Modify Header Action

struct rte_eth_header_field_data { enum rte_eth_header_field field; uint16_t index; uint16_t offset; }; /* RTE_FLOW_ACTION_TYPE_COPY_HEADER_FIELD * Overwrite the destination header field with the value * from the source header field data. */ struct rte_flow_action_copy_header_field { struct rte_eth_header_field_data dest; struct rte_eth_header_field_data source; uint16_t width; }; /* RTE_FLOW_ACTION_TYPE_SWAP_HEADER_FIELD * Swap the destination header field with the value * from the source header field data. */ struct rte_flow_action_swap_header_field { struct rte_eth_header_field_data dest; struct rte_eth_header_field_data source; uint16_t width; }; /* RTE_FLOW_ACTION_TYPE_SET_HEADER_FIELD * Set the destination header field with the value * from the immediate data. */ struct rte_flow_action_set_header_field { struct rte_eth_header_field_data dest; uint8_t *data; uint16_t width; }; /* RTE_FLOW_ACTION_TYPE_ADD_HEADER_FIELD * Add/subtract the value from the * destination header field. */ struct rte_flow_action_set_header_field { struct rte_eth_header_field_data dest; int64_t data; }; enum rte_eth_field { RTE_ETH_HEADER_NONE = 0, RTE_ETH_HEADER_MAC_DST,* RTE_ETH_HEADER_MAC_SRC,* RTE_ETH_HEADER_VLAN_TYPE, RTE_ETH_HEADER_VLAN_ID, RTE_ETH_HEADER_MAC_TYPE, RTE_ETH_HEADER_IPV4_DSCP,* RTE_ETH_HEADER_IPV4_TTL,* RTE_ETH_HEADER_IPV4_SRC,* RTE_ETH_HEADER_IPV4_DST,* RTE_ETH_HEADER_IPV6_DSCP,* RTE_ETH_HEADER_IPV6_HOPLIMIT,* RTE_ETH_HEADER_IPV6_SRC,* RTE_ETH_HEADER_IPV6_DST,* RTE_ETH_HEADER_TCP_PORT_SRC,* RTE_ETH_HEADER_TCP_PORT_DST,* RTE_ETH_HEADER_TCP_SEQ_NUM, RTE_ETH_HEADER_TCP_ACK_NUM, RTE_ETH_HEADER_TCP_FLAGS, RTE_ETH_HEADER_UDP_PORT_SRC,* RTE_ETH_HEADER_UDP_PORT_DST,* RTE_ETH_HEADER_VXLAN_VNI, RTE_ETH_HEADER_GENEVE_VNI, RTE_ETH_HEADER_GTP_TEID, RTE_ETH_HEADER_MARK,* RTE_ETH_HEADER_META,* RTE_ETH_HEADER_TAG*, };