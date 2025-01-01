NVIDIA Holoscan is the AI sensor processing platform that combines hardware systems for low-latency sensor and network connectivity, optimized libraries for data processing and AI, and core microservices to run streaming, imaging, and other applications, from embedded to edge to cloud. It can be used to build streaming AI pipelines for a variety of domains, including Medical Devices, High Performance Computing at the Edge, Industrial Inspection and more.
Current version of NVIDIA Holoscan
Current version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Archive version of NVIDIA Holoscan
Holoscan Sensor Bridge provides an FPGA based interface for low-latency sensor data processing using GPUs. Peripheral device data is acquired by the Holoscan Sensor Bridge device FPGA and sent via UDP over Ethernet to the host system.
Archive version of Holoscan Sensor Bridge
Archive version of Holoscan Sensor Bridge
Archive version of Holoscan Sensor Bridge
Archive version of Holoscan Sensor Bridge