Appendix – Installation Safety Warnings

Instrucciones de instalación

Antes de conectar el equipo a la fuente de alimentación, leer todas las instrucciones de instalación.

Lesión corporal a causa de peso

Recurra a suficientes personas para levantar este producto sin.

Equipos pesados

Dado que el equipo es pesado, se debe mover únicamente mediante un elevador mecánico, para evitar lesiones.

Riesgo de descarga eléctrica

Con el módulo del ventilador quitado, se obtiene acceso a las clavijas de alimentación desde dentro de la cavidad del módulo. NO introducir herramientas ni partes del cuerpo en la cavidad del módulo del ventilador.

Sobretemperatura

No se debe utilizar el equipo en un área con una temperatura ambiente superior a la máxima recomendada: 45°C. Además, para garantizar una circulación de aire adecuada, se debe dejar como mínimo un espacio de 8 cm (3 pulgadas) alrededor de las aberturas de ventilación.

Apilamiento del chasis

Los chasis no se deben apilar sobre otros equipos. La caída del chasis podría causar lesiones corporales, así como daños al equipo.

Conexión redundante de fuente de alimentación: peligro de descarga

Este producto incluye una fuente de alimentación redundante o, en su lugar, una vacía. Si se dispone de una fuente de alimentación vacía, no utilizar el producto si su tapa está quitada o no está bien cerrada.

Fusible neutro o de polo doble

Dos fusibles, uno en el polo y otro en el neutro. Quitar los cables de corriente antes de abrir la tapa de este producto o tocar cualquier componente interno.

Tomas de alimentación múltiples

Riesgo de descarga eléctrica y peligro de corriente. Todas las fuentes de alimentación son independientes. Desconecte todas las fuentes de alimentación, para asegurar que no haya corriente alguna dentro de la plataforma de conmutación.

Al haber rayos: peligro de descarga

No utilizar el equipo ni conectar o desconectar cables durante períodos de actividad de rayos.

La conexión y desconexión de cables de cobre

Dado que los cables de cobre son pesados y no son flexibles, su conexión a los conectores y su desconexión se deben efectuar con mucho cuidado. Para ver advertencias o instrucciones especiales, consultar al fabricante del cable.

Montaje y mantenimiento del bastidor

Al instalar o realizar el mantenimiento de este aparato en un bastidor, es preciso adoptar precauciones especiales para garantizar que el sistema se mantenga estable. En general, en un bastidor, los equipos se deben instalar comenzando desde abajo hacia arriba.

Instalación del equipo

La instalación, el reemplazo y el mantenimiento de este equipo estarán a cargo únicamente de personal capacitado y competente.

Eliminación del equipo

La eliminación definitiva de este equipo se debe efectuar conforme a todas las leyes y reglamentaciones nacionales.

Códigos eléctricos locales y nacionales

Este equipo se debe instalar conforme a los códigos eléctricos locales y nacionales.

Códigos de instalación

Este dispositivo se debe instalar conforme a la versión más reciente de los códigos eléctricos nacionales del país en cuestión. En América del Norte, el equipo se debe instalar de acuerdo con las disposiciones vigentes del Código Eléctrico Nacional de los EE.UU. y del Código Eléctrico de Canadá.

Cambio de batería

II y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Cable de alimentación homologado por UL y con certificación CSA

En conexiones de América del Norte, seleccionar un cable de alimentación homologado por UL y con certificación CSA de tres conductores, [16 AWG], terminado en un enchufe moldeado con capuchón de 125 voltios nominal, [13 A], con una longitud mínima de 1,5 metros, pero no más de 4,5 metros.

En conexiones europeas, seleccionar un cable de alimentación armonizado internacionalmente y marcado "<HAR>", de tres conductores, hilo de 1,0 mm2 como mínimo, 300 voltios nominal, con cobertura protectora aislante de PVC. El cable debe tener un enchufe moldeado con capuchón de 250 voltios nominal, 10 A.

Alta corriente de fuga

ADVERTENCIA: Alta corriente de fuga. Es esencial efectuar la conexión a tierra antes de conectar la alimentación.

Interconexión de unidades

Los cables para la conexión con las interfaces RS232 y Ethernet de la unidad deben estar homologados por UL tipo DP-1 o DP-2. (Nota: cuando residen en circuito no de tipo LPS)

Protección contra sobrecargas: Al cableado del edificio se debe incorporar un dispositivo de protección contra sobrecargas de circuito derivado, de fácil acceso, con una corriente nominal de 20 A.

No utilizar el conmutador como estante ni como espacio de trabajo

Cuidado: Equipos montados en deslizadores o rieles no se deben utilizar como estantes ni como espacio de trabajo. La finalidad de los rieles no es deslizar la unidad hacia afuera del bastidor. Sirven solo para la instalación permanente en el lugar de destino final, no para fines de servicio o mantenimiento

Directiva WEEE

Conforme a la Directiva 2002/96/CE sobre RAEE, todos los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) se deben recolectar por separado y no se deben eliminar junto con residuos domésticos. Al deshacerse de este producto y de todas sus partes, hágalo de una manera responsable y respetuosa con el medio ambiente.