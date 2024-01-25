deeplearning/modulus/modulus-core-v030/_modules/modulus/models/meshgraphnet/meshgraphnet.html

NVIDIA Modulus Core v0.3.0
Source code for modulus.models.meshgraphnet.meshgraphnet

import torch
from torch import Tensor
import torch.nn as nn
import dgl

try:
    from dgl import DGLGraph
except:
    raise ImportError(
        "Mesh Graph Net requires the DGL library. Install the "
        + "desired CUDA version at: \n https://www.dgl.ai/pages/start.html"
    )
from typing import Callable, Tuple, List, Union
from dataclasses import dataclass

import modulus
from modulus.models.meta import ModelMetaData
from modulus.models.module import Module

from modulus.models.gnn_layers.utils import set_checkpoint_fn, CuGraphCSC
from modulus.models.gnn_layers.mesh_graph_mlp import MeshGraphMLP
from modulus.models.gnn_layers.mesh_edge_block import MeshEdgeBlock
from modulus.models.gnn_layers.mesh_node_block import MeshNodeBlock



[docs]@dataclass
class MetaData(ModelMetaData):
    name: str = "MeshGraphNet"
    # Optimization, no JIT as DGLGraph causes trouble
    jit: bool = False
    cuda_graphs: bool = False
    amp_cpu: bool = False
    amp_gpu: bool = True
    torch_fx: bool = False
    # Inference
    onnx: bool = False
    # Physics informed
    func_torch: bool = True
    auto_grad: bool = True




[docs]class MeshGraphNet(Module):
    """MeshGraphNet network architecture

    Parameters
    ----------
    input_dim_nodes : int
        Number of node features
    input_dim_edges : int
        Number of edge features
    output_dim : int
        Number of outputs
    processor_size : int, optional
        Number of message passing blocks, by default 15
    num_layers_node_processor : int, optional
        Number of MLP layers for processing nodes in each message passing block, by default 2
    num_layers_edge_processor : int, optional
        Number of MLP layers for processing edge features in each message passing block, by default 2
    hidden_dim_processor : int, optional
        Hidden layer size for the message passing blocks, by default 128
    hidden_dim_node_encoder : int, optional
        Hidden layer size for the node feature encoder, by default 128
    num_layers_node_encoder : int, optional
        Number of MLP layers for the node feature encoder, by default 2
    hidden_dim_edge_encoder : int, optional
        Hidden layer size for the edge feature encoder, by default 128
    num_layers_edge_encoder : int, optional
        Number of MLP layers for the edge feature encoder, by default 2
    hidden_dim_node_decoder : int, optional
        Hidden layer size for the node feature decoder, by default 128
    num_layers_node_decoder : int, optional
        Number of MLP layers for the node feature decoder, by default 2
    aggregation: str, optional
        Message aggregation type, by default "sum"
    do_conat_trick: : bool, default=False
        Whether to replace concat+MLP with MLP+idx+sum
    num_processor_checkpoint_segments: int, optional
        Number of processor segments for gradient checkpointing, by default 0 (checkpointing disabled)

    Example
    -------
    >>> model = modulus.models.meshgraphnet.MeshGraphNet(
    ...         input_dim_nodes=4,
    ...         input_dim_edges=3,
    ...         output_dim=2,
    ...     )
    >>> graph = dgl.rand_graph(10, 5)
    >>> node_features = torch.randn(10, 4)
    >>> edge_features = torch.randn(5, 3)
    >>> output = model(node_features, edge_features, graph)
    >>> output.size()
    torch.Size([10, 2])

    Note
    ----
    Reference: Pfaff, Tobias, et al. "Learning mesh-based simulation with graph networks."
    arXiv preprint arXiv:2010.03409 (2020).
    """

    def __init__(
        self,
        input_dim_nodes: int,
        input_dim_edges: int,
        output_dim: int,
        processor_size: int = 15,
        num_layers_node_processor: int = 2,
        num_layers_edge_processor: int = 2,
        hidden_dim_processor: int = 128,
        hidden_dim_node_encoder: int = 128,
        num_layers_node_encoder: int = 2,
        hidden_dim_edge_encoder: int = 128,
        num_layers_edge_encoder: int = 2,
        hidden_dim_node_decoder: int = 128,
        num_layers_node_decoder: int = 2,
        aggregation: str = "sum",
        do_concat_trick: bool = False,
        num_processor_checkpoint_segments: int = 0,
    ):
        super().__init__(meta=MetaData())

        self.edge_encoder = MeshGraphMLP(
            input_dim_edges,
            output_dim=hidden_dim_processor,
            hidden_dim=hidden_dim_edge_encoder,
            hidden_layers=num_layers_edge_encoder,
            activation_fn=nn.ReLU(),
            norm_type="LayerNorm",
            recompute_activation=False,
        )
        self.node_encoder = MeshGraphMLP(
            input_dim_nodes,
            output_dim=hidden_dim_processor,
            hidden_dim=hidden_dim_node_encoder,
            hidden_layers=num_layers_node_encoder,
            activation_fn=nn.ReLU(),
            norm_type="LayerNorm",
            recompute_activation=False,
        )
        self.node_decoder = MeshGraphMLP(
            hidden_dim_processor,
            output_dim=output_dim,
            hidden_dim=hidden_dim_node_decoder,
            hidden_layers=num_layers_node_decoder,
            activation_fn=nn.ReLU(),
            norm_type=None,
            recompute_activation=False,
        )
        self.processor = MeshGraphNetProcessor(
            processor_size=processor_size,
            input_dim_node=hidden_dim_processor,
            input_dim_edge=hidden_dim_processor,
            num_layers_node=num_layers_node_processor,
            num_layers_edge=num_layers_edge_processor,
            aggregation=aggregation,
            norm_type="LayerNorm",
            activation_fn=nn.ReLU(),
            do_concat_trick=do_concat_trick,
            num_processor_checkpoint_segments=num_processor_checkpoint_segments,
        )


[docs]    def forward(
        self,
        node_features: Tensor,
        edge_features: Tensor,
        graph: Union[DGLGraph, List[DGLGraph]],
    ) -> Tensor:
        edge_features = self.edge_encoder(edge_features)
        node_features = self.node_encoder(node_features)
        x = self.processor(node_features, edge_features, graph)
        x = self.node_decoder(x)
        return x




[docs]class MeshGraphNetProcessor(nn.Module):
    """MeshGraphNet processor block"""

    def __init__(
        self,
        processor_size: int = 15,
        input_dim_node: int = 128,
        input_dim_edge: int = 128,
        num_layers_node: int = 2,
        num_layers_edge: int = 2,
        aggregation: str = "sum",
        norm_type: str = "LayerNorm",
        activation_fn: nn.Module = nn.ReLU(),
        do_concat_trick: bool = False,
        num_processor_checkpoint_segments: int = 0,
    ):
        super().__init__()
        self.processor_size = processor_size
        self.num_processor_checkpoint_segments = num_processor_checkpoint_segments

        edge_block_invars = (
            input_dim_node,
            input_dim_edge,
            input_dim_edge,
            input_dim_edge,
            num_layers_edge,
            activation_fn,
            norm_type,
            do_concat_trick,
            False,
        )
        node_block_invars = (
            aggregation,
            input_dim_node,
            input_dim_edge,
            input_dim_edge,
            input_dim_edge,
            num_layers_node,
            activation_fn,
            norm_type,
            False,
        )

        edge_blocks = []
        node_blocks = []
        layers = []

        for _ in range(self.processor_size):
            edge_blocks.append(MeshEdgeBlock(*edge_block_invars))

        for _ in range(self.processor_size):
            node_blocks.append(MeshNodeBlock(*node_block_invars))

        for i in range(self.processor_size):
            layers.append(edge_blocks[i])
            layers.append(node_blocks[i])

        self.processor_layers = nn.ModuleList(layers)
        self.num_processor_layers = len(self.processor_layers)
        self.set_checkpoint_segments(self.num_processor_checkpoint_segments)


[docs]    def set_checkpoint_segments(self, checkpoint_segments: int):
        """
        Set the number of checkpoint segments

        Parameters
        ----------
        checkpoint_segments : int
            number of checkpoint segments

        Raises
        ------
        ValueError
            if the number of processor layers is not a multiple of the number of
            checkpoint segments
        """
        if checkpoint_segments > 0:
            if self.num_processor_layers % checkpoint_segments != 0:
                raise ValueError(
                    "Processor layers must be a multiple of checkpoint_segments"
                )
            segment_size = self.num_processor_layers // checkpoint_segments
            self.checkpoint_segments = []
            for i in range(0, self.num_processor_layers, segment_size):
                self.checkpoint_segments.append((i, i + segment_size))
            self.checkpoint_fn = set_checkpoint_fn(True)
        else:
            self.checkpoint_fn = set_checkpoint_fn(False)
            self.checkpoint_segments = [(0, self.num_processor_layers)]



[docs]    def run_function(
        self, segment_start: int, segment_end: int
    ) -> Callable[
        [Tensor, Tensor, Union[DGLGraph, List[DGLGraph]]], Tuple[Tensor, Tensor]
    ]:
        """Custom forward for gradient checkpointing

        Parameters
        ----------
        segment_start : int
            Layer index as start of the segment
        segment_end : int
            Layer index as end of the segment

        Returns
        -------
        Callable
            Custom forward function
        """
        segment = self.processor_layers[segment_start:segment_end]

        def custom_forward(
            node_features: Tensor,
            edge_features: Tensor,
            graph: Union[DGLGraph, List[DGLGraph]],
        ) -> Tuple[Tensor, Tensor]:
            """Custom forward function"""
            for module in segment:
                edge_features, node_features = module(
                    edge_features, node_features, graph
                )
            return edge_features, node_features

        return custom_forward



[docs]    @torch.jit.unused
    def forward(
        self,
        node_features: Tensor,
        edge_features: Tensor,
        graph: Union[DGLGraph, List[DGLGraph], CuGraphCSC],
    ) -> Tensor:
        for segment_start, segment_end in self.checkpoint_segments:
            edge_features, node_features = self.checkpoint_fn(
                self.run_function(segment_start, segment_end),
                node_features,
                edge_features,
                graph,
                use_reentrant=False,
                preserve_rng_state=False,
            )

        return node_features
