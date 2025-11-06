Class AsyncConsoleBackend
Defined in File async_console_backend.hpp
Base Type
public holoscan::AsyncDataLoggerBackend(Class AsyncDataLoggerBackend)
class AsyncConsoleBackend : public holoscan::AsyncDataLoggerBackend
Specialized backend for AsyncConsoleLogger that uses SimpleTextSerializer.
This backend provides the same console logging functionality as BasicConsoleLogger but works with the dual-queue async architecture. It uses SimpleTextSerializer for data serialization and provides formatted console output.
Public Functions
~AsyncConsoleBackend() override = default
virtual bool initialize() override
virtual void shutdown() override
virtual bool process_data_entry(const DataEntry &entry) override
virtual bool process_large_data_entry(const DataEntry &entry) override
virtual std::string get_statistics() const override
inline void set_log_metadata(bool enable)
inline void set_log_tensor_data_content(bool enable)
