemetry_phy_supported_speed
speed_ib
doca_telemetry_phy_supported_speed
spi
doca_flow_header_psp
sq
flexio_wq_attr
sq_cqn
flexio_qp_attr
sq_db
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_dbrec
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_ext
flexio_wq_attr
sq_lock
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_num
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_num_shift8
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_num_shift8_be
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_num_shift8_be_1ds
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_num_shift8_be_2ds
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_num_shift8_be_3ds
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_num_shift8_be_4ds
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_num_shift8_be_5ds
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_ready_index
doca_gpu_dev_verbs_qp
doca_gpu_eth_txq
sq_rsvd_index
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_wqe_daddr
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_wqe_mask
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_wqe_num
doca_gpu_dev_verbs_qp
sq_wqe_pi
doca_gpu_dev_verbs_qp
src_ip
doca_flow_header_ip4
doca_flow_header_ip6
doca_flow_ct_match6
doca_flow_ct_match4
doca_flow_ct_ip6
doca_flow_ct_ip4
src_mac
doca_flow_header_eth
src_port
doca_flow_header_l4_port
srh
doca_flow_external_action_srv6_entry
srh_size
doca_flow_external_action_srv6_pipe_action_cfg
srqn
mlx5_err_cqe_ex
srqn_uidx
flexio_dev_cqe64
doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
st
fuse_statfs_out
start
fuse_file_lock
stat
fuse_statx_out
stat_rate_sl
flexio_dev_wqe_datagram_seg
state
doca_telemetry_phy_module_state
flexio_cmdq_attr
doca_telemetry_phy_operation_info
status
urom_worker_notify
status_info
doca_telemetry_phy_module_info
status_message
doca_telemetry_phy_troubleshooting_info
status_opcode
doca_telemetry_phy_troubleshooting_info
status_opcode_raw
doca_telemetry_phy_troubleshooting_info
stream_name
flexio_msg_stream_attr_t
striding_rq
doca_gpu_eth_rxq
string_value
doca_telemetry_exporter_otlp_attribute_value_t
sub_type
flexio_dev_eqe
supported_cable_speed
doca_telemetry_phy_supported_info
swap
doca_gpu_dev_verbs_atomic_64_masked_cs_seg
swap_data
doca_gpu_dev_verbs_atomic_32_masked_cs_seg
swap_mask
doca_gpu_dev_verbs_atomic_32_masked_cs_seg
swap_or_add_data
flexio_dev_wqe_atomic_seg
sx_flags
fuse_statx_in
sx_mask
fuse_statx_in
symbol_ber
doca_telemetry_phy_symbol_error
symbol_errors
doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
symbol_errors_counter
doca_telemetry_phy_symbol_error
sync_mode
flexio_msg_stream_attr_t
syndrome
mlx5_err_cqe_ex
flexio_dev_cqe64

T

tag
doca_flow_header_ipv6_srh_base
target
doca_flow_fwd
tci
doca_flow_header_eth_vlan
tclass
flexio_dev_wqe_datagram_seg
tcp
doca_flow_header_format
td
flexio_wq_rq_attr
temperature
doca_telemetry_phy_ddm_temperature
doca_telemetry_phy_temperature
temperature_high
doca_telemetry_phy_temperature
temperature_high_alarm
doca_telemetry_phy_ddm_temperature
temperature_high_alarm_flag
doca_telemetry_phy_ddm_temperature
temperature_high_warning
doca_telemetry_phy_ddm_temperature
temperature_high_warning_flag
doca_telemetry_phy_ddm_temperature
temperature_low
doca_telemetry_phy_temperature
temperature_low_alarm
doca_telemetry_phy_ddm_temperature
temperature_low_alarm_flag
doca_telemetry_phy_ddm_temperature
temperature_low_warning
doca_telemetry_phy_ddm_temperature
temperature_low_warning_flag
doca_telemetry_phy_ddm_temperature
thread
flexio_cq_attr
thread_local_storage_daddr
flexio_event_handler_attr
thread_name
doca_telemetry_dpa_thread_info_t
time
doca_telemetry_dpa_cumul_info_t
time_gran
fuse_init_out
time_since_last_clear
doca_telemetry_phy_counter_and_ber_info
timeout
doca_flow_ct_aging_conn
timestamp
doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
doca_telemetry_dpa_event_sample_t
timestamp_h
doca_telemetry_diag_data_sample_format_0_value
timestamp_l
doca_telemetry_diag_data_sample_format_0_value
tis
flexio_wq_sq_attr
total_bytes
doca_flow_ct_aging_counter
doca_flow_resource_query
total_extlen
fuse_in_header
total_len
doca_flow_header_ip4
total_pkts
doca_flow_resource_query
doca_flow_ct_aging_counter
tracer_ctx
flexio_dev_process_tracer_ctx
tracer_mode
flexio_msg_stream_attr_t
tracer_msg_formats
flexio_msg_stream_attr_t
traffic_class
doca_flow_header_ip6
transaction_pending
doca_telemetry_pci_management_info
transfer_distance
doca_telemetry_phy_cable_general_properties_info
transport
doca_flow_header_format
doca_flow_entropy_format
transport_mode
flexio_msg_stream_attr_t
transport_type
flexio_qp_attr
transpose
flexio_dev_sqe_seg
ts
doca_clock_timespec_t
ts_first
doca_rmax_in_stream_result
ts_format
flexio_wq_attr
ts_last
doca_rmax_in_stream_result
ttl
doca_flow_header_ip4
tun
doca_flow_match
doca_flow_encap_action
doca_flow_actions
tv_nsec
fuse_sx_time
tv_sec
fuse_sx_time
tx_ad_eq_fault
doca_telemetry_phy_error_counter_info
tx_bias
doca_telemetry_phy_management_cable_ddm_info
tx_bias_current
doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
tx_bias_current_high
doca_telemetry_phy_tx_bias_current
tx_bias_current_low
doca_telemetry_phy_tx_bias_current
tx_bias_current_per_lane
doca_telemetry_phy_tx_bias_current
tx_bias_high_alarm
doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
tx_bias_high_alarm_flag_per_lane
doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
tx_bias_high_warning
doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
tx_bias_high_warning_flag_per_lane
doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
tx_bias_low_alarm
doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
tx_bias_low_alarm_flag_per_lane
doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
tx_bias_low_warning
doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
tx_bias_low_warning_flag_per_lane
doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
tx_bias_per_lane
doca_telemetry_phy_ddm_tx_bias
tx_cdr_cap
doca_telemetry_phy_cdr_info
tx_cdr_lol
doca_telemetry_phy_error_counter_info
tx_cdr_state
doca_telemetry_phy_cdr_info
tx_errors
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
tx_fault
doca_telemetry_phy_error_counter_info
tx_los
doca_telemetry_phy_error_counter_info
tx_overflow_buffer_marked_pkt
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
tx_overflow_buffer_pkt
doca_telemetry_pci_perf_counters_1
tx_power
doca_telemetry_phy_management_cable_ddm_info
doca_telemetry_phy_cable_power_and_temp_info
tx_power_high
doca_telemetry_phy_tx_power
tx_power_high_alarm
doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
tx_power_high_alarm_flag_per_lane
doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
tx_power_high_warning
doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
tx_power_high_warning_flag_per_lane
doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
tx_power_low
doca_telemetry_phy_tx_power
tx_power_low_alarm
doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
tx_power_low_alarm_flag_per_lane
doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
tx_power_low_warning
doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
tx_power_low_warning_flag_per_lane
doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
tx_power_per_lane
doca_telemetry_phy_ddm_tx_power
doca_telemetry_phy_tx_power
type
doca_flow_tun
doca_flow_header_eth
doca_flow_push_action
doca_flow_header_icmp
doca_flow_ordered_list_element
fuse_file_lock
doca_flow_action_desc
doca_flow_fwd
urom_worker_notify
flexio_affinity
doca_telemetry_dpa_event_sample_t
doca_flow_geneve_option
flexio_dev_eqe
doca_flow_ip_addr
urom_worker_cmd
fuse_dirent
fuse_ext_header

U

u32
doca_flow_meta
u64
doca_data
uar
flexio_outbox_attr
flexio_msg_stream_attr_t
uar_base_addr
flexio_cq_attr
uar_id
flexio_qp_attr
flexio_cq_attr
flexio_wq_attr
udp
doca_flow_header_format
doca_flow_header_roce_v2
udp_sport
flexio_qp_attr
uid
fuse_attr
fuse_statx
fuse_setattr_in
fuse_in_header
umask
fuse_mknod_in
fuse_mkdir_in
fuse_create_in
umem_id
flexio_qmem
unique
fuse_interrupt_in
fuse_in_header
fuse_out_header
unsupported_request_detected
doca_telemetry_pci_management_info
unused
cuse_init_in
fuse_init_out
fuse_flush_in
fuse_init_in
cuse_init_out
unused4
fuse_setattr_in
unused5
fuse_setattr_in
urom_context
urom_worker_notify
urom_worker_cmd
user_cb_ctx
flexio_msg_stream_attr_t
user_ctx
doca_flow_ct_aging_ctx
user_index
flexio_wq_attr
flexio_qp_attr

V

v
doca_flow_ct_aging_conn
va_31_3_fail_act
flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
va_63_32
flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
valid
fuse_setattr_in
doca_flow_ct_aging_conn
validity_iteration_count
flexio_dev_mini_cqe64
value
doca_telemetry_diag_data_sample_format_0
vc
doca_flow_header_psp
vendor_err_synd
mlx5_err_cqe_ex
flexio_dev_cqe64
vendor_name
doca_telemetry_phy_cable_vendor_info
vendor_part_number
doca_telemetry_phy_cable_vendor_info
vendor_rev_number
doca_telemetry_phy_cable_vendor_info
vendor_serial_number
doca_telemetry_phy_cable_vendor_info
ver_opt_len
doca_flow_header_geneve
version
doca_urom_service_plugin_info
version_ihl
doca_flow_header_ip4
vhca_port_num
flexio_qp_attr
vlan_hdr
doca_flow_push_vlan_action
vlan_strip_disable
flexio_wq_rq_attr
vni
doca_flow_header_geneve
voltage
doca_telemetry_phy_ddm_voltage
doca_telemetry_phy_voltage
voltage_high
doca_telemetry_phy_voltage
voltage_high_alarm
doca_telemetry_phy_ddm_voltage
voltage_high_alarm_flag
doca_telemetry_phy_ddm_voltage
voltage_high_warning
doca_telemetry_phy_ddm_voltage
voltage_high_warning_flag
doca_telemetry_phy_ddm_voltage
voltage_low
doca_telemetry_phy_voltage
voltage_low_alarm
doca_telemetry_phy_ddm_voltage
voltage_low_alarm_flag
doca_telemetry_phy_ddm_voltage
voltage_low_warning
doca_telemetry_phy_ddm_voltage
voltage_low_warning_flag
doca_telemetry_phy_ddm_voltage
vxlan_gbp_group_policy_id
doca_flow_tun
vxlan_gpe_flags
doca_flow_tun
vxlan_gpe_next_protocol
doca_flow_tun
vxlan_tun_id
doca_flow_tun
vxlan_tun_rsvd1
doca_flow_tun
vxlan_type
doca_flow_tun

W

wait_on_data
flexio_dev_sqe_seg
wait_on_data_data
flexio_dev_sqe_seg
wavelength
doca_telemetry_phy_active_cable_info
wavelength_tolerance
doca_telemetry_phy_active_cable_info
whence
fuse_lseek_in
width
doca_flow_match_condition
win_size
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
worker_cmd
urom_worker_cmd_desc
urom_plugin_iface
worker_notif
urom_worker_notif_desc
workers
flexio_cmdq_attr
workers_tls_daddr
flexio_cmdq_attr
wq_dbr_qmem
flexio_wq_attr
wq_ring_qmem
flexio_wq_attr
wq_type
flexio_wq_rq_attr
wqe_addr
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_eth_mcst_qp
doca_gpu_eth_rxq
wqe_counter
mlx5_err_cqe_ex
doca_gpu_dev_verbs_cqe64_inline
flexio_dev_cqe64
wqe_db
doca_gpu_eth_mcst_qp
doca_gpu_eth_txq
wqe_db_rec
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_eth_mcst_qp
doca_gpu_eth_rxq
wqe_id_last
doca_gpu_eth_rxq
wqe_id_update
doca_gpu_eth_rxq
wqe_mask
doca_gpu_eth_rxq
doca_gpu_eth_txq
doca_gpu_eth_mcst_qp
wqe_num
doca_gpu_eth_rxq
wqe_pi
doca_gpu_eth_rxq
doca_gpu_eth_mcst_qp
doca_gpu_eth_txq
wqe_strides_num
doca_gpu_eth_rxq
write_flags
fuse_write_in

Y

year
doca_telemetry_phy_date

© Copyright 2026, NVIDIA. Last updated on May 21, 2026
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