Class AppDriverServiceImpl
Defined in File service_impl.hpp
Base Type
public AppDriverService::Service
class AppDriverServiceImpl : public AppDriverService::Service
Public Functions
explicit AppDriverServiceImpl(holoscan::AppDriver *app_driver)
grpc::Status AllocateFragments(grpc::ServerContext *context, const holoscan::distributed::FragmentAllocationRequest *request, holoscan::distributed::FragmentAllocationResponse *response) override
grpc::Status ReportWorkerExecutionFinished(grpc::ServerContext *context, const holoscan::distributed::WorkerExecutionFinishedRequest *request, holoscan::distributed::WorkerExecutionFinishedResponse *response) override
grpc::Status InitiateShutdown(grpc::ServerContext *context, const holoscan::distributed::InitiateShutdownRequest *request, holoscan::distributed::InitiateShutdownResponse *response) override
void set_health_check_service(grpc::HealthCheckServiceInterface *health_check_service)
