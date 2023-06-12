On This Page
Supported Platforms and Interoperability
Model Number
Marketing Description
MBF2H512C-AECOT
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Enabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
MBF2H512C-AESOT
BlueField-2 P-Series DPU 25GbE Dual-Port SFP56; integrated BMC; PCIe Gen4 x8; Secure Boot Enabled; Crypto Disabled; 16GB on-board DDR; 1GbE OOB management; FHHL
MBF2M355A-VECOT
BlueField-2 E-Series DPU, 200GbE single-port QSFP56, PCIe Gen4 x16, Secure Boot Enabled, Crypto Enabled, 32GB on-board DDR, 1GbE OOB management, Tall Bracket, HHHL
MBF2M345A-VENOT
BlueField-2 E-Series DPU, 200GbE single-port QSFP56, PCIe Gen4 x16, Crypto Disabled, 16GB on-board DDR, 1GbE OOB management, Tall Bracket, HHHL
MBF2M355A-VESOT
BlueField-2 E-Series DPU, 200GbE single-port QSFP56, PCIe Gen4 x16, Secure Boot Enabled, Crypto Disabled, 32GB on-board DDR, 1GbE OOB management, Tall Bracket, HHHL
Ubuntu 20.04
CentOS 7.6 (drivers only)
CentOS 8.2 (drivers only)
Debian 10 (drivers only)