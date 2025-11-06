NVIDIA Holoscan SDK v3.7.0
struct PoseTreeUCXClientConfig

Configuration for PoseTreeUCXClient.

This struct holds configuration parameters that control the behavior of the PoseTreeUCXClient, including timeout and polling intervals for UCX operations.

Public Members

int64_t request_timeout_ms = {5000}

Timeout in milliseconds for UCX requests.

int64_t request_poll_sleep_us{10}

Sleep duration in microseconds between request status polls.

int64_t worker_progress_sleep_us{100}

Sleep duration in microseconds between worker progress calls.

