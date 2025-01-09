NVIDIA DPDK Documentation MLNX_DPDK_22.11_2310.5.1 LTS
Optimizing HWS FDB Domain Memory Consumption

The FDB (transfer) domain rule is able to match both ingress and egress traffic, meaning two directions underlayer resources.

To indicate the flow table direction property: ingress, egress, or bi-direction(default) the following attribute is introduced transfer_mode into rte_flow_attr.

Refer to Template API for more details about HWS template API.

  • Transfer domain ingress direction.

    flow template_table {ID} create group {GROUP} priority {PRIO} transfer wire_orig table_id ...

  • Transfer domain egress direction:

    flow template_table {ID} create group {GROUP} priority {PRIO} transfer vf_orig table_id ...

Code Snippets

struct rte_flow_attr attr;
attr.transfer = 1; //Transfer domain.
attr.transfer_mode = 1; // or 2: Transfer domain ingress, egress direction.

