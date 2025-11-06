Struct AvailableSystemResource
Defined in File fragment_scheduler.hpp
-
struct AvailableSystemResource
-
Public Functions
-
bool has_enough_resources(const SystemResourceRequirement &resource_requirement) const
Public Members
-
std::string app_worker_id
-
std::unordered_set<std::string> target_fragments
-
int32_t cpu = 0
-
int32_t gpu = 0
-
uint64_t memory = 0
-
uint64_t gpu_memory = 0
