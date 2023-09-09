NVIDIA BlueField-2 BF2500 Ethernet DPU Controller User Manual
Pin Description

PCI Express Interface

The BF2500 Controller Card uses a PCI Express x16 connector (component and print sides) according to the PCI Express 4.0 specifications. The following two tables provide component side pins description and print side pins description.

Pin #

Signal Name

I/O

Description

Pin #

Signal Name

I/O

Description

A1

PRSNT1#

Input

Card presence detect, connected to PRSNT2#

B1

12V

Power

12V

A2

12V

Power

12V

B2

12V

Power

12V

A3

12V

Power

12V

B3

12V

Power

12V

A4

GND

GND

Ground

B4

GND

GND

Ground

A5

TCK

JTAG - Not Connected

B5

SMCLK

I/O

SMBUS_SCL - connected to DPU SoC

A6

TDI

Input

On-board loop

B6

SMDAT

I/O

SMBUS_SDA - connected to DPU SoC

A7

TDO

Output

B7

GND

GND

Ground

A8

TMS

JTAG - Not Connected

B8

3.3V

Power

3.3V - Not Connected

A9

3.3V

Power

3.3V - Not Connected

B9

TRST#

JTAG - Not Connected

A10

3.3V

Power

3.3V - Not Connected

B10

3.3V_AUX

Power

3.3V auxiliary power

A11

PERST#

Input

PCIe Interface Reset#, driven by DPU SoC

B11

WAKE#/RSVD

Not connected, option connect to NIC_GPIO[13]

A12

GND

GND

Ground

B12

RSVD

Not connected

A13

REFCLK+

Output

PCIe Reference Differential Clock. Not connected (default)

B13

GND

GND

Ground

A14

REFCLK-

Output

PCIe Reference Differential Clock. Not connected (default)

B14

PETP0

Input

DPU SoC RX

A15

GND

GND

Ground

B15

PETN0

Input

DPU SoC RX

A16

PERP0

Output

DPU SoC TX

B16

GND

GND

Ground

A17

PERN0

Output

DPU SoC TX

B17

RSVD

Ground

A18

GND

GND

Ground

B18

GND

GND

Ground

A19

RSVD

Not connected

B19

PETP1

Input

DPU SoC RX

A20

GND

GND

Ground

B20

PETN1

Input

DPU SoC RX

A21

PERP1

Output

DPU SoC TX

B21

GND

GND

Ground

A22

PERN1

Output

DPU SoC TX

B22

GND

GND

Ground

A23

GND

GND

Ground

B23

PETP2

Input

DPU SoC RX

A24

GND

GND

Ground

B24

PETN2

Input

DPU SoC RX

A25

PERP2

Output

DPU SoC TX

B25

GND

GND

Ground

A26

PERN2

Output

DPU SoC TX

B26

GND

GND

Ground

A27

GND

GND

Ground

B27

PETP3

Input

DPU SoC RX

A28

GND

GND

Ground

B28

PETN3

Input

DPU SoC RX

A29

PERP3

Output

DPU SoC TX

B29

GND

GND

Ground

A30

PERN3

Output

DPU SoC TX

B30

RSVD

Not connected

A31

GND

GND

Ground

B31

RSVD

Not connected

A32

RSVD

Not connected

B32

GND

GND

Ground

A33

RSVD

Not connected

B33

PETP4

Input

DPU SoC RX

A34

GND

GND

Ground

B34

PETN4

Input

DPU SoC RX

A35

PERP4

Output

DPU SoC TX

B35

GND

GND

Ground

A36

PERN4

Output

DPU SoC TX

B36

GND

GND

Ground

A37

GND

GND

Ground

B37

PETP5

Input

DPU SoC RX

A38

GND

GND

Ground

B38

PETN5

Input

DPU SoC RX

A39

PERP5

Output

DPU SoC TX

B39

GND

GND

Ground

A40

PERN5

Output

DPU SoC TX

B40

GND

GND

Ground

A41

GND

GND

Ground

B41

PETP6

Input

DPU SoC RX

A42

GND

GND

Ground

B42

PETN6

Input

DPU SoC RX

A43

PERP6

Output

DPU SoC TX

B43

GND

GND

Ground

A44

PERN6

Output

DPU SoC TX

B44

GND

GND

Ground

A45

GND

GND

Ground

B45

PETP7

Input

DPU SoC RX

A46

GND

GND

Ground

B46

PETN7

Input

DPU SoC RX

A47

PERP7

Output

DPU SoC TX

B47

GND

GND

Ground

A48

PERN7

Output

DPU SoC TX

B48

RSVD

Not connected

A49

GND

GND

Ground

B49

GND

GND

Ground

A50

RSVD

Not connected

B50

PETP8

Input

DPU SoC RX

A51

GND

GND

Ground

B51

PETN8

Input

DPU SoC RX

A52

PERP8

Output

DPU SoC TX

B52

GND

GND

Ground

A53

PERN8

Output

DPU SoC TX

B53

GND

GND

Ground

A54

GND

GND

Ground

B54

PETP9

Input

DPU SoC RX

A55

GND

GND

Ground

B55

PETN9

Input

DPU SoC RX

A56

PERP9

Output

DPU SoC TX

B56

GND

GND

Ground

A57

PERN9

Output

DPU SoC TX

B57

GND

GND

Ground

A58

GND

GND

Ground

B58

PETP10

Input

DPU SoC RX

A59

GND

GND

Ground

B59

PETN10

Input

DPU SoC RX

A60

PERP10

Output

DPU SoC TX

B60

GND

GND

Ground

A61

PERN10

Output

DPU SoC TX

B61

GND

GND

Ground

A62

GND

GND

Ground

B62

PETP11

Input

DPU SoC RX

A63

GND

GND

Ground

B63

PETN11

Input

DPU SoC RX

A64

PERP11

Output

DPU SoC TX

B64

GND

GND

Ground

A65

PERN11

Output

DPU SoC TX

B65

GND

GND

Ground

A66

GND

GND

Ground

B66

PETP12

Input

DPU SoC RX

A67

GND

GND

Ground

B67

PETN12

Input

DPU SoC RX

A68

PERP12

Output

DPU SoC TX

B68

GND

GND

Ground

A69

PERN12

Output

DPU SoC TX

B69

GND

GND

Ground

A70

GND

GND

Ground

B70

PETP13

Input

DPU SoC RX

A71

GND

GND

Ground

B71

PETN13

Input

DPU SoC RX

A72

PERP13

Output

DPU SoC TX

B72

GND

GND

Ground

A73

PERN13

Output

DPU SoC TX

B73

GND

GND

Ground

A74

GND

GND

Ground

B74

PETP14

Input

DPU SoC RX

A75

GND

GND

Ground

B75

PETN14

Input

DPU SoC RX

A76

PERP14

Output

DPU SoC TX

B76

GND

GND

Ground

A77

PERN14

Output

DPU SoC TX

B77

GND

GND

Ground

A78

GND

GND

Ground

B78

PETP15

Input

DPU SoC RX

A79

GND

GND

Ground

B79

PETN15

Input

DPU SoC RX

A80

PERP15

Output

DPU SoC TX

B80

GND

GND

Ground

A81

PERN15

Output

DPU SoC TX

B81

PRSNT2#

Output

x16 PCIe card detection, connected to PRESNT1#

A82

GND

GND

Ground

B82

RSVD

Not connected

Power Sequencing

The BF2500 Controller Card requires the 12V ATX PCIe power to come up prior or at the same time to the +12V at the PCIe edge connector.

NC-SI Management Interface

Pin#

Signal Name

I/O

Description

Comment

1

REF_CLK

Input

50M REF CLK for NCSI BUS

2

GND

GND

Ground

3

ARB_IN

Input

NCSI hardware arbitration input

4

GND

GND

Ground

5

ARB_OUT

Output

NCSI hardware arbitration output

6

GND

GND

Ground

7

RX_D0

Output

Receive data

Output for SoC

8

GND

GND

Ground

9

RX_D1

Output

Receive data

Output for SoC

10

GND

GND

Ground

11

CRS_DV

Output

Carrier sense/Receive Data Valid

12

GND

GND

Ground

13

TX_D0

Input

Transmit data

Input for SoC

14

GND

GND

Ground

15

TX_D1

Input

Transmit data

Input for SoC

16

GND

GND

Ground

17

TX_EN

Input

Transmit enable

18

GND

GND

Ground

19

NC

20

NC

21

I2C_SDA

Bidirectional

I2C Serial Data

GW_ARM1

22

GND

GND

Ground

23

I2C_SCL

Bidirectional

I2C Serial Clock

GW_ARM1

24

GND

GND

Ground

25

GND

GND

Ground

26

GND

GND

Ground

27

NC

28

UART_TX

Output

Transmit data

Output for SoC

29

NC

30

UART_RX

Input

Receive data

External Power Supply Connector (6-pin ATX Connector)

The below table provides the External Power Supply pins of the external power supply interfaces on the DPU. For further details, please refer to External PCIe Power Supply Connector.

The mechanical pinout of the 6-pin external +12V power connector is shown below. The +12V connector is a GPU power PCIe standard connector. Care should be taken to ensure the power is applied to the correct pins as some 6-pin ATX type connector can have different pinouts.

Pin#

Signal Name

Description

1

12V

ATX Supplied 12V

2

12V

ATX Supplied 12V

3

12V

ATX Supplied 12V

4

GND

Power Return

5

GND

Power Return

6

GND

Power Return

External +12V Mechanical Pinout Diagram

image2020-1-21_13-16-7.png

