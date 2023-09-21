deeplearning/modulus/modulus-core-v021/_modules/modulus/models/sfno/s2convolutions.html

# Copyright (c) 2023, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
from torch.cuda import amp
# import FactorizedTensor from tensorly for tensorized operations
import tensorly as tl
tl.set_backend("pytorch")
# from tensorly.plugins import use_opt_einsum
# use_opt_einsum('optimal')
from tltorch.factorized_tensors.core import FactorizedTensor
# import convenience functions for factorized tensors
from modulus.models.sfno.activations import ComplexReLU
from modulus.models.sfno.contractions import compl_muladd2d_fwd, compl_mul2d_fwd
from modulus.models.sfno.contractions import _contract_localconv_fwd
from modulus.models.sfno.contractions import (
_contract_blockconv_fwd,
_contractadd_blockconv_fwd,
)
from modulus.models.sfno.factorizations import get_contract_fun
# for the experimental module
from modulus.models.sfno.contractions import (
compl_exp_muladd2d_fwd,
compl_exp_mul2d_fwd,
real_mul2d_fwd,
real_muladd2d_fwd,
)
import torch_harmonics as th
import torch_harmonics.distributed as thd
[docs]class SpectralConvS2(nn.Module):
"""
Spectral Convolution according to Driscoll & Healy. Designed for convolutions on
the two-sphere S2 using the Spherical Harmonic Transforms in torch-harmonics, but
supports convolutions on the periodic domain via the RealFFT2 and InverseRealFFT2
wrappers.
"""
def __init__(
self,
forward_transform,
inverse_transform,
in_channels,
out_channels,
scale="auto",
operator_type="diagonal",
rank=0.2,
factorization=None,
separable=False,
decomposition_kwargs=dict(),
bias=False,
use_tensorly=True,
): # pragma: no cover
super(SpectralConvS2, self).__init__()
if scale == "auto":
# heuristic
scale = 2 / (in_channels + out_channels)
self.forward_transform = forward_transform
self.inverse_transform = inverse_transform
self.modes_lat = self.inverse_transform.lmax
self.modes_lon = self.inverse_transform.mmax
self.scale_residual = (
self.forward_transform.nlat != self.inverse_transform.nlat
) or (self.forward_transform.nlon != self.inverse_transform.nlon)
if hasattr(self.forward_transform, "grid"):
self.scale_residual = self.scale_residual or (
self.forward_transform.grid != self.inverse_transform.grid
)
# Make sure we are using a Complex Factorized Tensor
if factorization is None:
factorization = "ComplexDense" # No factorization
complex_weight = factorization[:7].lower() == "complex"
# remember factorization details
self.operator_type = operator_type
self.rank = rank
self.factorization = factorization
self.separable = separable
assert self.inverse_transform.lmax == self.modes_lat
assert self.inverse_transform.mmax == self.modes_lon
weight_shape = [in_channels]
if not self.separable:
weight_shape += [out_channels]
if isinstance(self.inverse_transform, thd.DistributedInverseRealSHT):
self.modes_lat_local = self.inverse_transform.lmax_local
self.modes_lon_local = self.inverse_transform.mmax_local
self.lpad_local = self.inverse_transform.lpad_local
self.mpad_local = self.inverse_transform.mpad_local
else:
self.modes_lat_local = self.modes_lat
self.modes_lon_local = self.modes_lon
self.lpad = 0
self.mpad = 0
# unpadded weights
if self.operator_type == "diagonal":
weight_shape += [self.modes_lat_local, self.modes_lon_local]
elif self.operator_type == "dhconv":
weight_shape += [self.modes_lat_local]
else:
raise ValueError(f"Unsupported operator type f{self.operator_type}")
if use_tensorly:
# form weight tensors
self.weight = FactorizedTensor.new(
weight_shape,
rank=self.rank,
factorization=factorization,
fixed_rank_modes=False,
**decomposition_kwargs,
)
# initialization of weights
self.weight.normal_(0, scale)
else:
if complex_weight:
init = scale * torch.randn(*weight_shape, 2)
self.weight = nn.Parameter(init)
else:
init = scale * torch.randn(*weight_shape)
self.weight = nn.Parameter(init)
if self.operator_type == "dhconv":
self.weight.is_shared_mp = ["matmul", "w"]
self.weight.sharded_dims_mp = [None for _ in weight_shape]
self.weight.sharded_dims_mp[-1] = "h"
else:
self.weight.is_shared_mp = ["matmul"]
self.weight.sharded_dims_mp = [None for _ in weight_shape]
self.weight.sharded_dims_mp[-1] = "w"
self.weight.sharded_dims_mp[-2] = "h"
# get the contraction handle
self._contract = get_contract_fun(
self.weight,
implementation="factorized",
separable=separable,
complex=complex_weight,
operator_type=operator_type,
)
if bias:
self.bias = nn.Parameter(scale * torch.zeros(1, out_channels, 1, 1))
[docs] def forward(self, x): # pragma: no cover
dtype = x.dtype
residual = x
x = x.float()
B, C, H, W = x.shape
with amp.autocast(enabled=False):
x = self.forward_transform(x)
if self.scale_residual:
x = x.contiguous()
residual = self.inverse_transform(x)
residual = residual.to(dtype)
# approach with unpadded weights
xp = torch.zeros_like(x)
xp[..., : self.modes_lat_local, : self.modes_lon_local] = self._contract(
x[..., : self.modes_lat_local, : self.modes_lon_local],
self.weight,
separable=self.separable,
operator_type=self.operator_type,
)
x = xp.contiguous()
with amp.autocast(enabled=False):
x = self.inverse_transform(x)
if hasattr(self, "bias"):
x = x + self.bias
x = x.type(dtype)
return x, residual [docs]class SpectralAttentionS2(nn.Module):
"""
Spherical non-linear FNO layer
"""
def __init__(
self,
forward_transform,
inverse_transform,
embed_dim,
operator_type="diagonal",
sparsity_threshold=0.0,
hidden_size_factor=2,
complex_activation="real",
scale="auto",
bias=False,
spectral_layers=1,
drop_rate=0.0,
): # pragma: no cover
super(SpectralAttentionS2, self).__init__()
self.embed_dim = embed_dim
self.sparsity_threshold = sparsity_threshold
self.operator_type = operator_type
self.spectral_layers = spectral_layers
if scale == "auto":
self.scale = 1 / (embed_dim * embed_dim)
self.modes_lat = forward_transform.lmax
self.modes_lon = forward_transform.mmax
# only storing the forward handle to be able to call it
self.forward_transform = forward_transform
self.inverse_transform = inverse_transform
self.scale_residual = (
(self.forward_transform.nlat != self.inverse_transform.nlat)
or (self.forward_transform.nlon != self.inverse_transform.nlon)
or (self.forward_transform.grid != self.inverse_transform.grid)
)
assert inverse_transform.lmax == self.modes_lat
assert inverse_transform.mmax == self.modes_lon
hidden_size = int(hidden_size_factor * self.embed_dim)
if operator_type == "diagonal":
self.mul_add_handle = compl_muladd2d_fwd
self.mul_handle = compl_mul2d_fwd
# weights
w = [self.scale * torch.randn(self.embed_dim, hidden_size, 2)]
for l in range(1, self.spectral_layers):
w.append(self.scale * torch.randn(hidden_size, hidden_size, 2))
self.w = nn.ParameterList(w)
self.wout = nn.Parameter(
self.scale * torch.randn(hidden_size, self.embed_dim, 2)
)
if bias:
self.b = nn.ParameterList(
[
self.scale * torch.randn(hidden_size, 1, 1, 2)
for _ in range(self.spectral_layers)
]
)
self.activations = nn.ModuleList([])
for l in range(0, self.spectral_layers):
self.activations.append(
ComplexReLU(
mode=complex_activation,
bias_shape=(hidden_size, 1, 1),
scale=self.scale,
)
)
elif operator_type == "l-dependant":
self.mul_add_handle = compl_exp_muladd2d_fwd
self.mul_handle = compl_exp_mul2d_fwd
# weights
w = [
self.scale * torch.randn(self.modes_lat, self.embed_dim, hidden_size, 2)
]
for l in range(1, self.spectral_layers):
w.append(
self.scale
* torch.randn(self.modes_lat, hidden_size, hidden_size, 2)
)
self.w = nn.ParameterList(w)
if bias:
self.b = nn.ParameterList(
[
self.scale * torch.randn(hidden_size, 1, 1, 2)
for _ in range(self.spectral_layers)
]
)
self.wout = nn.Parameter(
self.scale * torch.randn(self.modes_lat, hidden_size, self.embed_dim, 2)
)
self.activations = nn.ModuleList([])
for l in range(0, self.spectral_layers):
self.activations.append(
ComplexReLU(
mode=complex_activation,
bias_shape=(hidden_size, 1, 1),
scale=self.scale,
)
)
else:
raise ValueError("Unknown operator type")
self.drop = nn.Dropout(drop_rate) if drop_rate > 0.0 else nn.Identity()
[docs] def forward_mlp(self, x): # pragma: no cover
"""forward pass of the MLP"""
B, C, H, W = x.shape
xr = torch.view_as_real(x)
for l in range(self.spectral_layers):
if hasattr(self, "b"):
xr = self.mul_add_handle(xr, self.w[l], self.b[l])
else:
xr = self.mul_handle(xr, self.w[l])
xr = torch.view_as_complex(xr)
xr = self.activations[l](xr)
xr = self.drop(xr)
xr = torch.view_as_real(xr)
# final MLP
x = self.mul_handle(xr, self.wout)
x = torch.view_as_complex(x)
return x
[docs] def forward(self, x): # pragma: no cover
dtype = x.dtype
residual = x
x = x.to(torch.float32)
# FWD transform
with amp.autocast(enabled=False):
x = self.forward_transform(x)
if self.scale_residual:
x = x.contiguous()
residual = self.inverse_transform(x)
residual = residual.to(dtype)
# MLP
x = self.forward_mlp(x)
# BWD transform
x = x.contiguous()
with amp.autocast(enabled=False):
x = self.inverse_transform(x)
# cast back to initial precision
x = x.to(dtype)
return x, residual