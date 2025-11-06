Template Struct codec< CloudPickleSerializedObject >
Defined in File codecs.hpp
template<>
struct codec<CloudPickleSerializedObject>
Public Static Functions
static inline expected<size_t, RuntimeError> serialize(const CloudPickleSerializedObject &value, Endpoint *endpoint)
static inline expected<CloudPickleSerializedObject, RuntimeError> deserialize(Endpoint *endpoint)
