universe-infra-provisioning-manager
universe-infra-provisioning-manager serves universe.admin.provisioning.v1 GRPC API .
GRPC server includes common middlewares which run for all requests. These middlewares do common validation and provide logging for requests.
The manager provides Create/Delete/Update/Get/List APIs for the Universe provisioning CRDs: Tenant, Host, HostConfiguration, DPU, Rollout, Settings and Secret.
Optional filters can be provided to the List requests.
Main registry:
harbor.mellanox.com/cloud-orchestration-dev/universe-infra-provisioning-manager:0.5.0-dev
Alternative registry:
nvcr.io/nvstaging/doca/universe-infra-provisioning-manager:0.5.0-dev
|
Name
|
Description
|
Default value
|bind-address
|GPRC server bind address, e.g.: tcp://127.0.0.1:9092, unix:///var/lib/foo
|tcp://:9092
|namespace
|Namespace where the provisioning CRDs are managed
|universe
