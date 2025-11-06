NVIDIA Holoscan SDK v3.7.0
Class AsyncConsoleBackend

Inheritance Relationships

Base Type

Class Documentation

class AsyncConsoleBackend : public holoscan::AsyncDataLoggerBackend

Specialized backend for AsyncConsoleLogger that uses SimpleTextSerializer.

This backend provides the same console logging functionality as BasicConsoleLogger but works with the dual-queue async architecture. It uses SimpleTextSerializer for data serialization and provides formatted console output.

Public Functions

explicit AsyncConsoleBackend(std::shared_ptr<SimpleTextSerializer> serializer)
~AsyncConsoleBackend() override = default
virtual bool initialize() override
virtual void shutdown() override
virtual bool process_data_entry(const DataEntry &entry) override
virtual bool process_large_data_entry(const DataEntry &entry) override
virtual std::string get_statistics() const override
inline void set_log_metadata(bool enable)
inline void set_log_tensor_data_content(bool enable)
