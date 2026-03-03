Is this page helpful?

GPU

NVIDIA DGX A100 40GB

CPU

Model

AMD EPYC 7742 64-Core Processor

Thread(s) per core

2

Socket(s)

2

Core(s) per socket

64

NUMA node(s)

8

Frequency boost

enabled

CPU max MHz

2250

CPU min MHz

1500

RAM

Model

Micron DDR4 36ASF8G72PZ-3G2B2 3200MHz

Configured Memory Speed

2933 MT/s

RAM Size

32x64GB (2048GB Total)

GPU

NVIDIA H100 80GB HBM3

CPU

Model

Intel(R) Xeon(R) Platinum 8480CL

Thread(s) per core

2

Socket(s)

2

Core(s) per socket

56

NUMA node(s)

2

CPU max MHz

3800

CPU min MHz

800

RAM

Model

Micron DDR5 MTC40F2046S1RC48BA1 4800MHz

Configured Memory Speed

4400 MT/s

RAM Size

32x64GB (2048GB Total)

GPU

NVIDIA L40

CPU

Model

AMD EPYC 7763 64-Core Processor

Thread(s) per core

1

Socket(s)

2

Core(s) per socket

64

NUMA node(s)

8

Frequency boost

enabled

CPU max MHz

3529

CPU min MHz

1500

RAM

Model

Samsung DDR4 M393A4K40DB3-CWE 3200MHz

Configured Memory Speed

3200 MT/s

RAM Size

16x32GB (512GB Total)
