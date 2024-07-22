Customization Options
- Helm Chart
- General Parameters
- NFD labels
- SR-IOV Network Operator
- Container Resources
- MLNX_OFED Driver
- MLNX_OFED Driver Environment Variables
- RDMA Shared Device Plugin
- RDMA Device Plugin Resource Configurations
- SR-IOV Network Device Plugin
- SR-IOV Network Device Plugin Resource Configuration
- IB Kubernetes
- UFM Secret
- Secondary Network
- CNI Plugin
- Multus CNI
- IPoIB CNI
- IPAM CNI Plugin
- NVIDIA IPAM Plugin
- NVIDIA NIC Feature Discovery
- DOCA Telemetry Service
- Helm customization file
- General Parameters
- CRDs
Previous Getting Started with Red Hat OpenShift
Next Helm Chart Customization Options