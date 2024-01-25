deeplearning/modulus/modulus-core-v030/_modules/modulus/models/meshgraphnet/meshgraphnet.html

# Copyright (c) 2023, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved. # # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); # you may not use this file except in compliance with the License. # You may obtain a copy of the License at # # http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 # # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. # See the License for the specific language governing permissions and # limitations under the License. import torch from torch import Tensor import torch.nn as nn import dgl try : from dgl import DGLGraph except : raise ImportError ( "Mesh Graph Net requires the DGL library. Install the " + "desired CUDA version at:

https://www.dgl.ai/pages/start.html" ) from typing import Callable , Tuple , List , Union from dataclasses import dataclass import modulus from modulus.models.meta import ModelMetaData from modulus.models.module import Module from modulus.models.gnn_layers.utils import set_checkpoint_fn , CuGraphCSC from modulus.models.gnn_layers.mesh_graph_mlp import MeshGraphMLP from modulus.models.gnn_layers.mesh_edge_block import MeshEdgeBlock from modulus.models.gnn_layers.mesh_node_block import MeshNodeBlock [docs] @dataclass class MetaData ( ModelMetaData ): name : str = "MeshGraphNet" # Optimization, no JIT as DGLGraph causes trouble jit : bool = False cuda_graphs : bool = False amp_cpu : bool = False amp_gpu : bool = True torch_fx : bool = False # Inference onnx : bool = False # Physics informed func_torch : bool = True auto_grad : bool = True [docs] class MeshGraphNet ( Module ): """MeshGraphNet network architecture Parameters ---------- input_dim_nodes : int Number of node features input_dim_edges : int Number of edge features output_dim : int Number of outputs processor_size : int, optional Number of message passing blocks, by default 15 num_layers_node_processor : int, optional Number of MLP layers for processing nodes in each message passing block, by default 2 num_layers_edge_processor : int, optional Number of MLP layers for processing edge features in each message passing block, by default 2 hidden_dim_processor : int, optional Hidden layer size for the message passing blocks, by default 128 hidden_dim_node_encoder : int, optional Hidden layer size for the node feature encoder, by default 128 num_layers_node_encoder : int, optional Number of MLP layers for the node feature encoder, by default 2 hidden_dim_edge_encoder : int, optional Hidden layer size for the edge feature encoder, by default 128 num_layers_edge_encoder : int, optional Number of MLP layers for the edge feature encoder, by default 2 hidden_dim_node_decoder : int, optional Hidden layer size for the node feature decoder, by default 128 num_layers_node_decoder : int, optional Number of MLP layers for the node feature decoder, by default 2 aggregation: str, optional Message aggregation type, by default "sum" do_conat_trick: : bool, default=False Whether to replace concat+MLP with MLP+idx+sum num_processor_checkpoint_segments: int, optional Number of processor segments for gradient checkpointing, by default 0 (checkpointing disabled) Example ------- >>> model = modulus.models.meshgraphnet.MeshGraphNet( ... input_dim_nodes=4, ... input_dim_edges=3, ... output_dim=2, ... ) >>> graph = dgl.rand_graph(10, 5) >>> node_features = torch.randn(10, 4) >>> edge_features = torch.randn(5, 3) >>> output = model(node_features, edge_features, graph) >>> output.size() torch.Size([10, 2]) Note ---- Reference: Pfaff, Tobias, et al. "Learning mesh-based simulation with graph networks." arXiv preprint arXiv:2010.03409 (2020). """ def __init__ ( self , input_dim_nodes : int , input_dim_edges : int , output_dim : int , processor_size : int = 15 , num_layers_node_processor : int = 2 , num_layers_edge_processor : int = 2 , hidden_dim_processor : int = 128 , hidden_dim_node_encoder : int = 128 , num_layers_node_encoder : int = 2 , hidden_dim_edge_encoder : int = 128 , num_layers_edge_encoder : int = 2 , hidden_dim_node_decoder : int = 128 , num_layers_node_decoder : int = 2 , aggregation : str = "sum" , do_concat_trick : bool = False , num_processor_checkpoint_segments : int = 0 , ): super () . __init__ ( meta = MetaData ()) self . edge_encoder = MeshGraphMLP ( input_dim_edges , output_dim = hidden_dim_processor , hidden_dim = hidden_dim_edge_encoder , hidden_layers = num_layers_edge_encoder , activation_fn = nn . ReLU (), norm_type = "LayerNorm" , recompute_activation = False , ) self . node_encoder = MeshGraphMLP ( input_dim_nodes , output_dim = hidden_dim_processor , hidden_dim = hidden_dim_node_encoder , hidden_layers = num_layers_node_encoder , activation_fn = nn . ReLU (), norm_type = "LayerNorm" , recompute_activation = False , ) self . node_decoder = MeshGraphMLP ( hidden_dim_processor , output_dim = output_dim , hidden_dim = hidden_dim_node_decoder , hidden_layers = num_layers_node_decoder , activation_fn = nn . ReLU (), norm_type = None , recompute_activation = False , ) self . processor = MeshGraphNetProcessor ( processor_size = processor_size , input_dim_node = hidden_dim_processor , input_dim_edge = hidden_dim_processor , num_layers_node = num_layers_node_processor , num_layers_edge = num_layers_edge_processor , aggregation = aggregation , norm_type = "LayerNorm" , activation_fn = nn . ReLU (), do_concat_trick = do_concat_trick , num_processor_checkpoint_segments = num_processor_checkpoint_segments , ) [docs] def forward ( self , node_features : Tensor , edge_features : Tensor , graph : Union [ DGLGraph , List [ DGLGraph ]], ) -> Tensor : edge_features = self . edge_encoder ( edge_features ) node_features = self . node_encoder ( node_features ) x = self . processor ( node_features , edge_features , graph ) x = self . node_decoder ( x ) return x [docs] class MeshGraphNetProcessor ( nn . Module ): """MeshGraphNet processor block""" def __init__ ( self , processor_size : int = 15 , input_dim_node : int = 128 , input_dim_edge : int = 128 , num_layers_node : int = 2 , num_layers_edge : int = 2 , aggregation : str = "sum" , norm_type : str = "LayerNorm" , activation_fn : nn . Module = nn . ReLU (), do_concat_trick : bool = False , num_processor_checkpoint_segments : int = 0 , ): super () . __init__ () self . processor_size = processor_size self . num_processor_checkpoint_segments = num_processor_checkpoint_segments edge_block_invars = ( input_dim_node , input_dim_edge , input_dim_edge , input_dim_edge , num_layers_edge , activation_fn , norm_type , do_concat_trick , False , ) node_block_invars = ( aggregation , input_dim_node , input_dim_edge , input_dim_edge , input_dim_edge , num_layers_node , activation_fn , norm_type , False , ) edge_blocks = [] node_blocks = [] layers = [] for _ in range ( self . processor_size ): edge_blocks . append ( MeshEdgeBlock ( * edge_block_invars )) for _ in range ( self . processor_size ): node_blocks . append ( MeshNodeBlock ( * node_block_invars )) for i in range ( self . processor_size ): layers . append ( edge_blocks [ i ]) layers . append ( node_blocks [ i ]) self . processor_layers = nn . ModuleList ( layers ) self . num_processor_layers = len ( self . processor_layers ) self . set_checkpoint_segments ( self . num_processor_checkpoint_segments ) [docs] def set_checkpoint_segments ( self , checkpoint_segments : int ): """ Set the number of checkpoint segments Parameters ---------- checkpoint_segments : int number of checkpoint segments Raises ------ ValueError if the number of processor layers is not a multiple of the number of checkpoint segments """ if checkpoint_segments > 0 : if self . num_processor_layers % checkpoint_segments != 0 : raise ValueError ( "Processor layers must be a multiple of checkpoint_segments" ) segment_size = self . num_processor_layers // checkpoint_segments self . checkpoint_segments = [] for i in range ( 0 , self . num_processor_layers , segment_size ): self . checkpoint_segments . append (( i , i + segment_size )) self . checkpoint_fn = set_checkpoint_fn ( True ) else : self . checkpoint_fn = set_checkpoint_fn ( False ) self . checkpoint_segments = [( 0 , self . num_processor_layers )] [docs] def run_function ( self , segment_start : int , segment_end : int ) -> Callable [ [ Tensor , Tensor , Union [ DGLGraph , List [ DGLGraph ]]], Tuple [ Tensor , Tensor ] ]: """Custom forward for gradient checkpointing Parameters ---------- segment_start : int Layer index as start of the segment segment_end : int Layer index as end of the segment Returns ------- Callable Custom forward function """ segment = self . processor_layers [ segment_start : segment_end ] def custom_forward ( node_features : Tensor , edge_features : Tensor , graph : Union [ DGLGraph , List [ DGLGraph ]], ) -> Tuple [ Tensor , Tensor ]: """Custom forward function""" for module in segment : edge_features , node_features = module ( edge_features , node_features , graph ) return edge_features , node_features return custom_forward [docs] @torch . jit . unused def forward ( self , node_features : Tensor , edge_features : Tensor , graph : Union [ DGLGraph , List [ DGLGraph ], CuGraphCSC ], ) -> Tensor : for segment_start , segment_end in self . checkpoint_segments : edge_features , node_features = self . checkpoint_fn ( self . run_function ( segment_start , segment_end ), node_features , edge_features , graph , use_reentrant = False , preserve_rng_state = False , ) return node_features