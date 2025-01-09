User Manual Revisions History

NVIDIA DPDK Documentation MLNX_DPDK_22.11_2310.5.1 LTS
Date

Revision

Section

Description

December 31, 2024

MLNX_DPDK_22.11_2310.5.1

All

No changes to the user manual

November 07, 2023

MLNX_DPDK_22.11_2310.1.0

SRv6 Push/Remove Actions

New section

Data Path Hash Calculation

New section

Hairpin Mesh Configuration and Testing

New section

August 10, 2023

MLNX_DPDK_22.11_2307.2.0

Matching Network Service Header (NSH)

New section

Mirror Extension to Port Representor

New section

DPDK AES-GCM Crypto

New section

raw_encap/decap Action with Indirect Action Handle

New section

Multi-Pattern HWS Table Actions

New section

Indirect Actions List

New section

METER_MARK Action API Change

New section

May 08, 2023

MLNX_DPDK_22.11_2.0.0

Matching RoCE IB BTH opcode/dest_qp

New section

Updating Flow Rule

New section

Multiprotocol Label Switching

New section

Range Matching

New section

Live Upgrade

New section

Packet Re-Routing to the Kernel

Updated section, added "Usage Examples from testpmd - template rte_flow API" and its Code Snippets.

February 02, 2023

MLNX_DPDK_22.11_1.0.0

All

Initial version of this document
