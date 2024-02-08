On This Page
Remote Login
telnet-server enable
no telnet-server enable
Enables the telnet server.
The no form of the command disables the telnet server.
Syntax Description
N/A
Default
Disabled
Configuration Mode
config
History
1.5
Example
Related Commands
show telnet-server
Notes
show telnet-server
Displays telnet server settings.
Syntax Description
N/A
Default
N/A
Configuration Mode
Any configuration mode
History
1.5
Example
Related Commands
telnet-server
Notes