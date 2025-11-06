Struct PoseTreeUCXServerConfig
Defined in File pose_tree_ucx_server.hpp
struct PoseTreeUCXServerConfig
Configuration for PoseTreeUCXServer.
This struct holds configuration parameters that control the behavior of the PoseTreeUCXServer, including timing parameters for worker thread operations and shutdown behavior.
Public Members
int64_t worker_progress_sleep_us{100}
Sleep duration in microseconds between worker progress calls.
int64_t shutdown_timeout_ms = {1000}
Maximum time in milliseconds to wait for clean shutdown.
int64_t shutdown_poll_sleep_ms = {10}
Sleep duration in milliseconds between shutdown polls.
int64_t maximum_clients = {1024}
Maximum number of clients expected.
