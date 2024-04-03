DOCA Driver APIs
Table of Contents
- 1. Change Log
- 2. Modules
- 3. Data Structures
- 3.1. flexio_affinity
- 3.2. flexio_app_attr
- 3.3. flexio_cmdq_attr
- 3.4. flexio_cq_attr
- 3.5. flexio_dev_cqe64
- 3.6. flexio_dev_eqe
- 3.7. flexio_dev_process_tracer_ctx
- 3.8. flexio_dev_sqe_seg
- 3.9. flexio_dev_wqe_atomic_seg
- 3.10. flexio_dev_wqe_ctrl_seg
- 3.11. flexio_dev_wqe_eth_seg
- 3.12. flexio_dev_wqe_inline_data_seg
- 3.13. flexio_dev_wqe_inline_send_data_seg
- 3.14. flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
- 3.15. flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
- 3.16. flexio_dev_wqe_rdma_seg
- 3.17. flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
- 3.18. flexio_dev_wqe_transpose_seg
- 3.19. flexio_event_handler_attr
- 3.20. flexio_heap_mem_info
- 3.21. flexio_mkey_attr
- 3.22. flexio_msg_stream_attr_t
- 3.23. flexio_outbox_attr
- 3.24. flexio_process_attr
- 3.25. flexio_qmem
- 3.26. flexio_qp_attr
- 3.27. flexio_qp_attr_opt_param_mask
- 3.28. flexio_tracer_msg
- 3.29. flexio_wq_attr
- 3.30. flexio_wq_sq_attr
- 3.31. spinlock_s
- 4. Data Fields