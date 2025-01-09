User Manual Revisions History
|
Date
|
Revision
|
Section
|
Description
|
December 31, 2024
|
MLNX_DPDK_22.11_2310.5.1
|
All
|
No changes to the user manual
|
November 07, 2023
|
MLNX_DPDK_22.11_2310.1.0
|
New section
|
New section
|
New section
|
August 10, 2023
|
MLNX_DPDK_22.11_2307.2.0
|
New section
|
New section
|
New section
|
New section
|
New section
|
New section
|
New section
|
May 08, 2023
|
MLNX_DPDK_22.11_2.0.0
|
New section
|
New section
|
New section
|
New section
|
New section
|
Updated section, added "Usage Examples from testpmd - template rte_flow API" and its Code Snippets.
|
February 02, 2023
|
MLNX_DPDK_22.11_1.0.0
|
All
|
Initial version of this document