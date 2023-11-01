NVIDIA WinOF-2 Documentation v23.7
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Adapter Software  NVIDIA WinOF-2 Documentation v23.7  WinOF-2 Package Contents

WinOF-2 Package Contents

The WinOF-2 package contains the following components:

  • Diagnostic Tools

  • Documentation

  • Management Tools

  • Performance Tools

  • Drivers

    Drivers

    Version

    Mlx5 Driver Package

    - Mlx5.sys

    - Mlx5.inf

    - Mlx5.cat

    - Mlx5ui.dll

    23.7.26138

    mlx5 DevX Package

    - mlx5devx.dll

    23.7.26138

    MUX Driver Package

    Note: Windows Client 10 onwards only.

    - Mlx5mux.sys

    - Mlx5mux.dll

    - Mlx5mux.inf

    - Mlx5mux.cat

    - Mlx5muxp.inf

    - Mlx5muxp.cat

    23.7.26138

    Bluefield Management Drivers

    Note: Windows Server 2016 onwards and Windows Client 10 only.

    - Mlxrshimbus.sys

    - Mlxrshimbus.inf

    - Mlxrshimbus.cat

    - Mlxrshimeth.sys

    - Mlxrshimeth.inf

    - Mlxrshimcom.cat

    - Mlxrshimcom.sys

    - Mlxrshimcom.inf

    - Mlxrshimcom.cat

    23.7.26138
© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Nov 1, 2023
content here