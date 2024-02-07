Network Operator Application Notes 23.10.0 - Sphinx Test
universe-infra-provisioning-manager serves universe.admin.provisioning.v1 GRPC API .

GRPC server includes common middlewares which run for all requests. These middlewares do common validation and provide logging for requests.

The manager provides Create/Delete/Update/Get/List APIs for the Universe provisioning CRDs: Tenant, Host, HostConfiguration, DPU, Rollout, Settings and Secret.

Optional filters can be provided to the List requests.

Repository

Images

Main registry:

harbor.mellanox.com/cloud-orchestration-dev/universe-infra-provisioning-manager:0.5.0-dev

Alternative registry:

nvcr.io/nvstaging/doca/universe-infra-provisioning-manager:0.5.0-dev

Parameters

Name

Description

Default value
bind-address GPRC server bind address, e.g.: tcp://127.0.0.1:9092, unix:///var/lib/foo tcp://:9092
namespace Namespace where the provisioning CRDs are managed universe
