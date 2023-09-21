deeplearning/modulus/modulus-core-v021/_modules/modulus/models/sfno/s2convolutions.html

# Copyright (c) 2023, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. Module ): """ Spectral Convolution according to Driscoll & Healy. Designed for convolutions on the two-sphere S2 using the Spherical Harmonic Transforms in torch-harmonics, but supports convolutions on the periodic domain via the RealFFT2 and InverseRealFFT2 wrappers. """ def __init__ ( self , forward_transform , inverse_transform , in_channels , out_channels , scale = "auto" , operator_type = "diagonal" , rank = 0.2 , factorization = None , separable = False , decomposition_kwargs = dict (), bias = False , use_tensorly = True , ): # pragma: no cover super ( SpectralConvS2 , self ) . __init__ () if scale == "auto" : # heuristic scale = 2 / ( in_channels + out_channels ) self . forward_transform = forward_transform self . inverse_transform = inverse_transform self . modes_lat = self . inverse_transform . lmax self . modes_lon = self . inverse_transform . mmax self . scale_residual = ( self . forward_transform . nlat != self . inverse_transform . nlat ) or ( self . forward_transform . nlon != self . inverse_transform . nlon ) if hasattr ( self . forward_transform , "grid" ): self . scale_residual = self . scale_residual or ( self . forward_transform . grid != self . inverse_transform . grid ) # Make sure we are using a Complex Factorized Tensor if factorization is None : factorization = "ComplexDense" # No factorization complex_weight = factorization [: 7 ] . lower () == "complex" # remember factorization details self . operator_type = operator_type self . rank = rank self . factorization = factorization self . separable = separable assert self . inverse_transform . lmax == self . modes_lat assert self . inverse_transform . mmax == self . modes_lon weight_shape = [ in_channels ] if not self . separable : weight_shape += [ out_channels ] if isinstance ( self . inverse_transform , thd . DistributedInverseRealSHT ): self . modes_lat_local = self . inverse_transform . lmax_local self . modes_lon_local = self . inverse_transform . mmax_local self . lpad_local = self . inverse_transform . lpad_local self . mpad_local = self . inverse_transform . mpad_local else : self . modes_lat_local = self . modes_lat self . modes_lon_local = self . modes_lon self . lpad = 0 self . mpad = 0 # unpadded weights if self . operator_type == "diagonal" : weight_shape += [ self . modes_lat_local , self . modes_lon_local ] elif self . operator_type == "dhconv" : weight_shape += [ self . modes_lat_local ] else : raise ValueError ( f "Unsupported operator type f { self . operator_type } " ) if use_tensorly : # form weight tensors self . weight = FactorizedTensor . new ( weight_shape , rank = self . rank , factorization = factorization , fixed_rank_modes = False , ** decomposition_kwargs , ) # initialization of weights self . weight . normal_ ( 0 , scale ) else : if complex_weight : init = scale * torch . randn ( * weight_shape , 2 ) self . weight = nn . Parameter ( init ) else : init = scale * torch . randn ( * weight_shape ) self . weight = nn . Parameter ( init ) if self . operator_type == "dhconv" : self . weight . is_shared_mp = [ "matmul" , "w" ] self . weight . sharded_dims_mp = [ None for _ in weight_shape ] self . weight . sharded_dims_mp [ - 1 ] = "h" else : self . weight . is_shared_mp = [ "matmul" ] self . weight . sharded_dims_mp = [ None for _ in weight_shape ] self . weight . sharded_dims_mp [ - 1 ] = "w" self . weight . sharded_dims_mp [ - 2 ] = "h" # get the contraction handle self . _contract = get_contract_fun ( self . weight , implementation = "factorized" , separable = separable , complex = complex_weight , operator_type = operator_type , ) if bias : self . bias = nn . Parameter ( scale * torch . zeros ( 1 , out_channels , 1 , 1 )) [docs] def forward ( self , x ): # pragma: no cover dtype = x . dtype residual = x x = x . float () B , C , H , W = x . shape with amp . autocast ( enabled = False ): x = self . forward_transform ( x ) if self . scale_residual : x = x . contiguous () residual = self . inverse_transform ( x ) residual = residual . to ( dtype ) # approach with unpadded weights xp = torch . zeros_like ( x ) xp [ ... , : self . modes_lat_local , : self . modes_lon_local ] = self . _contract ( x [ ... , : self . modes_lat_local , : self . modes_lon_local ], self . weight , separable = self . separable , operator_type = self . operator_type , ) x = xp . contiguous () with amp . autocast ( enabled = False ): x = self . inverse_transform ( x ) if hasattr ( self , "bias" ): x = x + self . bias x = x . type ( dtype ) return x , residual [docs] class SpectralAttentionS2 ( nn . Module ): """ Spherical non-linear FNO layer """ def __init__ ( self , forward_transform , inverse_transform , embed_dim , operator_type = "diagonal" , sparsity_threshold = 0.0 , hidden_size_factor = 2 , complex_activation = "real" , scale = "auto" , bias = False , spectral_layers = 1 , drop_rate = 0.0 , ): # pragma: no cover super ( SpectralAttentionS2 , self ) . __init__ () self . embed_dim = embed_dim self . sparsity_threshold = sparsity_threshold self . operator_type = operator_type self . spectral_layers = spectral_layers if scale == "auto" : self . scale = 1 / ( embed_dim * embed_dim ) self . modes_lat = forward_transform . lmax self . modes_lon = forward_transform . mmax # only storing the forward handle to be able to call it self . forward_transform = forward_transform self . inverse_transform = inverse_transform self . scale_residual = ( ( self . forward_transform . nlat != self . inverse_transform . nlat ) or ( self . forward_transform . nlon != self . inverse_transform . nlon ) or ( self . forward_transform . grid != self . inverse_transform . grid ) ) assert inverse_transform . lmax == self . modes_lat assert inverse_transform . mmax == self . modes_lon hidden_size = int ( hidden_size_factor * self . embed_dim ) if operator_type == "diagonal" : self . mul_add_handle = compl_muladd2d_fwd self . mul_handle = compl_mul2d_fwd # weights w = [ self . scale * torch . randn ( self . embed_dim , hidden_size , 2 )] for l in range ( 1 , self . spectral_layers ): w . append ( self . scale * torch . randn ( hidden_size , hidden_size , 2 )) self . w = nn . ParameterList ( w ) self . wout = nn . Parameter ( self . scale * torch . randn ( hidden_size , self . embed_dim , 2 ) ) if bias : self . b = nn . ParameterList ( [ self . scale * torch . randn ( hidden_size , 1 , 1 , 2 ) for _ in range ( self . spectral_layers ) ] ) self . activations = nn . ModuleList ([]) for l in range ( 0 , self . spectral_layers ): self . activations . append ( ComplexReLU ( mode = complex_activation , bias_shape = ( hidden_size , 1 , 1 ), scale = self . scale , ) ) elif operator_type == "l-dependant" : self . mul_add_handle = compl_exp_muladd2d_fwd self . mul_handle = compl_exp_mul2d_fwd # weights w = [ self . scale * torch . randn ( self . modes_lat , self . embed_dim , hidden_size , 2 ) ] for l in range ( 1 , self . spectral_layers ): w . append ( self . scale * torch . randn ( self . modes_lat , hidden_size , hidden_size , 2 ) ) self . w = nn . ParameterList ( w ) if bias : self . b = nn . ParameterList ( [ self . scale * torch . randn ( hidden_size , 1 , 1 , 2 ) for _ in range ( self . spectral_layers ) ] ) self . wout = nn . Parameter ( self . scale * torch . randn ( self . modes_lat , hidden_size , self . embed_dim , 2 ) ) self . activations = nn . ModuleList ([]) for l in range ( 0 , self . spectral_layers ): self . activations . append ( ComplexReLU ( mode = complex_activation , bias_shape = ( hidden_size , 1 , 1 ), scale = self . scale , ) ) else : raise ValueError ( "Unknown operator type" ) self . drop = nn . Dropout ( drop_rate ) if drop_rate > 0.0 else nn . Identity () [docs] def forward_mlp ( self , x ): # pragma: no cover """forward pass of the MLP""" B , C , H , W = x . shape xr = torch . view_as_real ( x ) for l in range ( self . spectral_layers ): if hasattr ( self , "b" ): xr = self . mul_add_handle ( xr , self . w [ l ], self . b [ l ]) else : xr = self . mul_handle ( xr , self . w [ l ]) xr = torch . view_as_complex ( xr ) xr = self . activations [ l ]( xr ) xr = self . drop ( xr ) xr = torch . view_as_real ( xr ) # final MLP x = self . mul_handle ( xr , self . wout ) x = torch . view_as_complex ( x ) return x [docs] def forward ( self , x ): # pragma: no cover dtype = x . dtype residual = x x = x . to ( torch . float32 ) # FWD transform with amp . autocast ( enabled = False ): x = self . forward_transform ( x ) if self . scale_residual : x = x . contiguous () residual = self . inverse_transform ( x ) residual = residual . to ( dtype ) # MLP x = self . forward_mlp ( x ) # BWD transform x = x . contiguous () with amp . autocast ( enabled = False ): x = self . inverse_transform ( x ) # cast back to initial precision x = x . to ( dtype ) return x , residual