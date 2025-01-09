Optimizing HWS FDB Domain Memory Consumption
The FDB (transfer) domain rule is able to match both ingress and egress traffic, meaning two directions underlayer resources.
To indicate the flow table direction property: ingress, egress, or bi-direction(default) the following attribute is introduced
transfer_mode into rte_flow_attr.
Refer to Template API for more details about HWS template API.
Transfer domain ingress direction.
flow template_table {ID} create group {GROUP} priority {PRIO} transfer wire_orig table_id ...
Transfer domain egress direction:
flow template_table {ID} create group {GROUP} priority {PRIO} transfer vf_orig table_id ...
struct rte_flow_attr attr;
attr.transfer =
1;
//Transfer domain.
attr.transfer_mode =
1;
// or 2: Transfer domain ingress, egress direction.