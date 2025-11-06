NVIDIA Holoscan SDK v3.7.0
Function holoscan::viz::SetCamera

Function Documentation

void holoscan::viz::SetCamera(float eye_x, float eye_y, float eye_z, float look_at_x, float look_at_y, float look_at_z, float up_x, float up_y, float up_z, bool anim = false)

Set the camera eye, look at and up vectors.

Parameters

  • eye_x, eye_y, eye_z – eye position

  • look_at_x, look_at_y, look_at_z – look at position

  • up_x, up_y, up_z – up vector

  • anim – animate transition

