Class GXFCondition
Defined in File gxf_condition.hpp
Base Types
public holoscan::Condition(Class Condition)
public holoscan::gxf::GXFComponent(Class GXFComponent)
Derived Types
public holoscan::AsynchronousCondition(Class AsynchronousCondition)
public holoscan::BooleanCondition(Class BooleanCondition)
public holoscan::CountCondition(Class CountCondition)
public holoscan::CudaBufferAvailableCondition(Class CudaBufferAvailableCondition)
public holoscan::CudaEventCondition(Class CudaEventCondition)
public holoscan::CudaStreamCondition(Class CudaStreamCondition)
public holoscan::DownstreamMessageAffordableCondition(Class DownstreamMessageAffordableCondition)
public holoscan::ExpiringMessageAvailableCondition(Class ExpiringMessageAvailableCondition)
public holoscan::MemoryAvailableCondition(Class MemoryAvailableCondition)
public holoscan::MessageAvailableCondition(Class MessageAvailableCondition)
public holoscan::MultiMessageAvailableCondition(Class MultiMessageAvailableCondition)
public holoscan::MultiMessageAvailableTimeoutCondition(Class MultiMessageAvailableTimeoutCondition)
public holoscan::PeriodicCondition(Class PeriodicCondition)
class GXFCondition : public holoscan::Condition, public holoscan::gxf::GXFComponent
Subclassed by holoscan::AsynchronousCondition, holoscan::BooleanCondition, holoscan::CountCondition, holoscan::CudaBufferAvailableCondition, holoscan::CudaEventCondition, holoscan::CudaStreamCondition, holoscan::DownstreamMessageAffordableCondition, holoscan::ExpiringMessageAvailableCondition, holoscan::MemoryAvailableCondition, holoscan::MessageAvailableCondition, holoscan::MultiMessageAvailableCondition, holoscan::MultiMessageAvailableTimeoutCondition, holoscan::PeriodicCondition
Public Functions
template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Condition, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline explicit GXFCondition(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
GXFCondition() = default
GXFCondition(const std::string &name, nvidia::gxf::SchedulingTerm *term)
virtual void initialize() override
Initialize the component.
This method is called only once when the component is created for the first time, and use of light-weight initialization.
void add_to_graph_entity(Operator *op)
virtual YAML::Node to_yaml_node() const override
Get a YAML representation of the condition.
- Returns
YAML node including type and spec of the condition in addition to the base component properties.
virtual void reset_backend_objects() override
Reset any backend-specific state.
