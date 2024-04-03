API References for DOCA 2.6.0
4. Data Fields

Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:

A

action_descs
doca_flow_pipe_cfg
action_idx
doca_flow_actions
action_type
doca_flow_crypto_encap_action
doca_flow_crypto_action
actions
doca_flow_pipe_cfg
actions_masks
doca_flow_pipe_cfg
addr
doca_gather_list
aging_core
doca_flow_ct_cfg
aging_enabled
doca_flow_monitor
aging_sec
doca_flow_monitor
alg
doca_flow_resource_meter_cfg
algo_desc_addr
doca_pcc_dev_algo_meta_data
algo_desc_size
doca_pcc_dev_algo_meta_data
algo_id
doca_pcc_dev_algo_meta_data
algo_major_version
doca_pcc_dev_algo_meta_data
algo_minor_version
doca_pcc_dev_algo_meta_data
antireplay_enable
doca_ipsec_sa_attr_ingress
attr
doca_flow_pipe_cfg

B

bit_offset
doca_flow_action_desc_field

C

cb
doca_flow_cfg
cbs
doca_flow_resource_meter_cfg
doca_flow_monitor
cfg
doca_flow_grpc_pipe_cfg
cir
doca_flow_resource_meter_cfg
doca_flow_monitor
class_id
doca_flow_geneve_option
code
doca_flow_header_icmp
doca_rmax_stream_error
color_mode
doca_flow_resource_meter_cfg
congestion_level_threshold
doca_flow_pipe_attr
counter_type
doca_flow_monitor
cpu_bits
doca_rmax_cpu_affinity_mask
crypto
doca_flow_actions
crypto_encap
doca_flow_actions
crypto_id
doca_flow_crypto_action

D

data
doca_flow_ct_meta
doca_flow_geneve_option
data_mask
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
data_offset
doca_flow_header_tcp
data_size
doca_flow_crypto_encap_action
decap
doca_flow_actions
desc_array
doca_flow_action_descs
dev
doca_flow_port_cfg
devargs
doca_flow_port_cfg
dir_info
doca_flow_pipe_attr
direction
doca_flow_ct_cfg
doca_ipsec_sa_attrs
doca_dev
doca_flow_ct_cfg
domain
doca_flow_pipe_attr
doca_flow_shared_resource_cfg
dscp_ecn
doca_flow_header_ip4
doca_flow_header_ip6
dst_ip
doca_flow_ct_ip4
doca_flow_ct_ip6
doca_flow_header_ip4
doca_flow_ct_match4
doca_flow_ct_match6
doca_flow_header_ip6
dst_mac
doca_flow_header_eth
dst_port
doca_flow_header_l4_port

E

ebs
doca_flow_resource_meter_cfg
egress
doca_ipsec_sa_attrs
eir
doca_flow_resource_meter_cfg
elements
doca_flow_ordered_list
elements_count
doca_rmax_in_stream_completion
enable_strict_matching
doca_flow_pipe_attr
encap
doca_flow_mirror_target
doca_flow_actions
encap_data
doca_flow_crypto_encap_action
esn_enable
doca_ipsec_sa_attr_sn
esn_overlap
doca_ipsec_sa_attr_sn
esn_overlap_event_arm
doca_ipsec_sa_event_attrs
esp_sn
doca_flow_tun
esp_spi
doca_flow_tun
eth
doca_flow_header_format
eth_vlan
doca_flow_header_format
event
doca_ipsec_sa_attrs

F

field_string
doca_flow_action_desc_field
flags
doca_flow_cfg
doca_flow_actions
doca_flow_ct_cfg
doca_flow_match
doca_flow_header_tcp
flow_log_cb
doca_flow_ct_cfg
fwd
doca_flow_grpc_fwd
doca_flow_resource_mirror_cfg
doca_flow_mirror_target

G

geneve
doca_flow_tun
geneve_options
doca_flow_tun
gre_key
doca_flow_tun
gtp_teid
doca_flow_tun

H

hairpin
doca_flow_ct_meta
hard_lifetime_arm
doca_ipsec_sa_event_attrs
has_crypto_encap
doca_flow_actions
has_encap
doca_flow_actions
doca_flow_mirror_target
has_push
doca_flow_actions
hash_type
doca_flow_ct_cfg
hop_limit
doca_flow_header_ip6

I

ib_dev
doca_flow_ct_cfg
ib_pd
doca_flow_ct_cfg
icmp
doca_flow_header_format
icv_length
doca_ipsec_sa_attrs
icv_size
doca_flow_crypto_encap_action
ident
doca_flow_header_icmp
idx
doca_flow_ordered_list
doca_flow_fwd
implicit_iv
doca_encryption_key
ingress
doca_ipsec_sa_attrs
inner
doca_flow_match
inner_flags
doca_flow_resource_rss_cfg
inner_ip4_checksum_ok
doca_flow_parser_meta
inner_ip_fragmented
doca_flow_parser_meta
inner_l2_type
doca_flow_parser_meta
inner_l3_ok
doca_flow_parser_meta
inner_l3_type
doca_flow_parser_meta
inner_l4_ok
doca_flow_parser_meta
inner_l4_type
doca_flow_parser_meta
ip4
doca_flow_header_format
ip6
doca_flow_header_format
ipsec_syndrome
doca_flow_parser_meta
ipv4_addr
doca_flow_ip_addr
ipv6_addr
doca_flow_ip_addr
is_resizable
doca_flow_pipe_attr
is_root
doca_flow_pipe_attr

K

key
doca_ipsec_sa_attrs
key_present
doca_flow_tun

L

l2_valid_headers
doca_flow_header_format
l3_type
doca_flow_header_format
l4_port
doca_flow_ct_match6
doca_flow_header_udp
doca_flow_ct_match4
doca_flow_header_tcp
l4_type_ext
doca_flow_header_format
label
doca_flow_header_mpls
len
doca_gather_list
limit_type
doca_flow_monitor
doca_flow_resource_meter_cfg

M

mark
doca_flow_meta
match
doca_flow_pipe_cfg
match_inner
direction_cfg
match_mask
doca_flow_pipe_cfg
match_on_class_mode
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
memblk_ptr_arr
doca_rmax_in_stream_completion
memblk_ptr_arr_len
doca_rmax_in_stream_completion
message
doca_rmax_stream_error
meta
doca_flow_match
doca_flow_actions
meta_action_bits
doca_flow_ct_cfg
meta_modify_mask
direction_cfg
meta_user_bits
doca_flow_ct_cfg
meta_zone_bits
doca_flow_ct_cfg
meter_color
doca_flow_parser_meta
meter_init_color
doca_flow_monitor
meter_type
doca_flow_monitor
miss_counter
doca_flow_pipe_attr
mode_args
doca_flow_cfg
monitor
doca_flow_pipe_cfg
mpls
doca_flow_tun

N

name
doca_flow_pipe_attr
nb_action_desc
doca_flow_action_descs
nb_actions
doca_flow_pipe_attr
nb_arm_queues
doca_flow_ct_cfg
nb_arm_sessions
doca_flow_ct_cfg
nb_counters
doca_flow_resources
nb_flows
doca_flow_pipe_attr
nb_meters
doca_flow_resources
nb_ordered_lists
doca_flow_pipe_attr
net_type
doca_flow_crypto_encap_action
next
doca_gather_list
next_pipe
doca_flow_fwd
next_pipe_id
doca_flow_grpc_fwd
next_proto
doca_flow_header_ip6
doca_flow_header_ip4
doca_flow_header_geneve
doca_flow_ct_match6
doca_flow_ct_match4
nr_acl_collisions
doca_flow_cfg
nr_queues
doca_flow_resource_rss_cfg
nr_shared_resources
doca_flow_cfg
nr_targets
doca_flow_resource_mirror_cfg
num_of_queues
doca_flow_fwd

O

o_c
doca_flow_header_geneve
option_class
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
option_len
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
option_type
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
ordered_list_pipe
doca_flow_fwd
ordered_lists
doca_flow_pipe_cfg
outer
doca_flow_encap_action
doca_flow_actions
doca_flow_match
outer_flags
doca_flow_resource_rss_cfg
outer_ip4_checksum_ok
doca_flow_parser_meta
outer_ip_fragmented
doca_flow_parser_meta
outer_l2_type
doca_flow_parser_meta
outer_l3_ok
doca_flow_parser_meta
outer_l3_type
doca_flow_parser_meta
outer_l4_ok
doca_flow_parser_meta
outer_l4_type
doca_flow_parser_meta

P

parser_meta
doca_flow_match
doca_flow_actions
payload_len
doca_flow_header_ip6
pbs
doca_flow_resource_meter_cfg
pipe
doca_flow_fwd
pipe_id
doca_flow_grpc_bindable_obj
pipe_process_cb
doca_flow_cfg
pir
doca_flow_resource_meter_cfg
pkt_meta
doca_flow_meta
pop
doca_flow_actions
port
doca_flow_pipe_cfg
port_id
doca_flow_grpc_bindable_obj
doca_flow_port_cfg
doca_flow_fwd
doca_flow_grpc_pipe_cfg
port_meta
doca_flow_parser_meta
priv_data_size
doca_flow_port_cfg
proto_type
doca_flow_resource_crypto_cfg
doca_flow_crypto_action
protocol
doca_flow_tun
ptr
doca_data
push
doca_flow_actions

Q

queue_depth
doca_flow_cfg
queues
doca_flow_cfg
queues_array
doca_flow_resource_rss_cfg

R

random
doca_flow_parser_meta
raw
doca_rdma_gid
raw_key
doca_encryption_key
remove_flow_enable
doca_ipsec_sa_event_attrs
remove_flow_packet_count
doca_ipsec_sa_event_attrs
remove_flow_soft_lifetime
doca_ipsec_sa_event_attrs
replay_win_sz
doca_ipsec_sa_attr_ingress
resource
doca_flow_cfg
rss_hash_func
doca_flow_fwd
doca_flow_resource_rss_cfg
rss_inner_flags
doca_flow_fwd
rss_key
doca_flow_cfg
rss_key_len
doca_flow_cfg
rss_outer_flags
doca_flow_fwd
rss_queues
doca_flow_fwd

S

salt
doca_encryption_key
security_ctx
doca_flow_resource_crypto_cfg
seqn_first
doca_rmax_in_stream_completion
shared_counter_id
doca_flow_monitor
shared_meter_id
doca_flow_monitor
shared_mirror_id
doca_flow_monitor
shared_rss_id
doca_flow_fwd
size
doca_flow_ordered_list
sn_attr
doca_ipsec_sa_attrs
sn_en
doca_flow_crypto_action
sn_inc_enable
doca_ipsec_sa_attr_egress
sn_initial
doca_ipsec_sa_attr_sn
soft_lifetime_arm
doca_ipsec_sa_event_attrs
src
doca_flow_ct_meta
src_ip
doca_flow_ct_ip4
doca_flow_header_ip4
doca_flow_ct_match4
doca_flow_ct_match6
doca_flow_header_ip6
doca_flow_ct_ip6
src_mac
doca_flow_header_eth
src_port
doca_flow_header_l4_port

T

target
doca_flow_fwd
doca_flow_resource_mirror_cfg
tci
doca_flow_header_eth_vlan
tcp
doca_flow_header_format
tcp_session_del_s
doca_flow_ct_cfg
tcp_timeout_s
doca_flow_ct_cfg
total_bytes
doca_flow_query
total_len
doca_flow_header_ip4
total_pkts
doca_flow_query
transport
doca_flow_header_format
ts_first
doca_rmax_in_stream_completion
ts_last
doca_rmax_in_stream_completion
ttl
doca_flow_header_ip4
tun
doca_flow_actions
doca_flow_match
doca_flow_encap_action
tunnel_type
doca_flow_ct_cfg
type
doca_flow_ip_addr
doca_flow_header_eth
doca_flow_tun
doca_flow_ct_meta
doca_flow_geneve_option
doca_flow_header_icmp
doca_flow_action_desc
doca_flow_grpc_bindable_obj
doca_flow_fwd
doca_flow_pipe_attr
doca_flow_port_cfg
doca_encryption_key
doca_flow_push_action

U

u32
doca_flow_meta
doca_flow_ct_meta
u64
doca_data
udp
doca_flow_header_format
udp_timeout_s
doca_flow_ct_cfg
unbind_cb
doca_flow_cfg
user_ctx
doca_flow_pipe_attr

V

ver_opt_len
doca_flow_header_geneve
version_ihl
doca_flow_header_ip4
vni
doca_flow_header_geneve
vxlan_dst_port
doca_flow_ct_cfg
vxlan_tun_id
doca_flow_tun

Z

zone
doca_flow_ct_match4
doca_flow_ct_match6
zone_match_mask
direction_cfg

