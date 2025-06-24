Topics
MMS1V00-WM 400GbE QSFP-DD DR4 Transceiver Product Specifications
MMS1V00-WM 400GbE QSFP-DD DR4 Transceiver Product Specifications
Ordering Information
Ordering Information
Legacy PN
Ordering PN
Description
MMS1V00-WM
980-9I16Y-00W000
Transceiver, 400GbE, QSFP-DD, MPO, 1310nm, DR4
© Copyright 2024, NVIDIA.
Last updated on Jun 24, 2025
content here