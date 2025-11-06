NVIDIA Holoscan SDK v3.7.0
Class OperatorWrapper

Inheritance Relationships

Base Type

  • public nvidia::gxf::Codelet

Class Documentation

class OperatorWrapper : public nvidia::gxf::Codelet

Class to wrap an Operator to interface with the GXF framework.

Public Functions

OperatorWrapper()
virtual ~OperatorWrapper() = default
virtual const char *holoscan_typename() const = 0

Get the type name of the Operator.

gxf_result_t initialize() override

Create and initialize the Operator.

gxf_result_t deinitialize() override

Destroy the Operator and free resources.

gxf_result_t registerInterface(nvidia::gxf::Registrar *registrar) override

Register the Operator’s parameters with the GXF framework.

gxf_result_t start() override

Delegate to the Operator’s start() method.

gxf_result_t tick() override

Delegate to the Operator’s compute() method.

gxf_result_t stop() override

Delegate to the Operator’s stop() method.

inline bool is_metadata_enabled()

Determine if the operator has metadata enabled.

Protected Attributes

std::shared_ptr<Operator> op_

The Operator to wrap.

FragmentWrapper fragment_

The fragment to use for the Operator.

std::list<std::shared_ptr<CommonGXFParameter>> parameters_

The parameters for the GXF Codelet.

